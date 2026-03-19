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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफैशनNavratri Dress Colour: नवरात्रि के 9 दिन में पहनें इन 9 रंगों की ड्रेसेज, हर दिन दिखेंगी बेहद खूबसूरत

Navratri Dress Colour: नवरात्रि के 9 दिन में पहनें इन 9 रंगों की ड्रेसेज, हर दिन दिखेंगी बेहद खूबसूरत

What To Wear In Navratri: नवरात्रि में नौ माताओं की पूजा की जाती है. चलिए आपको बताते हैं कि आप किस दिन कौन से रंग का ड्रेस पहन सकती हैं, जो माता रानी की कृपा आप पर बनाएगा.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 19 Mar 2026 04:24 PM (IST)
What To Wear In Navratri: नवरात्रि में नौ माताओं की पूजा की जाती है. चलिए आपको बताते हैं कि आप किस दिन कौन से रंग का ड्रेस पहन सकती हैं, जो माता रानी की कृपा आप पर बनाएगा.

चैत्र नवरात्रि मां दुर्गा के नौ रूपों की उपासना का पावन पर्व है, जिसमें हर दिन एक खास रंग पहनने की परंपरा होती है. माना जाता है कि इन रंगों को अपनाने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, खुशहाली और आध्यात्मिक शांति बनी रहती है.

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प्रतिपदा के दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है और इस दिन पीला रंग पहनना शुभ माना जाता है, जो खुशी और नई शुरुआत का संकेत देता है.
प्रतिपदा के दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है और इस दिन पीला रंग पहनना शुभ माना जाता है, जो खुशी और नई शुरुआत का संकेत देता है.
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द्वितीया पर मां ब्रह्मचारिणी की आराधना होती है, इस दिन हरा रंग शांति, संतुलन और विकास का प्रतीक माना जाता है.
द्वितीया पर मां ब्रह्मचारिणी की आराधना होती है, इस दिन हरा रंग शांति, संतुलन और विकास का प्रतीक माना जाता है.
Published at : 19 Mar 2026 04:24 PM (IST)
Tags :
Navratri 9 Colours Dress Navratri Colour List 2026 What To Wear In Navratri

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