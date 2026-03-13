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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफैशनMalaika Arora Pink Saree: मलाइका अरोड़ा ने पहनी 2.79 लाख रुपये की साड़ी, पिंक कलर में लगीं एकदम गुलाबो

Malaika Arora Pink Saree: मलाइका अरोड़ा ने पहनी 2.79 लाख रुपये की साड़ी, पिंक कलर में लगीं एकदम गुलाबो

Kritika Kamra Gaurav Kapur Wedding: एक्ट्रेस मलाइका भले ही 52 साल की हो गई हों, लेकिन उनकी फिटनेस और खूबसूरती आज भी लोगों को अपना दीवाना बना लेती है. चलिए बताते हैं कि कैसे उन्होंने कहर ढाया?

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 13 Mar 2026 05:47 PM (IST)
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Malaika Arora Pink Saree At Wedding Reception: एक्ट्रेस कृतिका कामरा और टीवी होस्ट-क्रिकेट प्रेजेंटर गौरव कपूर ने 11 मार्च को अपने शादी समारोह को बेहद निजी अंदाज में सेलिब्रेट किया. इस मौके पर मुंबई के बांद्रा स्थित गौरव कपूर के घर पर एक छोटा सा रिसेप्शन रखा गया, जिसमें सिर्फ करीबी दोस्त और परिवार के लोग शामिल हुए. यह समारोह किसी बड़े रेड कार्पेट इवेंट की तरह नहीं था, बल्कि बेहद सादगी और गर्मजोशी के साथ आयोजित किया गया था.


Malaika Arora Pink Saree: मलाइका अरोड़ा ने पहनी 2.79 लाख रुपये की साड़ी, पिंक कलर में लगीं एकदम गुलाबो

मलाइका ने सबका ध्यान खींचा

इस खास मौके पर कई सेलिब्रिटी मेहमान पहुंचे, लेकिन एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने अपने स्टाइलिश अंदाज से सभी का ध्यान खींच लिया. मलाइका हमेशा अपने फैशन सेंस को लेकर चर्चा में रहती हैं और अक्सर अलग-अलग स्टाइल के साथ प्रयोग करती दिखाई देती हैं. हालांकि इस बार उन्होंने कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बजाय एक क्लासिक और एलिगेंट लुक चुना.


Malaika Arora Pink Saree: मलाइका अरोड़ा ने पहनी 2.79 लाख रुपये की साड़ी, पिंक कलर में लगीं एकदम गुलाबो

उन्होंने हल्के डस्ट-पिंक रंग की ट्यूल साड़ी पहनी थी, जो बेहद सॉफ्ट और रोमांटिक लुक दे रही थी. यह खूबसूरत साड़ी डिजाइनर ब्रांड गौरी एंड नैनिका की थी और इसकी कीमत लगभग 2.79 लाख रुपये बताई जा रही है.

खूबसूरत डिजाइन

साड़ी के डिजाइन की बात करें तो इसमें बेहद बारीक और खूबसूरत डिटेलिंग देखने को मिली. इसके बॉर्डर पर स्कैलप्ड गोल्ड लेस एम्ब्रॉयडरी की गई थी, जो पूरे आउटफिट को खास बना रही थी. वहीं साड़ी के कपड़े पर लैटिस पैटर्न के साथ हरे, नीले, पीले, गुलाबी और ओरेंज कलर रंगों की हल्की कढ़ाई की गई थी. इसके अलावा इसमें छोटे-छोटे सीक्विन और फ्लोरल बीड वर्क भी था, जो रोशनी पड़ने पर हल्की चमक देता नजर आ रहा था.


Malaika Arora Pink Saree: मलाइका अरोड़ा ने पहनी 2.79 लाख रुपये की साड़ी, पिंक कलर में लगीं एकदम गुलाबो

मलाइका ने इस साड़ी को पारंपरिक अंदाज में ड्रेप किया था. पल्लू को उन्होंने कंधे से लंबा और फ्लोई छोड़ दिया था, जिससे साड़ी की कढ़ाई और डिजाइन और ज्यादा उभर कर सामने आ रही थी. इसके साथ उन्होंने मैचिंग डस्ट-पिंक ब्लाउज पहना था, जिसमें वही लैटिस डिजाइन और मल्टीकलर एम्ब्रॉयडरी थी. स्लीवलेस स्टाइल और डीप वी-नेकलाइन वाला यह ब्लाउज उनके लुक को और भी ग्लैमरस बना रहा था.

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Malaika Arora Pink Saree: मलाइका अरोड़ा ने पहनी 2.79 लाख रुपये की साड़ी, पिंक कलर में लगीं एकदम गुलाबो

कौन सी ज्वेलरी पहनी थी?

ज्वेलरी की बात करें तो मलाइका ने बहुत ज्यादा एक्सेसरीज पहनने के बजाय कुछ चुनिंदा पीसेस चुने. उन्होंने कुंदन चोकर नेकलेस के साथ मैचिंग इयररिंग्स पहने थे. इसके अलावा हाथों में कुंदन कड़े और कुछ स्टेटमेंट रिंग्स भी पहनी थीं. हेयरस्टाइल के लिए उन्होंने सेंटर पार्टिंग के साथ लो बन बनाया था, जो हल्का-सा मेसी लुक दे रहा था. मेकअप भी उनके पूरे लुक के साथ काफी बैलेंस्ड नजर आया. सॉफ्ट स्मोकी आईज, मस्कारा, हल्का ब्लश और ग्लॉसी माउव-पिंक लिप शेड ने उनके चेहरे पर खास ग्लो दे दिया.


Malaika Arora Pink Saree: मलाइका अरोड़ा ने पहनी 2.79 लाख रुपये की साड़ी, पिंक कलर में लगीं एकदम गुलाबो

रिसेप्शन में सोहा अली खान, फरहान अख्तर, नेहा धूपिया, अंगद बेदी और अमृता अरोड़ा जैसे कई सेलेब्स भी शामिल हुए. वहीं क्रिकेट जगत से युवराज सिंह, आशीष नेहरा और वीरेंद्र सहवाग भी इस समारोह में नजर आए. कुल मिलाकर यह शाम कृतिका और गौरव के लिए खास रही, लेकिन मलाइका की सॉफ्ट पिंक साड़ी ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर जरूर खींच लिया.

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Published at : 13 Mar 2026 05:47 PM (IST)
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Malaika Arora Pink Saree Malaika Arora Fashion Look Kritika Kamra Gaurav Kapur Wedding
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