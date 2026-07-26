#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsWater Bottle Smell Problem: रोज धोने पर भी बोतल से आती है बदबू? छोड़ें ये आदत

Water Bottle Smell Problem: रोज धोने पर भी बोतल से आती है बदबू? छोड़ें ये आदत

Why Bottle Smells Even After Washing: बोतल को रोज धोने के बाद भी अगर उसमें सीलन या प्लास्टिक जैसी गंध बनी रहती है, तो इसके पीछे ढक्कन में होने वाली रासायनिक प्रक्रिया जिम्मेदार होती है.

Written By : सोनम |  Edited By: Sonam |  Updated at : 26 Jul 2026 06:54 AM (IST)
Preferred Sources

How To Remove Smell From Water Bottle: जिम, दफ्तर या सफर के दौरान इस्तेमाल होने वाली दोबारा काम आने वाली पानी की बोतलें अक्सर एक अजीब सी गंध देने लगती हैं. कई लोग इसे साफ-सफाई की कमी समझते हैं, लेकिन असल वजह कुछ और ही होती है. बोतल को रोज धोने के बाद भी अगर उसमें सीलन या प्लास्टिक जैसी गंध बनी रहती है, तो इसके पीछे ढक्कन में होने वाली रासायनिक प्रक्रिया जिम्मेदार होती है.

क्यों होता है ऐसा?

विशेषज्ञ बताते हैं कि बोतल के ढक्कन के धागों और छोटे-छोटे खांचों में नमी फंस जाती है. जब बोतल को पूरी तरह सूखने से पहले ही बंद कर दिया जाता है, तो अंदर एक ऐसा माहौल बनता है जहां पदार्थ धीरे-धीरे टूटने लगते हैं. यह केवल गंदगी का मामला नहीं, बल्कि इस्तेमाल की गई सामग्री के कारण होने वाला केमिकल डिकंपोजिशन है, जो सीधे पानी की क्वालिटी को प्रभावित करता है.

क्या निकला रिसर्च में?

ज्यादातर बोतलें पॉलीइथिलीन नाम के पदार्थ से बनी होती हैं, जो मजबूत जरूर है, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित नहीं. वॉटर रिसर्च में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार, यह पदार्थ रोशनी और पानी के संपर्क में आने पर धीरे-धीरे टूटने लगता है. इस प्रक्रिया में कुछ ऐसे रसायन बनते हैं, जो गंध पैदा करते हैं और पानी का स्वाद बिगाड़ देते हैं. खासकर हल्की रोशनी भी इस प्रक्रिया को तेज कर सकती है, जिससे समस्या और बढ़ जाती है.

ढक्कन का भी रोल

ढक्कन का हिस्सा इस प्रक्रिया का सबसे जरूरी बन जाता है, क्योंकि यहां पानी ज्यादा देर तक ठहरा रहता है. इसके अलावा, नमी और बचे हुए कण मिलकर भी गंध पैदा करते हैं. प्रोग्रेस ऑन ओडर डिटेरियोरेशन ऑफ एक्वाटिक प्रोडक्ट्स नाम के रिसर्च में बताया गया है कि गंध अक्सर नमी, वसा के ऑक्सीकरण और सूक्ष्म जीवों की गतिविधि के कारण बनती है. यही वजह है कि बोतल में भी वही तरह की अजीब गंध महसूस होती है. 

इसे भी पढ़ें - Hot Water Benefits: वजन कम करने के लिए सुबह-सुबह आप भी पीते हैं गर्म पानी, क्या सच में काम करता है यह हैक?

कैसे कर सकते हैं इसको ठीक?

हालांकि, इस समस्या से बचना मुश्किल नहीं है. सबसे जरूरी बात यह है कि बोतल को धोने के बाद तुरंत बंद न करें.  एक्सपर्ट अलग रखकर सुखाने का तरीका अपनाने की सलाह देते हैं. यानी बोतल और ढक्कन को अलग-अलग तब तक खुला रखें जब तक वे पूरी तरह सूख न जाएं. इससे हवा का प्रवाह बना रहता है और नमी खत्म हो जाती है. इसके अलावा, बोतल को तेज धूप में रखने से बचना चाहिए, क्योंकि रोशनी इस रासायनिक प्रक्रिया को और तेज कर देती है. अगर बोतल में पहले से तेज गंध आ चुकी है, तो उसे अच्छी तरह भिगोकर साफ करना फायदेमंद हो सकता है, जिससे गंध पैदा करने वाले तत्व हट जाते हैं.

