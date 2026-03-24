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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीKitchen Sink Drain: जाम हो गई है किचन की सिंक, इस तरीके से झट से बाहर निकल जाएगा कचरा

Kitchen Sink Drain: जाम हो गई है किचन की सिंक, इस तरीके से झट से बाहर निकल जाएगा कचरा

Cleaning Methods: सफाई के दौरान एक अहम जगह नजरअंदाज हो जाती है सिंक. यही वह जगह है जहां गंदगी, चिकनाई और बैक्टीरिया सबसे ज्यादा जमा होते हैं. चलिए बताते हैं कि इसको कैसे साफ करें.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 24 Mar 2026 10:02 AM (IST)
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How To Unclog A Kitchen Sink Naturally: किचन की सफाई करते समय हम अक्सर कैबिनेट पोंछते हैं, फ्रिज साफ करते हैं और सिंक भी धो लेते हैं, लेकिन एक अहम जगह नजरअंदाज हो जाती है सिंक का ड्रेन. यही वह जगह है जहां गंदगी, चिकनाई और बैक्टीरिया सबसे ज्यादा जमा होते हैं. क्लीनिंग एक्सपर्ट जिल कोच ने बताया कि किचन सिंक का ड्रेन कई बार टॉयलेट से भी ज्यादा गंदा हो सकता है, क्योंकि यहां रोजाना खाने के कण जाते हैं और इससे E.Coli और Salmonella जैसे बैक्टीरिया पनप सकते हैं. इसलिए इसे साफ रखना बेहद जरूरी है. 

कैसे करें सिंक की सफाई?

ड्रेन को साफ करने के लिए महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं होती. आप घर में मौजूद बेकिंग सोडा और विनेगर से भी इसे साफ कर सकते हैं, लेकिन एक जरूरी बात ध्यान रखें कि इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल न करें.  जिल कोच के अनुसार, लोग अक्सर इन्हें मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा करने से इनका असर खत्म हो जाता है. भले ही इसमें झाग बनता दिखे, लेकिन असल में सफाई ठीक से नहीं होती. 

क्या है सही तरीका?

सही तरीका यह है कि पहले ड्रेन में आधा से एक कप तक बेकिंग सोडा डालें. चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा डिश सोप भी डाल सकते हैं. इसे करीब 5 मिनट तक ऐसे ही रहने दें, ताकि यह गंदगी को ढीला कर सके. इसके बाद गर्म पानी डालकर इसे फ्लश कर दें. फिर एक कप विनेगर डालें. यह प्रक्रिया ड्रेन को साफ करने के साथ-साथ बदबू भी दूर करती है.

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दूसरा तरीका

अगर यह तरीका काम न करे और ड्रेन फिर भी जाम हो, तो एंजाइम क्लीनर का इस्तेमाल किया जा सकता है. ये क्लीनर ऐसे बैक्टीरिया पर आधारित होते हैं, जो खाने के कणों को तोड़कर जाम हटाने में मदद करते हैं. इसे डालने के बाद थोड़ी देर इंतजार करना जरूरी होता है, क्योंकि यह धीरे-धीरे काम करता है. जल्दबाजी में तुरंत पानी डालने से इसका असर कम हो सकता है. इसके बाद में गर्म पानी से ड्रेन साफ कर सकते हैं और बदबू हटाने के लिए फिर से थोड़ा बेकिंग सोडा और डिश सोप इस्तेमाल किया जा सकता है.

हालांकि, विनेगर का ज्यादा इस्तेमाल खासकर कॉपर या पीतल के पाइप पर समय के साथ असर डाल सकता है, इसलिए इसे सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल करना बेहतर है. महीने में एक बार इस तरीके से सफाई करना काफी होता है, इससे न सिर्फ ड्रेन साफ रहता है बल्कि बदबू और जाम होने की समस्या भी नहीं होती.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 24 Mar 2026 10:02 AM (IST)
Tags :
Kitchen Sink Drain Cleaning How To Unclog Kitchen Sink Kitchen Drain Cleaning Tips
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