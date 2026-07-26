रोज धोने पर भी बोतल से आती है बदबू? छोड़ें ये आदत

How To Remove Smell From Water Bottle: जिम, दफ्तर या सफर के दौरान इस्तेमाल होने वाली दोबारा काम आने वाली पानी की बोतलें अक्सर एक अजीब सी गंध देने लगती हैं. कई लोग इसे साफ-सफाई की कमी समझते हैं, लेकिन असल वजह कुछ और ही होती है. बोतल को रोज धोने के बाद भी अगर उसमें सीलन या प्लास्टिक जैसी गंध बनी रहती है, तो इसके पीछे ढक्कन में होने वाली रासायनिक प्रक्रिया जिम्मेदार होती है.

क्यों होता है ऐसा?

विशेषज्ञ बताते हैं कि बोतल के ढक्कन के धागों और छोटे-छोटे खांचों में नमी फंस जाती है. जब बोतल को पूरी तरह सूखने से पहले ही बंद कर दिया जाता है, तो अंदर एक ऐसा माहौल बनता है जहां पदार्थ धीरे-धीरे टूटने लगते हैं. यह केवल गंदगी का मामला नहीं, बल्कि इस्तेमाल की गई सामग्री के कारण होने वाला केमिकल डिकंपोजिशन है, जो सीधे पानी की क्वालिटी को प्रभावित करता है.

क्या निकला रिसर्च में?

ज्यादातर बोतलें पॉलीइथिलीन नाम के पदार्थ से बनी होती हैं, जो मजबूत जरूर है, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित नहीं. वॉटर रिसर्च में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार, यह पदार्थ रोशनी और पानी के संपर्क में आने पर धीरे-धीरे टूटने लगता है. इस प्रक्रिया में कुछ ऐसे रसायन बनते हैं, जो गंध पैदा करते हैं और पानी का स्वाद बिगाड़ देते हैं. खासकर हल्की रोशनी भी इस प्रक्रिया को तेज कर सकती है, जिससे समस्या और बढ़ जाती है.

ढक्कन का भी रोल

ढक्कन का हिस्सा इस प्रक्रिया का सबसे जरूरी बन जाता है, क्योंकि यहां पानी ज्यादा देर तक ठहरा रहता है. इसके अलावा, नमी और बचे हुए कण मिलकर भी गंध पैदा करते हैं. प्रोग्रेस ऑन ओडर डिटेरियोरेशन ऑफ एक्वाटिक प्रोडक्ट्स नाम के रिसर्च में बताया गया है कि गंध अक्सर नमी, वसा के ऑक्सीकरण और सूक्ष्म जीवों की गतिविधि के कारण बनती है. यही वजह है कि बोतल में भी वही तरह की अजीब गंध महसूस होती है.

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कैसे कर सकते हैं इसको ठीक?

हालांकि, इस समस्या से बचना मुश्किल नहीं है. सबसे जरूरी बात यह है कि बोतल को धोने के बाद तुरंत बंद न करें. एक्सपर्ट अलग रखकर सुखाने का तरीका अपनाने की सलाह देते हैं. यानी बोतल और ढक्कन को अलग-अलग तब तक खुला रखें जब तक वे पूरी तरह सूख न जाएं. इससे हवा का प्रवाह बना रहता है और नमी खत्म हो जाती है. इसके अलावा, बोतल को तेज धूप में रखने से बचना चाहिए, क्योंकि रोशनी इस रासायनिक प्रक्रिया को और तेज कर देती है. अगर बोतल में पहले से तेज गंध आ चुकी है, तो उसे अच्छी तरह भिगोकर साफ करना फायदेमंद हो सकता है, जिससे गंध पैदा करने वाले तत्व हट जाते हैं.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.