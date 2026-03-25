अब ड्राई क्लीनिंग का खर्च होगा जीरो! घर पर ही इन 5 स्टेप्स में चमकाएं महंगे सिल्क और वूलन क्लॉथ

Step By Step Guide To Dry Clean Clothes At Home: कपड़े खरीदने के बाद उनकी देखभाल पर भी काफी खर्च होता है, खासकर ड्राई क्लीनिंग पर. लेकिन अगर आप चाहें तो कई तरह के कपड़ों को घर पर ही सुरक्षित तरीके से साफ कर सकते हैं और पैसे भी बचा सकते हैं. खास बात यह है कि सिल्क, वूल और कैशमियर जैसे लगभग 80 प्रतिशत डेलिकेट कपड़े घर पर सही तरीके से साफ किए जा सकते हैं. बस आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे.

आपको क्या करना होगा?

सबसे पहले जरूरी है "चेक और टेस्ट" करना. कपड़े का टैग जरूर देखें कि अगर उस पर "Dry Clean Only" लिखा है, तो थोड़ा सावधान रहें. एक छोटा सा टेस्ट भी करें, जैसे कपड़े के किसी छिपे हिस्से को गीले सफेद कपड़े से हल्का दबाकर देखें. अगर रंग निकलता है, तो उसे घर पर धोने से बचें. इसके साथ ही लेदर, सुएड और फर जैसे कपड़ों को घर पर साफ करने की कोशिश बिल्कुल न करें.

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हैंड वॉश के लिए क्या करें?

अब आता है हैंड वॉश का स्टेप. हमेशा ठंडे पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि गर्म पानी कपड़ों को सिकोड़ सकता है, खासकर सिल्क और वूल जैसे फैब्रिक में. हल्का और माइल्ड डिटर्जेंट लें, जैसे बेबी शैंपू या वूल के लिए बना लिक्विड क्लीनर. कपड़ों को धीरे-धीरे पानी में हिलाएं, लेकिन रगड़ें या जोर से साफ न करें, वरना कपड़ा खराब हो सकता है. अच्छे से रिंस करें ताकि साबुन पूरी तरह निकल जाए.

सुखाने के लिए यह है तरीका

कपड़े सुखाने का सही तरीका भी उतना ही जरूरी है. गीले कपड़ों को मरोड़ने से बचें, क्योंकि इससे उनकी शेप बिगड़ सकती है. इसके बजाय एक साफ तौलिया लें, उस पर कपड़ा फैलाएं और रोल कर लें. हल्का दबाव डालकर पानी सोखने दें. फिर कपड़े को खोलकर समतल जगह पर सुखाएं. गीले कपड़ों को हैंगर पर टांगने से उनके कंधे का शेप बिगड़ सकता है. अगर आपके पास मॉडर्न वॉशिंग मशीन है, तो उसके "स्ट्रीम" या "डेलिकेट" मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर कपड़े गंदे नहीं हैं, सिर्फ उनमें बदबू है, तो "Steam Refresh" या "Air Wash" ऑप्शन काफी मददगार होता है. वहीं, डेलिकेट कपड़ों को मशीन में धोते समय उन्हें मेश बैग में डालकर ही धोएं और हल्का मोड चुनें.

अंत में, कपड़ों को फिनिशिंग देने के लिए आयरन की जगह स्टीमर का इस्तेमाल बेहतर रहता है. खासकर सिल्क जैसे कपड़ों पर तेज गर्मी से निशान पड़ सकते हैं. स्टीमर से कपड़ों की सिलवटें आसानी से हट जाती हैं और वे फ्रेश भी लगते हैं. स्टीम करने के बाद कपड़ों को कुछ देर खुली हवा में ठंडा होने दें, फिर ही अलमारी में रखें.

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