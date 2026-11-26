Clean Dirty Switchboard At Home: स्विच बोर्ड घर की उन चीजों में शामिल हैं, जिन्हें हम दिनभर सबसे ज्यादा छूते हैं, लेकिन सफाई के समय अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. लाइट ऑन-ऑफ करने से लेकर पंखे का रेगुलेटर बदलने और मोबाइल चार्जर लगाने तक, हर काम में हाथ स्विच बोर्ड के संपर्क में आता है. हाथों से निकलने वाला तेल, धूल और गंदगी धीरे-धीरे स्विच बोर्ड पर जमती रहती है. कुछ समय बाद यहां काले निशान और उंगलियों के दाग साफ नजर आने लगते हैं.

कई लोग इन निशानों को हटाने के लिए तेज केमिकल, ब्लीच या अमोनिया वाले क्लीनर का इस्तेमाल करने लगते हैं. लेकिन इलेक्ट्रिकल फिटिंग के आसपास ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करना सही नहीं है. अच्छी बात यह है कि स्विच बोर्ड की सफाई के लिए बहुत तेज केमिकल की जरूरत नहीं होती. घर में मौजूद कुछ सामान्य चीजों की मदद से भी इसे साफ किया जा सकता है. बस सफाई करते समय थोड़ी सावधानी जरूरी है.

स्विच बोर्ड पर गंदगी इतनी जल्दी क्यों जमती है?

स्विच बोर्ड को दिन में कई बार हाथ लगाया जाता है. खाना बनाने, खाने, बाहर से आने या घर के दूसरे काम करने के बाद हाथों पर मौजूद तेल और धूल स्विच बोर्ड पर लग जाती है. यह गंदगी एक बार में ज्यादा दिखाई नहीं देती, लेकिन रोजाना इस्तेमाल के कारण धीरे-धीरे इसकी परत मोटी होती जाती है.





इसके अलावा स्विच बोर्ड दीवार पर लगा होता है, इसलिए उसके आसपास की धूल भी प्लेट और स्विच के बीच की छोटी जगहों में जमा होती रहती है. नमी वाले मौसम में धूल और गंदगी सतह पर ज्यादा चिपक सकती है. अगर लंबे समय तक सफाई न की जाए तो सामान्य कपड़े से इसे हटाना मुश्किल हो सकता है.

सबसे पहले सूखे कपड़े से करें सफाई

स्विच बोर्ड पर कोई भी लिक्विड इस्तेमाल करने से पहले उसकी सूखी सफाई करें. इसके लिए मुलायम माइक्रोफाइबर कपड़ा या सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे स्विच के आसपास जमा धूल, मिट्टी और जाले आसानी से निकल जाएंगे.

यह स्टेप जरूरी है, क्योंकि अगर धूल वाली सतह पर सीधे गीला कपड़ा लगा देंगे तो धूल और गंदगी मिलकर चिपचिपी परत बना सकती है. इससे सफाई और मुश्किल हो जाएगी. अगर स्विच बोर्ड में कई स्विच या रेगुलेटर हैं, तो छोटी जगहों की धूल निकालने के लिए वैक्यूम क्लीनर का पतला क्रेविस अटैचमेंट भी इस्तेमाल किया जा सकता है.





सफेद सिरका और पानी से हटाएं दाग

सूखी धूल साफ करने के बाद भी अगर स्विच बोर्ड पर उंगलियों के निशान और तेल की परत दिखाई दे रही है तो सफेद सिरके और पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए दोनों को बराबर मात्रा में मिलाएं.

ध्यान रखें कि इस मिश्रण को सीधे स्विच बोर्ड पर स्प्रे न करें. इसे पहले एक साफ कपड़े पर हल्का लगाएं और फिर उसी कपड़े से स्विच बोर्ड की प्लेट को साफ करें. स्विच के आसपास के किनारों और छोटी जगहों पर खास ध्यान दें, क्योंकि यहीं गंदगी ज्यादा जमा होती है. सफाई के तुरंत बाद सूखे कपड़े से सतह को पोंछ दें. स्विच बोर्ड को अपने आप गीला छोड़ना सही नहीं है.

जिद्दी काले निशानों के लिए बेकिंग सोडा

अगर कुछ काले निशान या पुरानी गंदगी आसानी से नहीं निकल रही है तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है. थोड़े से बेकिंग सोडा में कुछ बूंद पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें. इसे दाग वाली जगह पर बहुत कम मात्रा में लगाएं और मुलायम कपड़े से हल्के हाथों से गोल-गोल रगड़ें. जोर से रगड़ने से बचें. हल्के हाथों से सफाई करने पर गंदगी निकल सकती है और प्लास्टिक की सतह पर खरोंच पड़ने का खतरा भी कम रहेगा. अगर स्विच बोर्ड पर कोई खास कोटिंग या डिजाइन है तो ज्यादा रगड़ना उसके फिनिश को नुकसान पहुंचा सकता है.

सफाई से पहले इन बातों का रखें ध्यान

इलेक्ट्रिकल फिटिंग की सफाई करते समय सुरक्षा सबसे जरूरी है. बेहतर है कि सफाई शुरू करने से पहले संबंधित सर्किट ब्रेकर बंद कर दें. कपड़ा कभी भी बहुत गीला न रखें. उसे अच्छी तरह निचोड़कर ही इस्तेमाल करें. किसी भी क्लीनिंग सॉल्यूशन को सीधे स्विच बोर्ड पर डालने या स्प्रे करने से बचें. अगर स्विच बोर्ड टूटा हुआ है, उसमें दरार है या कहीं से तार दिखाई दे रहा है तो खुद सफाई करने की कोशिश न करें. ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिशियन की मदद लेना बेहतर है.

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कितनी बार करें स्विच बोर्ड की सफाई?

स्विच बोर्ड को रोज साफ करने की जरूरत नहीं है. हर एक-दो हफ्ते में हल्के हाथ से इसकी सफाई करने पर धूल और गंदगी ज्यादा जमा नहीं होगी. घर के मुख्य दरवाजे, किचन और बच्चों के कमरे के स्विच ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इन जगहों के स्विच बोर्ड को बाकी जगहों की तुलना में थोड़ा ज्यादा साफ किया जा सकता है.

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