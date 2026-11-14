हरा धनिया खाने का स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ा देता है. दाल हो, सब्जी हो या चटनी, इसका इस्तेमाल लगभग हर घर में किया जाता है. लेकिन बाजार से धनिया खरीदकर लाने के बाद उसे लंबे समय तक ताजा रखना आसान नहीं होता. कई बार दो-तीन दिन में ही इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और गल जाती हैं. ऐसे में लोग खराब धनिया फेंक देते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो कुछ आसान ट्रिक्स अपनाकर इसे कई दिनों तक हरा और ताजा रखा जा सकता हैं.

धनिया को फ्रिज में रखने से पहले करें ये काम

अक्सर लोग बाजार से धनिया लाते ही उसे धोकर फ्रिज में रख देते हैं. ऐसा करने से पत्तों में पानी रह जाता है और नमी की वजह से वे जल्दी गलने लगते हैं. इसलिए सबसे पहले धनिया को अच्छी तरह छांट लें. इसमें लगी पीली, सूखी और खराब पत्तियों को अलग कर दें. अगर धनिया की जड़ें बहुत ज्यादा गंदी हैं, तो उन्हें साफ कर लें. बिना धोए धनिया रखना ज्यादा आसान है. अगर आप इसे धोना चाहते हैं, तो फ्रिज में रखने से पहले कपड़े या किचन टॉवल पर फैलाकर पूरी तरह सुखा लें.

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टिश्यू पेपर की मदद से लंबे समय तक रहेगा ताजा

धनिया को ताजा रखने का एक आसान तरीका टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना है. इसके लिए एक साफ और सूखा एयरटाइट डिब्बा लें. सबसे पहले डिब्बे के नीचे टिश्यू पेपर बिछाएं और उसके ऊपर धनिया की पत्तियां रख दें. अब पत्तियों के ऊपर भी एक टिश्यू पेपर रखकर डिब्बे का ढक्कन बंद कर दें. टिश्यू पेपर धनिया में मौजूद अतिरिक्त नमी को सोखने में मदद करता है. इससे पत्तियां जल्दी गलती नहीं हैं और उनकी ताजगी बनी रहती है. ध्यान रखें कि डिब्बा पूरी तरह सूखा होना चाहिए.

प्लास्टिक की थैली में रखने से बचें

अगर आप धनिया को सीधे प्लास्टिक की थैली में भरकर फ्रिज में रख देते हैं, तो ऐसा करने से बचें. थैली के अंदर नमी जमा हो जाती है, जिससे पत्तियां जल्दी खराब होने लगती हैं. धनिया को हमेशा साफ और सूखे डिब्बे में रखें. इसके अलावा, हर दो-तीन दिन में डिब्बा खोलकर देख लें कि टिश्यू पेपर गीला तो नहीं हो गया है. अगर वह गीला हो जाए, तो उसे तुरंत बदल दें. खराब पत्तियां भी निकालते रहें. इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप धनिया को लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं और बार-बार बाजार से नया धनिया लाने की जरूरत भी कम पड़ेगी.

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