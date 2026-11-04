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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRकांग्रेस से होगी 11 हजार करोड़ के नुकसान की वसूली? व्यापारी बोले- 'हमें मुआवजा चाहिए'

कांग्रेस से होगी 11 हजार करोड़ के नुकसान की वसूली? व्यापारी बोले- 'हमें मुआवजा चाहिए'

SC की टिप्पणी के बाद CTI ने आयोजकों से नुकसान भरपाई और दिल्ली में यूपी-हरियाणा जैसा रिकवरी कानून बनाने की मांग की है. दिवाली के 10 दिन सेंट्रल दिल्ली को 'नो प्रोटेस्ट जोन' घोषित करने की भी मांग है.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 04 Nov 2026 08:30 AM (IST)
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दिल्ली में हुई कांग्रेस की महारैली के पहले से ही व्यापारियों ने 12 हजार करोड़ रुपये के नुकसान की आशंका जताई थी. रैली के बाद दावा किया गया कि करीब 11 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है. दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदर्शन को लेकर टिप्पणी की कि 'प्रोटेस्ट के नाम पर हमेशा धरना स्थल पर कब्जा नहीं रखा जा सकाता'. सुप्रीम कोर्ट के इस बयान का अब CTI ने स्वागत किया है और साथ ही अपनी पांच मांगें भी रख दी हैं.

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद दिल्ली के व्यापारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं. उन्होंने अपने नुकसान की भरपाई करने केलिए रैली आयोजकों से मांग की है. साथ ही, यह डिमांड भी रखी है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तरह दिल्ली में भी ठोस रिकवरी कानून बने.

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10 दिन तक ना हो कोई प्रोटेस्ट- CTI

व्यापारियों की मांग है कि दिल्ली में नया कानून बने. साथ ही, दिवाली के 10 दिनों के लिए जंतर मंतर, रामलीला मैदान, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और सेंट्रल दिल्ली को No Protest Zone घोषित किया जाए.

CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की टिप्पणी ने दिल्ली के 20 लाख व्यापारियों और 50 लाख कर्मचारियों, दिहाड़ी मजदूरों की पीड़ा को आवाज दी है. कोर्ट ने एकदम सही कहा कि एक समूह के प्रदर्शन के कारण दूसरे लोगों को अपने अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता. CTI भी पिछले 1 महीने से यही कह रहा है. विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन व्यापार करने और रोजी-रोटी कमाने का अधिकार भी तो है.

'SC ने जंतर मंतर पर हमारे आरोप पर मुहर लगाई'

सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि जंतर मंतर पर एक दिन की अनुमति लेकर 17 दिन कब्जा किया गया. ये वही है जो हम 1 महीने से कह रहे हैं. जंतर मंतर पर इसी अनिश्चितकालीन कब्जे के कारण  दिल्ली के व्यापार को 3,000 करोड़ का नुकसान हुआ. इसलिए CTI, सुप्रीम कोर्ट के बयान का स्वागत करते हुए, दिल्ली पुलिस और सरकार से 5 ठोस मांगें करता है.

मांग नंबर 1
11 नवंबर भैया दूज तक सेंट्रल दिल्ली में NO PROTEST ZONE, 
6 नवंबर धनतेरस, 8 नवंबर दिवाली, 11 नवंबर भैया दूज - 

हमेशा के लिए दिवाली के 10 दिन NO PROTEST ZONE घोषित हों
कनॉट प्लेस, जंतर मंतर, रामलीला मैदान, इंडिया गेट, दिल्ली गेट में किसी भी रैली, धरना, प्रदर्शन की अनुमति न दी जाए. सभी रैलियां बुराड़ी, अलीपुर, जसोला, यमुना खादर में शिफ्ट की जाएं.

मांग नंबर 2
जंतर मंतर पर "एक दिन-एक प्रदर्शन" का नियम सख्ती से लागू हो*
SC के सामने आया कि एक दिन की अनुमति लेकर 17 दिन कब्जा किया गया. भविष्य में ऐसा न हो. जंतर मंतर पर एक संगठन को एक बार में सिर्फ एक दिन की अनुमति मिले, और शाम 5 बजे के बाद जगह खाली करानी अनिवार्य हो

मांग नंबर 3
प्रोटेस्ट से व्यापार के नुकसान की भरपाई का कानून दिल्ली में भी बने
UP, हरियाणा, MP, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तराखंड में कानून है कि प्रोटेस्ट से अगर किसी की प्राइवेट संपत्ति-दुकान-व्यापार को नुकसान होता है तो उसकी वसूली ऑर्गनाइजर से होगी - लीड करने, प्लान करने, उकसाने वालों तक से. दिल्ली में भी Delhi Recovery of Damages Act बनाया जाए. 14,000 करोड़ का नुकसान कौन भरेगा?

मांग नंबर 4
व्यापारियों के लिए "ट्रेड डिसरप्शन इंश्योरेंस" और मुआवजा फंड बने
जैसे दंगे में नुकसान पर क्लेम ट्रिब्यूनल है, वैसे ही रैली-धरने से दुकान बंद होने, ट्रांसपोर्ट ठप होने से जो 50 लाख दिहाड़ी मजदूर, रेहड़ी, ऑटो, लोडर, पोर्टर की दिहाड़ी मारी गई, उसके लिए  मुआवजा फंड बनाया जाए.

मांग नंबर 5
प्रदर्शन की अनुमति से पहले व्यापारियों से NOC अनिवार्य हो
सेंट्रल दिल्ली में किसी भी बड़ी रैली (10,000 से ज्यादा लोगों की) की अनुमति देने से पहले दिल्ली पुलिस , CTI और संबंधित मार्केट एसोसिएशन से NOC ले, ट्रैफिक प्लान और पार्किंग प्लान सार्वजनिक करे.

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है. वह ABP News में रिपोर्टर हैं. इससे पहले वह जनता टीवी, पहल मैगजीन और गुलिस्तान न्यूज़ में काम कर चुके हैं. उनकी रिपोर्टिंग के प्रमुख क्षेत्र राजनीति, अपराध, चुनाव, मनोरंजन और जनहित से जुड़े मुद्दे हैं. उन्होंने दो लोकसभा चुनावों के साथ दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनावों को कवर किया है. दिल्ली बम धमाके पर उनकी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स रही हैं. इसके अलावा, अमेरिका-ईरान युद्ध के भारत पर आर्थिक असर, कपड़ा, वाहन और एल्युमीनियम की सप्लाई तथा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की बढ़ती कीमतों जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग की है. जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देना, जमीनी स्तर पर खबरों की पड़ताल करना और आम लोगों की समस्याओं को सामने लाना उनकी पत्रकारिता का अहम हिस्सा है.

गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (IP यूनिवर्सिटी), दिल्ली से BJMC (Bachelor of Journalism and Mass Communication) और गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से MJMC (Master of Journalism and Mass Communication) किया है.

पत्रकारिता के अलावा उज्ज्वल को नई जगहों की यात्रा करना, अलग-अलग तरह के व्यंजनों का स्वाद चखना और नए फूड डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करना पसंद है. खाली समय में पुराने बॉलीवुड गाने सुनना और परिवार के साथ समय बिताना उन्हें अच्छा लगता है. संपर्क करें- X हैंडल @ReporterUjjwalK, मेल आईडी- ujjwalk@abpnetwork.com
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Published at : 04 Nov 2026 08:25 AM (IST)
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