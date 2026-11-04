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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबंदूक चल गी तेरी...लहंगा पहन हसीना ने ढाया कहर, कुंवारों की हालत खराब

बंदूक चल गी तेरी...लहंगा पहन हसीना ने ढाया कहर, कुंवारों की हालत खराब

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि हसीना मैरून और गोल्डन वर्क वाले ट्रेडिशनल लहंगे में बेहद खूबसूरत नजर आ रही है. बैकग्राउंड में तेज आवाज में जब 'बंदूक चल गी तेरी' गाना बज रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 04 Nov 2026 07:01 AM (IST)
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हरियाणवी गानों की धुन और उस पर देसी अंदाज में थिरकती सुंदरियों के डांस वीडियो सोशल मीडिया का पारा हमेशा बढ़ाए रखते हैं. इन दिनों इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब तक एक डांसर हसीना का लेटेस्ट वीडियो तेजी से गर्दा उड़ा रहा है. मैरून रंग के हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले लहंगे में सजी इस हसीना ने जब मशहूर हरियाणवी गाने पर ठुमके लगाने शुरू किए, तो वहां मौजूद हर शख्स बस देखता ही रह गया. वीडियो में हसीना ने जिस अंदाज में ठुमके लगाए हैं उसे देखकर हर कोई बस यही कह रहा है कि कोई तो रोक लो. हसीना इतनी खूबसूरत है कि लोग इंस्टाग्राम आईडी तक खोजने लग गए हैं. वीडियो देखने के बाद आपके होश का भी कोई ठिकाना नहीं रहेगा.

लहंगे में लचकाई कमर, स्टेज पर लगा दी आग

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि हसीना मैरून और गोल्डन वर्क वाले ट्रेडिशनल लहंगे में बेहद खूबसूरत नजर आ रही है. बैकग्राउंड में तेज आवाज में जब *'बंदूक चल गी तेरी'* गाना बजता है, तो वह अपनी लचीली कमर और परफेक्ट एक्सप्रेशन्स से महफिल लूट लेती है.

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डांस के दौरान उसकी हर एक अदा और कातिलाना लचकों ने दर्शकों का दिल जीत लिया है. खुले बालों और देसी लुक के साथ जिस तरह से वह हरियाणवी बीट्स पर थिरक रही है, उसने स्टेज का माहौल पूरी तरह से रंगीन कर दिया है.

 
 
 
 
 
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कुंवारों की हालत खराब! यूजर्स बोले "असली गदर तो यही है"

इस हसीना की दिलकश अदाओं और गजब के डांस मूव्स ने कुंवारों की नींद उड़ा रखी है. वीडियो के सोशल मीडिया पर सामने आते ही व्यूज और लाइक्स का अंबार लग गया है. नेटिजन्स डांसर के मूव्स और एनर्जी की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा... "क्या कमर मटकाई है भाई! हरियाणवी बीट्स पर ऐसा डांस लंबे समय बाद देखने को मिला."
दूसरे यूजर ने लिखा... "सूट-लहंगे में देसी लुक का कोई तोड़ नहीं, एक्सप्रेशन्स ने सीधा दिल पर वार किया है!"
तीसरे यूजर ने लिखा... "सपना चौधरी और प्रांजल दहिया के बाद लगता है यह नई डांसिंग सेंसेशन बनने वाली है."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 04 Nov 2026 07:01 AM (IST)
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