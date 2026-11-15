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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsBiscuit Storage Tips: पैकेट खोलने के बाद कुरकुरे नहीं रहते बिस्किट, अपनाएं ये ट्रिक

Biscuit Storage Tips: पैकेट खोलने के बाद कुरकुरे नहीं रहते बिस्किट, अपनाएं ये ट्रिक

Biscuit Storage Tips: क्या आपके भी बिस्किट का पैकेट खोलने के बाद क्या वे जल्दी नरम पड़ जाते हैं? तो, कुछ आसान तरीके अपनाकर आप उन्हें लंबे समय तक कुरकुरा और ताजा रख सकते हैं.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 15 Nov 2026 08:24 PM (IST)
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Biscuit Storage Tips: बिस्किट खाना लगभग हर किसी को पसंद होता है. कई लोग सुबह चाय के साथ तो कुछ लोग शाम को हल्की भूख लगने पर बिस्किट खाते हैं. हालांकि, अक्सर ऐसा होता है कि पैकेट खोलने के बाद बिस्किट कुछ ही समय में नरम पड़ जाते हैं. इसकी वजह हवा में मौजूद नमी होती है, जो बिस्किट के अंदर चली जाती है. ऐसे में उनका स्वाद और कुरकुरापन दोनों कम हो जाते हैं. कुछ आसान तरीके अपनाकर आप बिस्किट को लंबे समय तक ताजा और कुरकुरा रख सकते हैं.

एयरटाइट डिब्बे में रखें बिस्किट

बिस्किट को कुरकुरा रखने का सबसे आसान तरीका है कि पैकेट खोलने के बाद उन्हें खुला न छोड़ें. बचे हुए बिस्किट को किसी साफ और पूरी तरह सूखे एयरटाइट डिब्बे में रख दें. ऐसा डिब्बा इस्तेमाल करें, जिसमें बाहर की हवा आसानी से अंदर न जा सके. अगर आपके पास एयरटाइट कंटेनर नहीं है, तो किसी साफ कांच या प्लास्टिक के डिब्बे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन उसका ढक्कन अच्छी तरह बंद होना चाहिए. इससे बिस्किट में नमी जाने की संभावना कम हो जाती है.

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पैकेट को अच्छी तरह बंद करने की अपनाएं ट्रिक

अगर आप बिस्किट को डिब्बे में नहीं रखना चाहते, तो पैकेट को भी सही तरीके से बंद कर सकते हैं. इसके लिए पैकेट में बची हुई हवा को हल्के हाथ से बाहर निकाल दें और उसके मुंह को मोड़कर क्लिप या रबर बैंड से अच्छी तरह बंद कर दें. आप चाहें तो बचे हुए बिस्किट को जिप लॉक बैग में भी रख सकते हैं. पैकेट को रसोई में सिंक, गैस या ऐसी जगह न रखें जहां भाप और नमी आती हो. इससे बिस्किट जल्दी नरम पड़ते हैं.

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बिस्किट कहां रखने चाहिए?

बिस्किट को हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर रखें. उन्हें सीधे धूप, गर्मी और नमी से दूर रखना जरूरी है. फ्रिज में बिस्किट रखने से बचें, क्योंकि बाहर निकालने पर तापमान में बदलाव के कारण उन पर नमी जम जाती है. साथ ही, बिस्किट निकालने के लिए हमेशा सूखे हाथों या साफ चम्मच का इस्तेमाल करें. गीले हाथों से बिस्किट छूने पर बाकी बिस्किट भी जल्दी नरम होते हैं.  इन आसान तरीकों से आप बिस्किट का कुरकुरापन काफी हद तक बनाए रख सकते हैं.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 15 Nov 2026 08:24 PM (IST)
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