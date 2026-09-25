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Prevent Rats At Home: चूहों के आतंक से पाना है छुटकारा? बिना जहर अपनाएं यह सीक्रेट ट्रिक

Rat Removal Tips: घर में मौजूद बेहद छोटी दरार या छेद से भी अंदर आ सकते हैं. इसलिए सबसे पहले घर की दीवारों, दरवाजों, खिड़कियों, पाइप के आसपास और वेंटिलेशन वाली जगहों को अच्छी तरह देखें.

Written By : सोनम |  Updated at : 25 Sep 2026 02:47 PM (IST)
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How To Get Rid Of Rats Without Killing Them: घर में चूहा घुस जाए तो परेशानी सिर्फ सामान खराब होने तक सीमित नहीं रहती. चूहे खाने की चीजों को दूषित कर सकते हैं, तार और दूसरी चीजों को कुतर सकते हैं और घर के कोनों में गंदगी भी फैला सकते हैं. कई बार एक चूहा दिखने के बाद कुछ समय में इनकी संख्या बढ़ने का खतरा भी रहता है. ऐसे में बहुत से लोग चूहों को भगाने के लिए जहरीली दवा या दूसरे केमिकल का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अगर आप बिना मारे चूहों को घर से दूर रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले घर में उनके आने की वजह और रास्ते को खत्म करना जरूरी है. कुछ आसान घरेलू उपायों और नियमित सफाई की मदद से चूहों के लिए घर को कम आकर्षक बनाया जा सकता है.

घर में आने के रास्ते बंद करें

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चूहे आकार में छोटे होते हैं और घर में मौजूद बेहद छोटी दरार या छेद से भी अंदर आ सकते हैं. इसलिए सबसे पहले घर की दीवारों, दरवाजों, खिड़कियों, पाइप के आसपास और वेंटिलेशन वाली जगहों को अच्छी तरह देखें. जहां भी गैप या दरार नजर आए, उसे बंद कर दें. पाइप के आसपास की खुली जगहों पर मजबूत जाली या उपयुक्त सीलिंग सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है. दरवाजे के नीचे ज्यादा गैप है तो डोर स्वीप लगाना भी मददगार हो सकता है. खासकर किचन, बाथरूम, स्टोर रूम और ऐसी जगहों पर ध्यान दें जहां से बाहर की तरफ जाने का रास्ता हो. घर में एक छोटा सा खुला रास्ता भी चूहे के लिए अंदर आने का जरिया बन सकता है.


Prevent Rats At Home: चूहों के आतंक से पाना है छुटकारा? बिना जहर अपनाएं यह सीक्रेट ट्रिक

खाने की चीजें खुली न छोड़ें

चूहे अक्सर खाने की तलाश में घर के अंदर आते हैं. अगर किचन में खाने के टुकड़े, खुले पैकेट या बचा हुआ खाना आसानी से मिल जाए, तो उनके वापस आने की संभावना बढ़ जाती है. इसलिए आटा, चावल, दाल, नमकीन, बिस्किट और दूसरे खाद्य पदार्थों को खुले पैकेट में रखने के बजाय एयरटाइट कंटेनर में रखें. रातभर सिंक में गंदे बर्तन छोड़ने से भी बचें. किचन प्लेटफॉर्म पर गिरे खाने के टुकड़े और छींटे तुरंत साफ करें. कूड़ेदान को हमेशा ढककर रखें और समय पर बाहर करें. अगर घर में पालतू जानवर हैं, तो उनके खाने को भी खुले में न छोड़ें. खाने की चीजें जितनी कम आसानी से उपलब्ध होंगी, घर चूहों के लिए उतना ही कम आकर्षक बनेगा.

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घर के कोनों में कबाड़ जमा न होने दें

चूहों को सिर्फ खाना ही नहीं, छिपने की जगह भी चाहिए होती है. पुराने अखबार, कार्डबोर्ड के डिब्बे, बेकार कपड़े और लंबे समय से पड़े सामान के बीच उन्हें सुरक्षित जगह मिल सकती है. स्टोर रूम, अलमारी के नीचे, सिंक के आसपास, गैरेज या बालकनी में बेकार सामान जमा न होने दें. जरूरत की चीजों को व्यवस्थित करके रखें और पुराने कार्डबोर्ड बॉक्स की जगह मजबूत प्लास्टिक कंटेनर का इस्तेमाल किया जा सकता है. फर्श और फर्नीचर के पीछे की जगह की भी समय-समय पर सफाई करें. खाने के छोटे टुकड़े या गंदगी लंबे समय तक जमा रहने पर चूहों को आकर्षित कर सकती है.


Prevent Rats At Home: चूहों के आतंक से पाना है छुटकारा? बिना जहर अपनाएं यह सीक्रेट ट्रिक

तेज खुशबू वाली चीजों का इस्तेमाल करें

कुछ तेज खुशबू वाली चीजें चूहों को किसी जगह से दूर रखने में मदद कर सकती हैं. इनमें पेपरमिंट ऑयल का इस्तेमाल काफी लोग करते हैं. कॉटन बॉल पर पेपरमिंट ऑयल की कुछ बूंदें डालकर उन्हें उन जगहों के पास रखा जा सकता है, जहां चूहे दिखाई देते हैं या जहां से उनके आने का शक हो. पानी में थोड़ी मात्रा में पेपरमिंट ऑयल मिलाकर स्प्रे भी किया जा सकता है. इसकी खुशबू समय के साथ कम हो जाती है, इसलिए जरूरत के हिसाब से इसे दोबारा इस्तेमाल करना पड़ सकता है. हालांकि, ऐसे प्राकृतिक रिपेलेंट किसी बड़े इंफेक्शन का अकेला इलाज नहीं हैं. अगर घर में लगातार चूहे दिखाई दे रहे हैं, तो उनके आने का रास्ता ढूंढकर बंद करना सबसे जरूरी है.

बालकनी और घर के बाहर भी सफाई रखें

कई बार चूहे सीधे घर के अंदर नहीं, बल्कि बालकनी, स्टोर एरिया या बगीचे से अपना ठिकाना बनाना शुरू करते हैं. वहां पड़े पुराने सामान, लकड़ी, सूखे पत्ते या घनी झाड़ियां उन्हें छिपने की जगह दे सकती हैं. इसलिए बालकनी और बगीचे में बेकार सामान जमा न होने दें. घास और झाड़ियों की समय-समय पर कटाई करें और गिरे हुए फल या खाने की चीजें तुरंत हटा दें. अगर घर के बाहर कूड़ेदान या कंपोस्ट बिन है, तो उसे अच्छी तरह ढककर रखें. चूहों को घर से दूर रखने का सबसे असरदार तरीका किसी एक घरेलू नुस्खे पर निर्भर रहना नहीं है. घर में खाना खुला न छोड़ना, सफाई रखना, कबाड़ हटाना और हर संभावित एंट्री पॉइंट को बंद करना ज्यादा जरूरी है. इन आदतों के साथ पेपरमिंट ऑयल जैसी तेज खुशबू वाले रिपेलेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 25 Sep 2026 02:47 PM (IST)
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