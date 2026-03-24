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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsBurned Hand First Aid: खाता बनाते वक्त जल गया है हाथ, तुरंत करें ये काम

Burned Hand First Aid: खाता बनाते वक्त जल गया है हाथ, तुरंत करें ये काम

Best Home Remedies For Burn Relief: किचन में खाना बनाते वक्त हाथ जल जाना एक आम बात है. चलिए आपको बताते हैें कि अगर आपके साथ ऐसी स्थिति हो, तो आपको क्या करना चाहिए ताकि दिक्कत न हो.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 24 Mar 2026 02:16 PM (IST)
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What To Do If You Burn Your Hand While Cooking: किचन में खाना बनाते वक्त हाथ जल जाना एक आम बात है, कभी गर्म तेल उछल जाए, कभी उबलता पानी गिर जाए या गरम बर्तन छू जाए. ऐसे में घबराने की बजाय तुरंत सही कदम उठाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शुरुआती कुछ मिनट ही तय करते हैं कि जलन कितनी जल्दी ठीक होगी और निशान पड़ेगा या नहीं. चलिए आपको बताते हैं कि इस स्थिति से निपटने के लिए आपको क्या करना चाहिए. 

हाथ जलने के बाद क्या करें?

Medanta संस्था की रिपोर्ट के अनुसार, सबसे पहला और जरूरी काम है जले हुए हिस्से को तुरंत ठंडे लेकिन बहुत ठंडे नहीं पानी के नीचे रखना. कम से कम 15-20 मिनट तक पानी डालते रहें. इससे जलन कम होती है और त्वचा को ज्यादा नुकसान होने से बचाया जा सकता है. ध्यान रखें कि सीधे बर्फ लगाने की गलती न करें, क्योंकि इससे स्किन को और नुकसान पहुंच सकता है. अगर जलन हल्की है और सिर्फ त्वचा लाल हुई है, तो आप घर पर ही इसका इलाज कर सकते हैं. ऐसे में एलोवेरा जेल काफी फायदेमंद होता है. यह सूजन कम करता है, त्वचा को ठंडक देता है और जल्दी ठीक होने में मदद करता है. दिन में दो बार इसे लगाना बेहतर रहता है.

क्या घरेलू उपाय अपना सकते हैं?

इसके अलावा शहद भी एक अच्छा घरेलू उपाय माना जाता है. इसमें ऐसे गुण होते हैं जो बैक्टीरिया से बचाते हैं और घाव को जल्दी भरने में मदद करते हैं. इसे सीधे लगाने के बजाय साफ पट्टी पर लगाकर जले हुए हिस्से पर रखें, ताकि इंफेक्शन का खतरा कम हो. अगर दर्द ज्यादा हो रहा है, तो हल्का दर्द निवारक ले सकते हैं और जले हुए हिस्से को ढीली पट्टी से कवर कर सकते हैं. पेट्रोलियम जेली लगाने से भी त्वचा में नमी बनी रहती है और घाव जल्दी सूखता नहीं है.

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क्या गलती न करें?

लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हैं, जो अक्सर लोग कर बैठते हैं और इससे हालत बिगड़ सकती है. जैसे जलने पर तुरंत टूथपेस्ट, मक्खन या तेल लगा लेना.  ये चीजें गर्मी को त्वचा में ही फंसा देती हैं और इंफेक्शन का खतरा बढ़ा देती हैं. इसी तरह, छाले पड़ जाएं तो उन्हें फोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे घाव खुल जाता है और बैक्टीरिया अंदर जा सकते हैं. यह भी जरूरी है कि आप यह पहचानें कि कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए. अगर जलन बहुत गहरी है, छाले बड़े हैं, या जला हुआ हिस्सा हाथ से बड़ा है, तो तुरंत मेडिकल मदद लें. खासकर चेहरे, हाथ, पैर या जोड़ों पर जला हो, तो इसे नजरअंदाज न करें.

इसे भी पढ़ें: नाखूनों से पहचानें सेहत का हाल, ये संकेत हो सकते हैं खतरनाक, तुरंत लें मेडिकल सलाह

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 24 Mar 2026 02:16 PM (IST)
Tags :
Burned Hand First Aid Kitchen Burn Treatment What To Do After Burn
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