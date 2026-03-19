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Navratri Dress Colour: नवरात्रि के 9 दिन में पहनें इन 9 रंगों की ड्रेसेज, हर दिन दिखेंगी बेहद खूबसूरत
What To Wear In Navratri: नवरात्रि में नौ माताओं की पूजा की जाती है. चलिए आपको बताते हैं कि आप किस दिन कौन से रंग का ड्रेस पहन सकती हैं, जो माता रानी की कृपा आप पर बनाएगा.
चैत्र नवरात्रि मां दुर्गा के नौ रूपों की उपासना का पावन पर्व है, जिसमें हर दिन एक खास रंग पहनने की परंपरा होती है. माना जाता है कि इन रंगों को अपनाने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, खुशहाली और आध्यात्मिक शांति बनी रहती है.
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Published at : 19 Mar 2026 04:24 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion