Restore Shine To Dull Black Marble: काला मार्बल घर को बेहद खूबसूरत और लग्जरी लुक देता है, लेकिन इसकी चमक बरकरार रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. काले रंग की सतह पर धूल, पानी के दाग, उंगलियों के निशान और सफाई के बाद बचे सफेद निशान बहुत आसानी से दिखाई देते हैं. गलत क्लीनर या खुरदरे कपड़े का इस्तेमाल करने से मार्बल की चमक कम हो सकती है और उसकी सतह पर धुंधले या सफेद निशान भी पड़ सकते हैं.

हालांकि, काले मार्बल की सफाई के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. सही क्लीनर, मुलायम माइक्रोफाइबर कपड़ा और सही सफाई का तरीका अपनाकर मार्बल की चमक बरकरार रखी जा सकती है. सबसे जरूरी बात यह है कि मार्बल पर ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल न करें जो उसकी सतह को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

सफाई से पहले इन बातों का रखें ध्यान

मार्बल एक प्राकृतिक पत्थर है और यह अम्लीय चीजों के प्रति संवेदनशील होता है. सिरका और नींबू जैसे घरेलू नुस्खे कई दूसरी सतहों की सफाई में काम आ सकते हैं, लेकिन काले मार्बल पर इनका इस्तेमाल नुकसान पहुंचा सकता है. अम्लीय पदार्थ मार्बल की सतह के साथ प्रतिक्रिया करके उसकी चमक को खराब कर सकते हैं और धुंधले निशान छोड़ सकते हैं. काले मार्बल पर खुरदरे स्क्रबर, स्टील वूल या ज्यादा घर्षण वाले क्लीनर का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए. इनसे सतह पर बारीक खरोंचें पड़ सकती हैं. काले और चमकदार मार्बल पर ये खरोंचें बाकी रंग के मार्बल की तुलना में ज्यादा साफ दिखाई देती हैं.





पहला स्टेप: पहले धूल और गंदगी हटाएं

मार्बल पर कोई भी क्लीनर लगाने से पहले उसकी सतह से धूल, मिट्टी और छोटे कण हटा दें. इसके लिए मुलायम और सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करें. अगर काले मार्बल का फर्श साफ कर रहे हैं, तो पहले मुलायम ब्रश वाले वैक्यूम या झाड़ू से धूल हटा लें. इस स्टेप को नजरअंदाज न करें. धूल के छोटे-छोटे कण गीले कपड़े और मार्बल की सतह के बीच आकर रगड़ पैदा कर सकते हैं, जिससे समय के साथ बारीक खरोंचें पड़ सकती हैं.

दूसरा स्टेप: मार्बल के लिए सही क्लीनर चुनें

काले मार्बल की सफाई के लिए ऐसा क्लीनर इस्तेमाल करें जो खास तौर पर प्राकृतिक पत्थर के लिए बना हो. बेहतर है कि क्लीनर पीएच-न्यूट्रल हो, ताकि वह मार्बल की सतह पर मौजूद गंदगी और चिकनाई को साफ करे लेकिन पत्थर को नुकसान न पहुंचाए. क्लीनर को बहुत ज्यादा मात्रा में डालने की जरूरत नहीं है. सतह पर हल्की और एक समान मात्रा में क्लीनर लगाएं. अगर बड़ी सतह साफ करनी है, तो उसे छोटे हिस्सों में बांटकर साफ करना बेहतर रहेगा.





तीसरा स्टेप: क्लीनर को कुछ देर काम करने दें

क्लीनर लगाने के बाद उसे करीब 20 से 30 सेकंड तक सतह पर रहने दें. इससे जमा हुई गंदगी, चिकनाई और दूसरी परतें ढीली होने लगती हैं. काले मार्बल को साफ करने के लिए जोर-जोर से रगड़ने की जरूरत नहीं है. ज्यादा रगड़ने से सफाई के बजाय सतह को नुकसान पहुंच सकता है.

