कैसे चमकाएं घर का आईना? जानें आसान हैक्स

Microfiber Cloth For Cleaning Glass: घर में लगा साफ और चमकता आईना पूरे कमरे की खूबसूरती बढ़ा देता है. लेकिन आईने को हमेशा साफ रखना आसान नहीं होता. कभी उस पर उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं तो कभी धूल, पानी की बूंदें या दूसरे दाग दिखाई देने लगते हैं. बाथरूम के आईने पर टूथपेस्ट और पानी के निशान भी आम हैं. सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है, जब आईना साफ करने के बाद उस पर सफेद लकीरें और धब्बे रह जाते हैं. कई बार जितना ज्यादा आईने को कपड़े से रगड़ते हैं, वह उतना ही धुंधला नजर आने लगता है. हालांकि, आईने को बिना लकीर छोड़े साफ करने के लिए किसी महंगे क्लीनर की जरूरत नहीं है. सही कपड़ा और सफाई का तरीका इसमें बड़ा अंतर ला सकता है.

सही कपड़े का करें इस्तेमाल

आईना साफ करते समय सबसे जरूरी चीज सही कपड़ा चुनना है. इसके लिए माइक्रोफाइबर कपड़ा अच्छा विकल्प हो सकता है. यह धूल और नमी को आसानी से सोख लेता है और आमतौर पर सतह पर रेशे नहीं छोड़ता. अगर माइक्रोफाइबर कपड़ा नहीं है तो साफ और मुलायम सूती कपड़े का इस्तेमाल किया जा सकता है. वहीं, टिश्यू या ऐसे कपड़े से बचें जिनके रेशे आईने पर चिपक सकते हैं. बेहतर सफाई के लिए दो कपड़े रखें. एक कपड़े से आईना साफ करें और दूसरे सूखे कपड़े से आखिर में उसे पोंछें.





जरूरत से ज्यादा क्लीनर न लगाएं

आईने पर ज्यादा क्लीनर स्प्रे करने से वह ज्यादा साफ होगा, ऐसा जरूरी नहीं है. ज्यादा मात्रा में क्लीनिंग लिक्विड लगाने पर उसे पूरी तरह पोंछना मुश्किल हो सकता है और सूखने के बाद आईने पर लकीरें नजर आ सकती हैं. इसलिए क्लीनर की हल्की फुहार ही काफी होती है. अगर आईने का फ्रेम लकड़ी या किसी ऐसे मटेरियल का है जिसे नमी से नुकसान हो सकता है, तो क्लीनर सीधे आईने पर छिड़कने के बजाय कपड़े पर लगाकर सफाई करना बेहतर है.

सिरका और पानी से बनाएं क्लीनर

घर पर भी आईना साफ करने के लिए आसान क्लीनिंग सॉल्यूशन तैयार किया जा सकता है. इसके लिए पानी में थोड़ी मात्रा में सफेद सिरका मिलाया जा सकता है. सिरका आईने पर जमा चिकनाई और उंगलियों के निशान हटाने में मदद कर सकता है. तैयार मिश्रण को स्प्रे बोतल में भर लें और आईने पर बहुत हल्का स्प्रे करें. इसके बाद तुरंत माइक्रोफाइबर कपड़े से पोंछ दें. अगर आईने के किनारों या फ्रेम पर किसी खास तरह की कोटिंग है तो पहले एक छोटे हिस्से पर इसे आजमाना बेहतर होगा.





गोल-गोल घुमाकर न करें सफाई

आईने को साफ करते समय कपड़े को गोल-गोल घुमाना आम तरीका है, लेकिन इससे गंदगी एक जगह से दूसरी जगह फैल सकती है. इसके बजाय ऊपर से नीचे की ओर जिग-जैग या 'S' आकार में कपड़ा चलाया जा सकता है. इससे पूरे आईने को व्यवस्थित तरीके से साफ करना आसान होता है. एक बार गीले कपड़े या क्लीनर से सफाई करने के बाद दूसरे सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से उसी तरह पोंछें. इससे बची हुई नमी हटाने में मदद मिलेगी और लकीरें बनने की संभावना कम होगी.

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किनारों को आखिर में जरूर पोंछें

आईने के बीच के हिस्से की सफाई करते समय अक्सर क्लीनर किनारों पर इकट्ठा हो जाता है. बाद में यही लिक्विड नीचे की ओर बहकर नई लकीर बना सकता है. इसलिए पूरे आईने की सफाई के बाद उसके किनारों और कोनों को सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से जरूर पोंछें. फ्रेम वाले आईने पर खास ध्यान दें और कोशिश करें कि क्लीनिंग लिक्विड फ्रेम के अंदर न जाए.

बाथरूम के आईने का ऐसे रखें ध्यान

बाथरूम में नमी ज्यादा होने के कारण आईना जल्दी धुंधला और गंदा हो सकता है. इसलिए सप्ताह में कम से कम एक बार उसकी अच्छी तरह सफाई की जा सकती है. नहाने के बाद बाथरूम में वेंटिलेशन रखना भी जरूरी है, ताकि अतिरिक्त नमी बाहर निकल सके. आईने को बार-बार हाथ लगाने से बचें, क्योंकि उंगलियों पर मौजूद प्राकृतिक तेल सतह पर निशान छोड़ देते हैं.

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