इसे भी पढ़ें -  ग्रेड-1 फैटी लिवर में फायदेमंद हो सकता है मेथी का पानी, जानिए इसके चौंकाने वाले फायदे

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 26 Jul 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
Water Bottle Water Bottle Smell Problem Water Bottle Smells
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
Water Bottle Smell Problem: रोज धोने पर भी बोतल से आती है बदबू? छोड़ें ये आदत
रोज धोने पर भी बोतल से आती है बदबू? छोड़ें ये आदत
Home Tips
Glass Cleaning Hacks: अगर धुंधले होने लगे हैं कांच के बर्तन, तो इस तरीके से करें सफाई; तुरंत लौटेगी चमक
अगर धुंधले होने लगे हैं कांच के बर्तन, तो इस तरीके से करें सफाई; तुरंत लौटेगी चमक
Home Tips
Easy Ways To Clean Spider Cobwebs: क्या साफ करने के बाद भी घर में बन जाते हैं मकड़ी के जाले? जान लें वजह और भगाने के तरीके
क्या साफ करने के बाद भी घर में बन जाते हैं मकड़ी के जाले? जान लें वजह और भगाने के तरीके
Home Tips
How To Prevent Lizards: क्या दीवार पर छिपकली देखकर लगता है डर? किचन और कमरों से भगाने का 1 पक्का इलाज
क्या दीवार पर छिपकली देखकर लगता है डर? किचन और कमरों से भगाने का 1 पक्का इलाज
Advertisement

वीडियोज

Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Saanvie Tallwar ने Karan Kundrra पर लगाया थप्पड़ और बिना सहमति Kiss का आरोप, सालों बाद बड़ा खुलासा
Ishqnama Review: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी
The India Story Review: खाने और सेहत पर बड़ा सवाल उठाती Shreyas Talpade की फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
तेज प्रताप यादव गिरफ्तार, आधी रात को ले गई पुलिस, इस मामले में हुए अरेस्ट
तेज प्रताप यादव गिरफ्तार, आधी रात को ले गई पुलिस, इस मामले में हुए अरेस्ट
इंडिया
NEET पेपर लीक प्रोटेस्ट से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक..., CJP आंदोलन ने कैसे हिला दी हुकूमत
NEET पेपर लीक प्रोटेस्ट से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक..., CJP आंदोलन ने कैसे हिला दी हुकूमत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'तुरंत गिरफ्तारी हो...', छात्रों से गाली गलौज करते BJP नेता का वीडियो शेयर कर भड़के अखिलेश यादव
'तुरंत गिरफ्तारी हो...', छात्रों से गाली गलौज करते BJP नेता का वीडियो शेयर कर भड़के अखिलेश यादव
साउथ सिनेमा
Jana Nayagan BO Collection: 'द ओडिसी' और 'धमाल 4' समेत 'जन नायकन' ने सैटरडे को 10 फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड, जानें कलेक्शन
'द ओडिसी' और 'धमाल 4' समेत 'जन नायकन' ने सैटरडे को 10 फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड, जानें कलेक्शन
क्रिकेट
जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में जीत के बाद क्या बोले श्रेयस अय्यर? दुनिया हैरान
जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में जीत के बाद क्या बोले श्रेयस अय्यर? दुनिया हैरान
इंडिया
कौन हैं प्रह्लाद जोशी, जिन्हें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सौंपी गई शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी?
कौन हैं प्रह्लाद जोशी, जिन्हें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सौंपी गई शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी?
इंडिया
Gen Z को लेकर इस राज्य के CM का बड़ा ऐलान, चुनाव लड़ने की उम्र घटाने का प्रस्ताव लाएगी सरकार
Gen Z को लेकर इस राज्य के CM का बड़ा ऐलान, चुनाव लड़ने की उम्र घटाने का प्रस्ताव लाएगी सरकार
इंडिया
'आ गया सरकार को हटाने का वक्त', प्रधान के इस्तीफे पर हमलावर राहुल, जानें पहला रिएक्शन
'आ गया सरकार को हटाने का वक्त', प्रधान के इस्तीफे पर हमलावर राहुल, जानें पहला रिएक्शन
ENT LIVE
Adarsh Baal Vidyalaya Review: स्कूल की कहानी में Kay Kay Menon का दमदार अंदाज
Adarsh Baal Vidyalaya Review: स्कूल की कहानी में Kay Kay Menon का दमदार अंदाज
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया जवाब?
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया जवाब? "Jo Darr Gaya Wo Marr Gaya" पोस्ट हुई वायरल
ENT LIVE
Musafir Cafe Review: Vikrant Massey ने जीता दिल, लेकिन कहानी ने किया मायूस
Musafir Cafe Review: Vikrant Massey ने जीता दिल, लेकिन कहानी ने किया मायूस
ABP NEWS
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Embed widget