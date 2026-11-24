Prevent Insects In Wheat Flour: गेहूं का आटा हर घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाली जरूरी चीजों में से एक है. इससे रोटी, पराठे, मिठाई और कई दूसरी चीजें बनाई जाती हैं. रोज-रोज आटा खरीदने की परेशानी से बचने के लिए लोग अक्सर इसे ज्यादा मात्रा में खरीदकर घर में रख लेते हैं. लेकिन अगर आटे को सही तरीके से स्टोर न किया जाए तो कुछ ही समय में इसमें गांठें पड़ सकती हैं या कीड़े लग सकते हैं. ऐसे में पूरा आटा इस्तेमाल करने लायक नहीं रहता.

खासकर बदलते मौसम में आटे को संभालकर रखना ज्यादा जरूरी हो जाता है. तापमान और नमी में बदलाव होने पर आटे में कीड़े लगने की समस्या बढ़ सकती है. इसलिए अगर आप भी घर में गेहूं का आटा ज्यादा मात्रा में रखते हैं तो उसे सही तरीके से स्टोर करना जरूरी है. कुछ आसान चीजों की मदद से आटे को लंबे समय तक इस्तेमाल के लायक रखा जा सकता है.

आटे को फ्रिज में रखें

आटे को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का एक आसान तरीका है कि इसे फ्रिज में रखा जाए. इसके लिए आटे को किसी कांच के जार या एयरटाइट प्लास्टिक कंटेनर में भरें और फिर फ्रिज में रखें. ध्यान रखें कि कंटेनर का ढक्कन अच्छी तरह बंद हो. इससे बाहर की नमी अंदर नहीं जा पाएगी और आटा जल्दी खराब होने से बच सकता है. अगर आप आटे को कुछ दिनों तक इस्तेमाल करने के लिए रखना चाहते हैं तो यह तरीका काफी आसान है. बस कंटेनर को अच्छी तरह बंद रखना जरूरी है.





स्टील के डिब्बे का करें इस्तेमाल

आटे को स्टोर करने के लिए स्टील का डिब्बा भी अच्छा विकल्प है. आटे के लिए नमी सबसे बड़ी परेशानी बन सकती है. नमी के कारण आटा जल्दी खराब हो सकता है और उसमें गांठें भी पड़ सकती हैं. आटा भरने से पहले डिब्बे को अच्छी तरह धोकर पूरी तरह सुखा लें. अगर संभव हो तो डिब्बे को कुछ समय धूप में भी रखें, ताकि उसमें किसी तरह की नमी न रह जाए. इसके बाद ही उसमें आटा भरें. डिब्बे को हमेशा अच्छी तरह बंद करके रखें.

डिब्बे में डालें नमक

आटे को कीड़ों से बचाने के लिए नमक का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. इसके लिए आटे के डिब्बे में करीब 4 से 5 चम्मच नमक डालने का तरीका बताया जाता है. इसे सीधे एक साथ डालने के बजाय आटा भरते समय थोड़ा-थोड़ा नमक मिलाया जा सकता है. पहले डिब्बे में आधा आटा डालें और उसमें 2 से 3 चम्मच नमक अच्छी तरह मिला दें. इसके बाद बचा हुआ आटा डालें और ऊपर से 1 से 2 चम्मच नमक डालकर फिर मिला दें. इस तरह नमक को पूरे आटे में अच्छी तरह मिलाया जा सकता है. यह तरीका आटे में कीड़े लगने की समस्या को कम करने में मदद कर सकता है और आटा ज्यादा समय तक इस्तेमाल करने लायक रह सकता है.





तेज पत्ता भी आएगा काम

आटे को स्टोर करते समय डिब्बे में तेज पत्ता रखना भी एक आसान तरीका है. तेज पत्ते की तेज खुशबू कीड़ों को दूर रखने में मदद कर सकती है. इसके लिए आटे के डिब्बे में एक या कुछ तेज पत्ते रख सकते हैं. जब आटे का इस्तेमाल करना हो तो तेज पत्ते को आसानी से निकाल सकते हैं. यह तरीका खासतौर पर उन लोगों के लिए आसान है जो आटा बड़ी मात्रा में खरीदकर रखते हैं और उसमें कीड़े लगने की परेशानी से बचना चाहते हैं.

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आटा खरीदते समय तारीख जरूर देखें

आटा खरीदते समय सिर्फ पैकेट देखकर उसे घर न लाएं. पैकेट पर दी गई मैन्युफैक्चरिंग डेट जरूर चेक करें. कोशिश करें कि ज्यादा पुराना आटा न खरीदें. दिए गए सुझाव के मुताबिक आटे को मैन्युफैक्चरिंग डेट से करीब एक महीने के अंदर इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है. घर में आटा ज्यादा मात्रा में रखने से पहले यह देखना जरूरी है कि वह कितना पुराना है. अगर आटा पहले से ही काफी पुराना है तो उसे लंबे समय तक रखने के बजाय समय पर इस्तेमाल करना बेहतर है. आटे को लंबे समय तक सही रखने के लिए सबसे जरूरी बात है कि उसे नमी से बचाकर रखा जाए.

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