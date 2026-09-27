Easy Hacks To Clean Clogged Shower Head: बाथरूम में नहाते समय अगर शॉवर से पानी की धार बहुत धीमी आ रही है, तो यह काफी परेशान करने वाली बात हो सकती है. खासकर तब, जब शॉवर से पानी ठीक से निकल ही न रहा हो और नहाने में जरूरत से ज्यादा समय लग जाए. कई बार लोग इसे सीधे पानी की सप्लाई से जुड़ी समस्या मान लेते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता. शॉवरहेड में जमा गंदगी, हार्ड वॉटर के मिनरल्स, पाइप में जाम या कहीं छिपा हुआ लीकेज भी पानी का प्रेशर कम कर सकता है.

अगर आपके बाथरूम के शॉवर से अचानक पानी धीमा आने लगा है, तो सबसे पहले कुछ आसान चीजों की जांच कर सकते हैं. कई बार बिना प्लंबर बुलाए भी समस्या का कारण पता चल जाता है.

सबसे पहले शॉवरहेड की सफाई करें

शॉवर से पानी की धार कमजोर होने की सबसे आम वजहों में से एक शॉवरहेड में गंदगी या मिनरल्स का जमा होना है. खासकर हार्ड वॉटर वाले इलाकों में पानी में मौजूद मिनरल्स धीरे-धीरे शॉवरहेड के छोटे-छोटे छेदों में जमने लगते हैं. इससे पानी के निकलने का रास्ता संकरा हो जाता है और प्रेशर कम महसूस होने लगता है.





इसके लिए शॉवरहेड को खोलकर सफेद सिरके में कुछ देर के लिए भिगो सकते हैं. अगर इसे खोलना आसान नहीं है, तो एक प्लास्टिक बैग में सिरका भरकर उसे शॉवरहेड के चारों तरफ बांध सकते हैं. करीब एक घंटे बाद इसे हटाकर पुराने टूथब्रश या मुलायम कपड़े से साफ करें और पानी से अच्छी तरह धो लें. कई मामलों में इतनी सफाई के बाद ही पानी की धार पहले से बेहतर हो जाती है.

शॉवरहेड के छेद भी चेक करें

कई बार शॉवरहेड बाहर से साफ दिखाई देता है, लेकिन उसके छोटे-छोटे छेद अंदर से जाम होते हैं. अगर पानी अलग-अलग दिशाओं में टेढ़ा-मेढ़ा निकल रहा है या कुछ छेदों से पानी आ ही नहीं रहा, तो यह सफाई की जरूरत का संकेत हो सकता है.

सफाई के बाद भी पानी धीमा है तो शॉवरहेड बदलें

अगर शॉवरहेड की अच्छी तरह सफाई करने के बाद भी पानी की धार कमजोर है, तो संभव है कि समस्या खुद शॉवरहेड में हो. कुछ शॉवरहेड कम पानी इस्तेमाल करने के लिए बनाए जाते हैं. इन्हें लो-फ्लो शॉवरहेड कहा जाता है. अगर आपका शॉवर शुरू से ही बहुत हल्की धार देता रहा है, तो इसे बदलने से फर्क पड़ सकता है. हालांकि नया शॉवरहेड खरीदने से पहले यह देखना जरूरी है कि समस्या सिर्फ उसी शॉवर में है या पूरे घर में पानी का प्रेशर कम है.





पाइप में जाम या गंदगी भी हो सकती है

अगर घर के दूसरे नल और शॉवर भी पहले की तुलना में धीमे चल रहे हैं, तो समस्या शॉवरहेड तक सीमित नहीं हो सकती. पुराने घरों में पाइप के अंदर समय के साथ मिनरल डिपॉजिट, जंग और दूसरी गंदगी जमा हो सकती है. इससे पानी के बहाव के लिए जगह कम होती जाती है और प्रेशर प्रभावित हो सकता है. ऐसी स्थिति में सिर्फ शॉवरहेड साफ करने से समस्या दूर नहीं होगी. पाइप की जांच के लिए प्लंबर की मदद लेना बेहतर रहेगा, खासकर अगर घर की पाइपलाइन काफी पुरानी है.

कहीं पानी का लीकेज तो नहीं?

अगर पानी का प्रेशर अचानक बहुत ज्यादा कम हो गया है, तो घर में किसी जगह लीकेज भी हो सकता है. खासकर तब, जब सिर्फ बाथरूम ही नहीं बल्कि घर के कई नलों से पानी कम प्रेशर के साथ आने लगे. दीवार या फर्श के आसपास नमी, लगातार पानी टपकने की आवाज, सीलन की गंध या पानी का बिल अचानक बढ़ना भी छिपे हुए लीकेज के संकेत हो सकते हैं. ऐसे मामले में समस्या को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है, क्योंकि छोटा लीकेज समय के साथ बड़ा हो सकता है और दीवार या फर्श को नुकसान पहुंचा सकता है.

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वॉटर हीटर भी हो सकता है वजह

अगर सिर्फ गर्म पानी का प्रेशर कम है, तो वॉटर हीटर की भी जांच करनी चाहिए. समय के साथ टैंक में मिनरल्स और तलछट जमा हो सकती है, जिससे पानी के बहाव पर असर पड़ता है. वॉटर हीटर का शट-ऑफ वाल्व भी प्रेशर से जुड़ी समस्या का कारण बन सकता है. ऐसी स्थिति में वॉटर हीटर की सफाई या फ्लशिंग की जरूरत पड़ सकती है. अगर समस्या समझ नहीं आ रही है, तो प्लंबर से जांच करवाना बेहतर विकल्प है.

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