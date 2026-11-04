बंदूक चल गी तेरी...लहंगा पहन हसीना ने ढाया कहर, कुंवारों की हालत खराब

हरियाणवी गानों की धुन और उस पर देसी अंदाज में थिरकती सुंदरियों के डांस वीडियो सोशल मीडिया का पारा हमेशा बढ़ाए रखते हैं. इन दिनों इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब तक एक डांसर हसीना का लेटेस्ट वीडियो तेजी से गर्दा उड़ा रहा है. मैरून रंग के हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले लहंगे में सजी इस हसीना ने जब मशहूर हरियाणवी गाने पर ठुमके लगाने शुरू किए, तो वहां मौजूद हर शख्स बस देखता ही रह गया. वीडियो में हसीना ने जिस अंदाज में ठुमके लगाए हैं उसे देखकर हर कोई बस यही कह रहा है कि कोई तो रोक लो. हसीना इतनी खूबसूरत है कि लोग इंस्टाग्राम आईडी तक खोजने लग गए हैं. वीडियो देखने के बाद आपके होश का भी कोई ठिकाना नहीं रहेगा.

लहंगे में लचकाई कमर, स्टेज पर लगा दी आग

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि हसीना मैरून और गोल्डन वर्क वाले ट्रेडिशनल लहंगे में बेहद खूबसूरत नजर आ रही है. बैकग्राउंड में तेज आवाज में जब *'बंदूक चल गी तेरी'* गाना बजता है, तो वह अपनी लचीली कमर और परफेक्ट एक्सप्रेशन्स से महफिल लूट लेती है.

डांस के दौरान उसकी हर एक अदा और कातिलाना लचकों ने दर्शकों का दिल जीत लिया है. खुले बालों और देसी लुक के साथ जिस तरह से वह हरियाणवी बीट्स पर थिरक रही है, उसने स्टेज का माहौल पूरी तरह से रंगीन कर दिया है.

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कुंवारों की हालत खराब! यूजर्स बोले "असली गदर तो यही है"

इस हसीना की दिलकश अदाओं और गजब के डांस मूव्स ने कुंवारों की नींद उड़ा रखी है. वीडियो के सोशल मीडिया पर सामने आते ही व्यूज और लाइक्स का अंबार लग गया है. नेटिजन्स डांसर के मूव्स और एनर्जी की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा... "क्या कमर मटकाई है भाई! हरियाणवी बीट्स पर ऐसा डांस लंबे समय बाद देखने को मिला."

दूसरे यूजर ने लिखा... "सूट-लहंगे में देसी लुक का कोई तोड़ नहीं, एक्सप्रेशन्स ने सीधा दिल पर वार किया है!"

तीसरे यूजर ने लिखा... "सपना चौधरी और प्रांजल दहिया के बाद लगता है यह नई डांसिंग सेंसेशन बनने वाली है."

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