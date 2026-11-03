How To Fix Sticky Bathroom Floor: बाथरूम का फर्श देखने में पूरी तरह सूखा हो, लेकिन उस पर पैर रखते ही चिपचिपाहट महसूस हो तो अक्सर समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है. कई बार लगता है कि फर्श को ठीक से साफ नहीं किया गया है और इसलिए दोबारा पोछा लगाने की जरूरत है. लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता. जरूरत से ज्यादा क्लीनर, साबुन या फर्श पर इस्तेमाल किए जाने वाले पॉलिश जैसे प्रोडक्ट भी सफाई के बाद सतह पर ऐसी परत छोड़ सकते हैं, जिसकी वजह से सूखे फर्श पर भी पैर चिपकने जैसा महसूस होता है.

जरूरत से ज्यादा फ्लोर क्लीनर तो नहीं डाल रहे?

फर्श साफ करने के लिए ज्यादा क्लीनर डालना सुनने में भले ही सही लगे, लेकिन इससे सफाई बेहतर होने के बजाय समस्या बढ़ सकती है. कई फ्लोर क्लीनर में ऐसे पदार्थ होते हैं जो ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने या पर्याप्त पानी में न मिलाने पर फर्श पर चिपचिपी परत छोड़ सकते हैं. कुछ क्लीनर सतह पर धुंध जैसी परत भी बना सकते हैं. इसलिए फर्श साफ करते समय बोतल पर दिए गए निर्देशों के मुताबिक ही क्लीनर की मात्रा इस्तेमाल करें. अगर पहले से फर्श पर क्लीनर की परत जम गई है तो सिर्फ क्लीनर से दोबारा पोछा लगाने के बजाय साफ गुनगुने पानी से भी पोछा किया जा सकता है. इससे सतह पर बचा हुआ कुछ अवशेष हटाने में मदद मिल सकती है.

साबुन भी छोड़ सकता है चिपचिपी परत

अगर पोछे के पानी में साबुन बहुत ज्यादा डाल दिया जाए तो वह भी फर्श पर चिपचिपा अवशेष छोड़ सकता है. ज्यादा साबुन डालने से जरूरी नहीं कि फर्श ज्यादा साफ हो जाए. एक पूरी बाल्टी पानी में करीब एक बड़ा चम्मच डिश सोप काफी है. सफाई के बाद अगर फर्श पर साबुन की परत महसूस हो रही है तो साफ पानी में हल्का गीला किया हुआ पोछा या कपड़ा इस्तेमाल करके अतिरिक्त साबुन हटाया जा सकता है. इससे फर्श पर बची चिपचिपाहट कम करने में मदद मिल सकती है.







चमक के लिए इस्तेमाल होने वाली पॉलिश भी हो सकती है वजह

फर्श को चमकदार बनाए रखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पॉलिश और वैक्स भी कभी-कभी चिपचिपाहट की वजह बन सकते हैं. कई फ्लोर पॉलिश फर्श पर चमकदार फिल्म बनाने का काम करती हैं. समय के साथ अगर ऐसी पॉलिश की कई परतें जमा होती रहें तो उनमें धूल और गंदगी भी फंस सकती है. इससे फर्श की सतह चिपचिपी महसूस हो सकती है.

इसलिए हर तरह के फर्श पर पॉलिश या वैक्स का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है. खासकर आधुनिक लकड़ी के फर्श पर वैक्स या ऑयल सोप इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, जब तक वह उसी तरह के फर्श के लिए उपयुक्त न हो. फैक्ट्री-फिनिश वाले फर्श पर ऑयल सोप तैलीय परत छोड़ सकता है, जो धूल और गंदगी को अपनी तरफ खींच सकती है.







गंदगी या चिकनाई को पोछने से पहले हटाएं

कभी-कभी फर्श पर मौजूद चिकनाई भी चिपचिपाहट का कारण बन सकती है. अगर किसी सतह पर चिकना पदार्थ गिरा है और उसके ऊपर सीधे पोछा लगा दिया जाए तो वह गंदगी पूरे फर्श पर फैल सकती है. इससे फर्श साफ होने के बजाय और ज्यादा चिपचिपा महसूस हो सकता है. ऐसी स्थिति में पहले उस जगह की अलग से सफाई करें. गर्म पानी में हल्का डिश सोप मिलाकर कपड़े से चिकनाई वाली जगह को साफ किया जा सकता है और फिर उसे सूखे कपड़े से पोंछ दें. चिकनाई हटाने के बाद ही पूरे फर्श पर पोछा लगाना बेहतर रहता है.

सिरका इस्तेमाल करते हैं तो फर्श का ध्यान रखें

चिकनाई हटाने के लिए पतला किया हुआ सिरका भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह हर तरह के फर्श के लिए सही नहीं होता. एक्सपर्ट के मुताबिक, इसे सिरेमिक, विनाइल या लिनोलियम जैसी सतहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है. सिरका इस्तेमाल करने के बाद पानी में हल्का गीला किया हुआ कपड़ा लेकर सतह को दोबारा पोंछना चाहिए, ताकि फर्श की फिनिश पर असर न पड़े.

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गंदा पोछा भी कर सकता है फर्श चिपचिपा

कई बार समस्या क्लीनर में नहीं बल्कि पोछे और उसके पानी में होती है. अगर पोछे का पानी काफी गंदा हो चुका है और फिर भी उसी से सफाई जारी रखी जाए तो आप फर्श को साफ करने के बजाय उसी गंदगी को वापस सतह पर फैला रहे होते हैं. जब पोछे की बाल्टी का पानी इतना गंदा हो जाए कि उसका निचला हिस्सा दिखाई न दे, तब पानी बदल देना चाहिए. स्पंज वाले पोछे भी गंदगी सोखते हैं, इसलिए उन्हें गंदा होने पर अच्छी तरह धोकर निचोड़ना जरूरी है. अगर स्प्रे मॉप या डिस्पोजेबल पैड वाले मॉप का इस्तेमाल करते हैं तो पैड को भी समय-समय पर बदलते रहें.

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