चौथा स्टेप: माइक्रोफाइबर कपड़े से साफ करें

अब एक साफ और मुलायम माइक्रोफाइबर कपड़ा लें और मार्बल को हल्के हाथों से साफ करें. कपड़े को गोल-गोल घुमाते हुए सतह पर मौजूद गंदगी हटाएं. इस दौरान खुरदरे स्पंज, स्क्रब पैड या पुराने मोटे कपड़े का इस्तेमाल न करें. काले मार्बल पर छोटी सी खरोंच भी रोशनी पड़ने पर आसानी से नजर आ सकती है. यह भी ध्यान रखें कि जिस कपड़े का इस्तेमाल दूसरी गंदी सतहों के लिए किया गया हो, उसी से मार्बल साफ न करें. उसमें मौजूद धूल और गंदगी दोबारा मार्बल पर चिपक सकती है.

पांचवां स्टेप: चमक के लिए सूखे कपड़े से बफ करें

मार्बल की सफाई के बाद एक सूखा माइक्रोफाइबर कपड़ा लें और पूरी सतह को हल्के हाथों से पोंछें. यही स्टेप काले मार्बल की चमक को और उभारने में मदद करता है. कपड़े से लंबे और एक समान स्ट्रोक में सतह को पोंछें. इससे बची हुई नमी और क्लीनर का अवशेष हट जाएगा और मार्बल पर सफेद धारियां या पानी के निशान पड़ने की संभावना कम होगी.

जिद्दी दाग के लिए क्या करें?

अगर कोई दाग पहली बार में साफ नहीं होता है तो तुरंत तेज केमिकल या खुरदरे स्क्रबर का इस्तेमाल न करें. मार्बल के लिए सुरक्षित क्लीनर की थोड़ी मात्रा दोबारा लगाकर कुछ देर छोड़ें और फिर मुलायम कपड़े से साफ करें. सूखे दाग को हटाने के लिए चाकू, ब्लेड या किसी धातु की चीज का इस्तेमाल बिल्कुल न करें. इससे मार्बल की पॉलिश पर स्थायी खरोंच पड़ सकती है. अगर दाग कई बार सफाई करने के बाद भी नहीं निकलता, तो विशेषज्ञ से सफाई या पॉलिशिंग करवाना बेहतर है.

काले मार्बल पर इन चीजों का इस्तेमाल न करें

काले मार्बल की चमक खराब होने की सबसे बड़ी वजह गलत सफाई का तरीका हो सकता है. इसलिए सिरका, नींबू या दूसरे अम्लीय क्लीनर का इस्तेमाल न करें. ब्लीच या अमोनिया वाले प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करने से पहले यह जरूर जांचें कि वे संबंधित मार्बल के लिए सुरक्षित हैं या नहीं. स्टील वूल, खुरदरे स्क्रबर और पाउडर वाले घर्षणयुक्त क्लीनर से भी दूरी रखें. ये सतह पर बारीक खरोंचें पैदा कर सकते हैं. मार्बल को बहुत ज्यादा पानी से भी न भिगोएं. सफाई के बाद सतह पर पानी जमा रहने देने के बजाय सूखे और मुलायम कपड़े से उसे पोंछ दें. इससे पानी के दाग और सफेद निशान बनने की संभावना कम होती है.

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काले मार्बल की चमक लंबे समय तक कैसे बनाए रखें?

काले मार्बल को हमेशा चमकदार बनाए रखने के लिए नियमित सफाई जरूरी है. अगर मार्बल किचन काउंटर पर लगा है, तो कॉफी, चाय, वाइन, नींबू या दूसरी चीजें गिरने पर उन्हें तुरंत साफ करें. दाग जितनी देर सतह पर रहेगा, उसे हटाना उतना ही मुश्किल हो सकता है. मार्बल की टेबल या काउंटर पर गिलास रखने के लिए कोस्टर और गर्म बर्तनों के नीचे मैट का इस्तेमाल करें. भारी सामान या बर्तनों को मार्बल पर घसीटने के बजाय उठाकर रखें.

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