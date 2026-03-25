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Home Dry Cleaning Tips: अब ड्राई क्लीनिंग का खर्च होगा जीरो! घर पर ही इन 5 स्टेप्स में चमकाएं महंगे सिल्क और वूलन क्लॉथ

Clothes Drying Techniques: ड्राई क्लीनिंग के लिए काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आप महंगे कपड़ों को घर पर आसानी से धुलकर रख सकते हैं और इसके लिए खर्च नहीं होगा.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 25 Mar 2026 11:18 AM (IST)
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Step By Step Guide To Dry Clean Clothes At Home: कपड़े खरीदने के बाद उनकी देखभाल पर भी काफी खर्च होता है, खासकर ड्राई क्लीनिंग पर. लेकिन अगर आप चाहें तो कई तरह के कपड़ों को घर पर ही सुरक्षित तरीके से साफ कर सकते हैं और पैसे भी बचा सकते हैं. खास बात यह है कि सिल्क, वूल और कैशमियर जैसे लगभग 80 प्रतिशत डेलिकेट कपड़े घर पर सही तरीके से साफ किए जा सकते हैं. बस आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे.

आपको क्या करना होगा?

सबसे पहले जरूरी है "चेक और टेस्ट" करना. कपड़े का टैग जरूर देखें कि अगर उस पर "Dry Clean Only" लिखा है, तो थोड़ा सावधान रहें. एक छोटा सा टेस्ट भी करें, जैसे कपड़े के किसी छिपे हिस्से को गीले सफेद कपड़े से हल्का दबाकर देखें. अगर रंग निकलता है, तो उसे घर पर धोने से बचें. इसके साथ ही लेदर, सुएड और फर जैसे कपड़ों को घर पर साफ करने की कोशिश बिल्कुल न करें.

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हैंड वॉश के लिए क्या करें?

अब आता है हैंड वॉश का स्टेप. हमेशा ठंडे पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि गर्म पानी कपड़ों को सिकोड़ सकता है, खासकर सिल्क और वूल जैसे फैब्रिक में.  हल्का और माइल्ड डिटर्जेंट लें, जैसे बेबी शैंपू या वूल के लिए बना लिक्विड क्लीनर. कपड़ों को धीरे-धीरे पानी में हिलाएं, लेकिन रगड़ें या जोर से साफ न करें, वरना कपड़ा खराब हो सकता है. अच्छे से रिंस करें ताकि साबुन पूरी तरह निकल जाए. 

सुखाने के लिए यह है तरीका

कपड़े सुखाने का सही तरीका भी उतना ही जरूरी है.  गीले कपड़ों को मरोड़ने से बचें, क्योंकि इससे उनकी शेप बिगड़ सकती है. इसके बजाय एक साफ तौलिया लें, उस पर कपड़ा फैलाएं और रोल कर लें. हल्का दबाव डालकर पानी सोखने दें. फिर कपड़े को खोलकर समतल जगह पर सुखाएं. गीले कपड़ों को हैंगर पर टांगने से उनके कंधे का शेप बिगड़ सकता है. अगर आपके पास मॉडर्न वॉशिंग मशीन है, तो उसके "स्ट्रीम" या "डेलिकेट" मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर कपड़े गंदे नहीं हैं, सिर्फ उनमें बदबू है, तो "Steam Refresh" या "Air Wash" ऑप्शन काफी मददगार होता है. वहीं, डेलिकेट कपड़ों को मशीन में धोते समय उन्हें मेश बैग में डालकर ही धोएं और हल्का मोड चुनें.

अंत में, कपड़ों को फिनिशिंग देने के लिए आयरन की जगह स्टीमर का इस्तेमाल बेहतर रहता है. खासकर सिल्क जैसे कपड़ों पर तेज गर्मी से निशान पड़ सकते हैं. स्टीमर से कपड़ों की सिलवटें आसानी से हट जाती हैं और वे फ्रेश भी लगते हैं. स्टीम करने के बाद कपड़ों को कुछ देर खुली हवा में ठंडा होने दें, फिर ही अलमारी में रखें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 25 Mar 2026 11:18 AM (IST)
Tags :
How To Dry Clean Clothes At Home Home Dry Cleaning Tips Dry Cleaning At Home Guide
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