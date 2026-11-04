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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वहिंदू-यहूदी गठबंधन से घबराया पाकिस्तान, मुनीर बोले-'मुसलमानों के लिए...'

हिंदू-यहूदी गठबंधन से घबराया पाकिस्तान, मुनीर बोले-'मुसलमानों के लिए...'

भारत और इजरायल की बढ़ती नजदीकियों से पाकिस्तान डर गया है. उसने हिंदू-यहूदी गठबंधन को मुसलमानों के लिए बड़ा खतरा बताया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 04 Nov 2026 08:02 AM (IST)
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पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने हिंदुओं और यहूदियों के बीच बढ़ते संबंधों को लेकर चेतावनी दी है. इसका खुलासा ईरान के वरिष्ठ अधिकारी मोहसिन रेजाई ने किया है. रेजाई के मुताबिक हिंदुओं और यहूदियों का गठबंधन मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ है. रिपोर्ट्स के मुताबिक मुनीर ने ये टिप्पणी 26 अक्टूबर को तेहरान में हुई चार देशों की सुरक्षा बैठक के दौरान की गई थी.

रेजाई का एक वीडियो है जिसमें वे मुनीर और तुर्की के खुफिया प्रमुख इब्राहिम कलिन के बारे में बात कर रहे हैं. वो भारत-इजरायल संबंधों को पाकिस्तान और मुस्लिम जगत के लिए खतरा बता रहे हैं.

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मुनीर को हुई चिंता
लाहौर के समाचार आउटलेट 24 न्यूज HD ने ईरानी सुरक्षा प्रमुख मोहसेन रेजाई के ईरानी सरकारी प्रसारक 'IRIB' को दिए गए एक इंटरव्यू का हवाला देते हुए बताया कि मुनीर ने हिंदुओं और यहूदियों के बीच बढ़ते संबंधों पर चिंता जताई है. जो मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ हैं. 26 अक्टूबर की इस बैठक में ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की शामिल हुए. यह बैठक ऐसे समय में हुई जब इजराइल और अमेरिका को लेकर तनाव बना हुआ है. पाकिस्तान की ओर से फील्ड मार्शल मुनीर, तुर्की की ओर से कालिन, सऊदी अरब की ओर से रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान और ईरान की ओर से सुरक्षा प्रमुख रेजाई ने हिस्सा लिया.

रेजाई थे गंभीर

चार देशों की यह बैठक मुनीर की तेहरान यात्रा के कुछ दिनों बाद हुई. इस यात्रा के दौरान कुछ वीडियो सामने आए जिनमें सेना प्रमुख मुनीर को रेजाई और अन्य ईरानी अधिकारियों के साथ बातचीत करते देखा जा सकता है. 20 अक्टूबर को 'अल अरबिया' के जारी फुटेज में मुनीर का स्वागत करते समय रेजाई काफी गंभीर और खामोश नजर आए.

कई पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के साथ-साथ पत्रकार नजम सेठी ने भी मुनीर को ही वह अधिकारी बताया है.जिसने हिंदुओं और यहूदियों को लेकर टिप्पणी की थी. अपने यूट्यूब चैनल पर रजाई के बयान का जिक्र करते हुए सेठी ने कहा कि मुनीर ने चेतावनी दी थी कि हिंदुओं और यहूदियों के बीच गठबंधन एक बड़ा खतरा है और उन्होंने मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ भू-राजनीतिक एकजुटता की बात कही थी.

ये भी पढ़ें: पंजाब से चुनाव प्रचार की आज शुरुआत करेंगे राहुल गांधी, आखिर पहले संगरूर को ही क्यों चुना?

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 04 Nov 2026 07:57 AM (IST)
Tags :
Pakistan Asim Munir IRAN
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