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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHome Cleaning Tips: कुकर की सीटी से नहीं आ रही ठीक से हवा? बड़े खतरे से पहले इस जादुई ट्रिक से करें साफ

Home Cleaning Tips: कुकर की सीटी से नहीं आ रही ठीक से हवा? बड़े खतरे से पहले इस जादुई ट्रिक से करें साफ

Pressure Cooker Valve Cleaning: गंदगी जमा होने के साथ बैक्टीरिया भी पनप सकते हैं. इतना ही नहीं, सीटी में जमी मैल कुकर के सही तरीके से काम करने में भी परेशानी पैदा कर सकती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 16 Jul 2026 03:58 PM (IST)
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How To Clean Pressure Cooker Whistle: प्रेशर कुकर लगभग हर भारतीय रसोई का अहम हिस्सा है. दाल, चावल, सब्जियां या आलू जैसी कई चीजें जल्दी पकाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि, नियमित उपयोग के दौरान इसकी सीटी यानी प्रेशर वाल्व पर धीरे-धीरे तेल, मसाले, भाप और धूल की परत जमने लगती है. अगर इस हिस्से की समय-समय पर सफाई न की जाए, तो गंदगी जमा होने के साथ बैक्टीरिया भी पनप सकते हैं. इतना ही नहीं, सीटी में जमी मैल कुकर के सही तरीके से काम करने में भी परेशानी पैदा कर सकती है. ऐसे में कुछ आसान घरेलू तरीकों की मदद से इसकी सफाई की जा सकती है.

नींबू और नमक से करें सफाई

अगर सीटी पर हल्की गंदगी या जिद्दी दाग जम गए हैं, तो नींबू और नमक का इस्तेमाल काफी असरदार साबित हो सकता है. इसके लिए एक नींबू को बीच से काट लें और कटे हुए हिस्से पर थोड़ा नमक छिड़क दें. अब इसी नींबू से सीटी को कुछ मिनट तक अच्छी तरह रगड़ें. नींबू का प्राकृतिक एसिड और नमक के कण मिलकर जमी हुई गंदगी को ढीला कर देते हैं. इसके बाद साफ पानी से धो लें. इससे सीटी पहले की तरह साफ और चमकदार दिखने लगेगी.

बेकिंग सोडा से करें डीप क्लीनिंग

अगर सीटी के अंदर तक मैल जमा हो गया है, तो बेकिंग सोडा मददगार हो सकता है. इसके लिए एक चम्मच बेकिंग सोडा को आधा कप पानी में अच्छी तरह मिला लें. अब इस घोल में सीटी डालकर करीब पांच मिनट तक धीमी आंच पर गर्म करें. ठंडा होने के बाद किसी छोटे ब्रश से सीटी को साफ करें. यह तरीका उन जगहों तक भी सफाई पहुंचाता है, जहां हाथ या कपड़ा आसानी से नहीं पहुंच पाता.

सिरका और पानी का करें इस्तेमाल

जिद्दी दाग और चिकनाई हटाने के लिए सिरका भी एक अच्छा विकल्प है. इसके लिए बराबर मात्रा में सिरका और पानी मिलाकर एक घोल तैयार करें. इसमें सीटी को कुछ मिनट तक भिगोकर रखें. इसके बाद हल्के लिक्विड डिशवॉश और स्क्रबर की मदद से अच्छी तरह साफ करें. यह तरीका सीटी पर जमी पुरानी चिकनाई और मैल को हटाने में कारगर माना जाता है.

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गुनगुने पानी और लिक्विड सोप का लें सहारा

अगर सीटी पर ज्यादा गंदगी नहीं है और आप नियमित सफाई करना चाहते हैं, तो गुनगुने पानी में थोड़ा लिक्विड सोप मिलाकर सीटी को कुछ मिनट के लिए उसमें डुबो दें. इसके बाद ब्रश से हल्के हाथों से रगड़ें और साफ पानी से धो लें. इससे रोजमर्रा की गंदगी आसानी से निकल जाती है और सीटी साफ बनी रहती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 16 Jul 2026 03:58 PM (IST)
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Pressure Cooker Whistle Pressure Cooker Whistle Cleaning Pressure Cooker Cleaning Tips
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