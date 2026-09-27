घर पर ही ड्राई क्लीन हो जाएंगे कपड़े, अपनाएं ये ट्रिक

महंगे कपड़े या ऐसे कपड़े जिन पर पानी से सफाई करने की सलाह नहीं दी जाती, उन्हें आमतौर पर ड्राई क्लीनिंग के लिए दिया जाता है. लेकिन हर बार छोटे दाग या हल्की गंदगी के लिए कपड़े को ड्राई क्लीनर के पास ले जाना जरूरी नहीं होता. कुछ कपड़ों की सरफेस क्लीनिंग घर पर की जा सकती है. इसके लिए कपड़े के केयर लेबल को पढ़ना सबसे जरूरी है, क्योंकि हर फैब्रिक की सफाई का तरीका अलग होता है.

पहले कपड़े का केयर लेबल देखें

घर पर किसी कपड़े की सफाई शुरू करने से पहले उसके अंदर लगे केयर लेबल को जरूर पढ़ें. अगर उस पर ड्राई क्लीन ओनली लिखा है तो घर पर पानी, डिटर्जेंट या किसी घरेलू क्लीनिंग सॉल्यूशन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.अगर कपड़े पर केवल हल्की धूल या छोटी सरफेस स्टेन है तो उसे सॉफ्ट क्लोथ्स ब्रश से धीरे-धीरे साफ किया जा सकता है. कपड़े को जोर से रगड़ने से फैब्रिक खराब होने या रंग निकलने का खतरा रहता है.कपड़े को साफ करने से पहले किसी छोटे और छिपे हिस्से पर क्लीनिंग मेथड को टेस्ट करना भी जरूरी है. इससे रंग निकलने या फैब्रिक खराब होने की समस्या से बचने में मदद मिलती है.

हल्के दाग के लिए अपनाएं आसान तरीका

अगर कपड़े के केयर लेबल पर घर पर सफाई की अनुमति है तो हल्के दाग के लिए थोड़ा माइल्ड डिटर्जेंट इस्तेमाल किया जाता है. इसे सीधे पूरे कपड़े पर लगाने के बजाय पहले एक छोटे हिस्से पर टेस्ट करें.दाग वाली जगह को हल्के हाथ से साफ करें और कपड़े को जरूरत के अनुसार धोएं. बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल न करें, क्योंकि कुछ फैब्रिक्स सिकुड़ सकते हैं या उनका रंग बदलता है.कपड़े को साफ करने के बाद उसे जोर से निचोड़ने के बजाय तौलिए के बीच रखकर अतिरिक्त पानी सोख लेता है. इसके बाद कपड़े को उसकी फैब्रिक के अनुसार सुखाना चाहिए.

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स्टीम से भी हटाई जा सकती है हल्की गंदगी

कुछ कपड़ों में हल्की गंध या सिलवटों की समस्या के लिए गारमेंट स्टीमर का इस्तेमाल किया जाता है. स्टीम कपड़े को फ्रेश करने में मदद करती है और सिलवटें भी कम करती है. लेकिन स्टीम का इस्तेमाल हर फैब्रिक पर एक जैसा नहीं किया जाता.सिल्क, वूल और दूसरे डेलिकेट फैब्रिक्स को ज्यादा गर्मी देने से नुकसान होता है. इसलिए स्टीमर इस्तेमाल करने से पहले कपड़े का केयर लेबल देखना जरूरी है.एक बात ध्यान रखें कि घर पर की जाने वाली सफाई हर तरह की ड्राई क्लीनिंग का विकल्प नहीं है.

ऑयल-बेस्ड स्टेन्स, पुराने दाग, महंगे सूट, सिल्क की साड़ी या बहुत नाजुक कपड़ों के लिए प्रोफेशनल ड्राई क्लीनिंग ज्यादा सुरक्षित रहती है.

इसलिए घर पर कपड़े साफ करने से पहले फैब्रिक और केयर लेबल को समझना सबसे जरूरी है. सही तरीके से की गई हल्की सफाई से रोजमर्रा के कुछ कपड़ों को फ्रेश रखा जाता है और हर छोटी गंदगी के लिए ड्राई क्लीनर के पास जाने की जरूरत कम होती है.

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