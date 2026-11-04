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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशदेवास: पुलिस हिरासत से भागा थाना प्रभारी की हत्या का आरोपी, मुठभेड़ में गंभीर घायल

देवास: पुलिस हिरासत से भागा थाना प्रभारी की हत्या का आरोपी, मुठभेड़ में गंभीर घायल

देवास में थाना प्रभारी दिलीप पुरी की हत्या के आरोपी गजेंद्र रावत को आलीराजपुर से पकड़ा गया. हिरासत से भागने की कोशिश में उसने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 04 Nov 2026 07:37 AM (IST)
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मध्य प्रदेश के देवास जिले में थाना प्रभारी दिलीप पुरी की हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है. अवैध शराब की अंतरराज्यीय तस्करी रोकने पहुंचे दिलीप पुरी को एक ट्रक ड्राइवर ने कुचल दिया था. गंभीर रूप से घायल दिलीप पुरी को अस्पताल ले जाया गया जहां दो घंटे बाद उन्होंने दम तोड़ दिया. आरोपी को पहले ही हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन मंगलवार, 3 नवंबर की रात उसने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की जिसके बाद पुलिसकर्मियों को उसपर गोली चलानी पड़ी. वह गंभीर रूप से घायल हो गया है.

पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने जानकारी दी है कि हत्याकांड के बाद से फरार ट्रक चालक गजेंद्र उर्फ अक्कू रावत (28) को आलीराजपुर जिले से हिरासत में लिया गया. आरोपी को देवास लाते समय उसने जिले के बरोठा थाना क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी की रिवॉल्वर छीनकर पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की. पुलिस अधीक्षक ने बताया, "भागने की कोशिश के दौरान उसने रिवॉल्वर से पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी शुरू कर दी. पुलिस की ओर से मानक संचालन प्रक्रिया के तहत आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई के दौरान वह एक पैर में गोली लगने से घायल हो गया."  

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आरोपी की हालत बिगड़ने पर इंदौर भेजा गया

आरोपी को पहले देवास के जिला अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया गया और हालत गंभीर होने के कारण उसे बाद में बेहतर उपचार के लिए इंदौर के एक अस्पताल भेज दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि अवैध शराब की खेप तस्करी के जरिये गुजरात भेजे जाने की सूचना पर खातेगांव थाना प्रभारी पुरी पुलिस दल के साथ सोमवार तड़के इंदौर-बैतूल राजमार्ग पर पहुंचे थे.

थाना प्रभारी पर ट्रक चढ़ाकर भागा था आरोपी

आदित्य मिश्रा ने जानकारी दी, "दिलीप पुरी ने 1,800 से ज्यादा लीटर शराब से भरे ट्रक को रोककर चालक से पूछताछ करने की कोशिश की थी, लेकिन ड्राइवर ने पुलिस से बचकर भागने के लिए ट्रक को सड़क के डिवाइडर पर चढ़ा दिया. इस दौरान वाहन का पिछला पहिया थाना प्रभारी के ऊपर से गुजर गया जिससे उनकी मौत हो गई."

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Input By : पीटीआई भाषा के इनपुट के साथ

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 04 Nov 2026 07:36 AM (IST)
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