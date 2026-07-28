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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग5 साल बाद 600 मील दूर मिला खोया हुआ पालतू कुत्ता, मालिक से मिलते ही भावुक

5 साल बाद 600 मील दूर मिला खोया हुआ पालतू कुत्ता, मालिक से मिलते ही भावुक

रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के नेब्रास्का की रहने वाली इनमाकुलाडा जैकमैन का पालतू कुत्ता 'चोंग' साल 2021 में घर से भाग गया था. परिवार ने कई महीनों तक उसे हर जगह तलाशा.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 28 Jul 2026 06:29 AM (IST)
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कई बार लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो दिल को छू जाती हैं. अमेरिका के नेब्रास्का में रहने वाले एक परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. परिवार का पालतू कुत्ता 5 साल पहले अचानक घर से गायब हो गया था. काफी तलाश के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला. परिवार ने धीरे-धीरे यह मान लिया कि शायद अब वह कभी वापस नहीं आएगा. लेकिन पूरे पांच साल बाद एक फोन कॉल ने उनकी जिंदगी बदल दी. उनका खोया हुआ कुत्ता 600 मील से भी ज्यादा दूर जिंदा मिला और आखिरकार अपने असली परिवार के पास लौट आया. 

5 साल पहले घर से गायब हो गया था कुत्ता

रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के नेब्रास्का की रहने वाली इनमाकुलाडा जैकमैन का पालतू कुत्ता 'चोंग' साल 2021 में घर से भाग गया था. परिवार ने कई महीनों तक उसे हर जगह तलाशा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला. समय बीतने के बाद परिवार ने एक और कुत्ता पाल लिया, जिसका नाम 'चे चे' रखा. हालांकि, जैकमैन ने अपने पुराने कुत्ते को ढूंढने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी और अक्सर पुराने इलाके में जाकर उसकी तलाश करती थीं.

600 मील दूर मिला, फिर सामने आई नई परेशानी

करीब पांच साल बाद जैकमैन के एक दोस्त ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी, जिसमें बताया गया था कि 'चोंग' इंडियाना राज्य के एक ट्रक स्टॉप के पीछे मिला है. यह जगह उनके घर से करीब 642 मील दूर थी. जैकमैन ने तुरंत एनिमल शेल्टर से संपर्क किया, लेकिन वहां पता चला कि इस दौरान किसी दूसरे व्यक्ति ने कुत्ते में नया माइक्रोचिप लगवा दिया था. नियम के मुताबिक शेल्टर ने उस व्यक्ति से तीन दिन तक संपर्क करने की कोशिश की. जब कोई जवाब नहीं मिला, तब जैकमैन को कानूनी तौर पर 'चोंग' को वापस ले जाने की अनुमति मिल गई. वह खुद इंडियाना पहुंचीं और अपने पालतू दोस्त को घर लेकर आईं.

मालिक से मिलते ही खुशी से झूम उठा चोंग

शेल्टर से सामने आए वीडियो में दिखता है कि पांच साल बाद अपने मालिक को देखकर पहले 'चोंग' थोड़ा हैरान होता है. लेकिन कुछ ही पल बाद वह जैकमैन के पास आकर लिपट जाता है, खुशी से भौंकने लगता है और प्यार जताने लगता है. इसके बाद उसकी मुलाकात परिवार के नए कुत्ते 'चे चे' से भी कराई गई. इस भावुक पल का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा

इस कहानी ने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का दिल छू लिया. कई यूजर्स ने लिखा कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता और जानवर अपने मालिक को सालों बाद भी पहचान लेते हैं. कुछ लोगों ने कहा कि इस खबर से यह सीख मिलती है कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए. वहीं कई यूजर्स ने चोंग और उसके परिवार की इस भावुक मुलाकात को सबसे प्यारी कहानियों में से एक बताया.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 28 Jul 2026 06:29 AM (IST)
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