Refrigerator Cleaning Hacks: फ्रिज को साफ और व्यवस्थित रखना कई बार आसान काम नहीं होता. बोतलें, जार, सॉस की बोतलें और पैकेट अक्सर फ्रिज के डोर शेल्फ में ज्यादा जगह घेर लेते हैं. इसके अलावा, छोटी-मोटी चीजें गिरने, पानी जमा होने या कंडेनसेशन की वजह से फ्रिज के अंदर गंदगी भी हो सकती है.

ऐसे में सफाई के लिए बार-बार कपड़ा या दूसरी चीज ढूंढना भी परेशानी बन जाता है. इसी से जुड़ा एक आसान घरेलू हैक इन दिनों चर्चा में है. इसमें फ्रिज के दरवाजे के अंदर पेपर टॉवल का रोल रखने की बात कही जाती है. देखने में यह तरीका भले ही साधारण लगे, लेकिन इसका मकसद फ्रिज में अतिरिक्त जगह बनाना नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर छोटी-मोटी सफाई तुरंत कर पाना है.

फ्रिज के दरवाजे में पेपर टॉवल का रोल क्यों रखते हैं?

इस हैक का सबसे बड़ा फायदा सुविधा से जुड़ा है. अगर पेपर टॉवल का रोल ऐसी जगह रखा हो जहां उसे आसानी से निकाला जा सके, तो फ्रिज में कुछ गिरने या नमी जमा होने पर तुरंत उसे साफ किया जा सकता है. इसके लिए अलग से सफाई का सामान ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती. फ्रिज के दरवाजे में रखी बोतलों और कंटेनरों को बार-बार निकालने और रखने के दौरान छोटे-मोटे स्पिल भी हो सकते हैं. ऐसे में पेपर टॉवल पास होने से सफाई जल्दी की जा सकती है. हालांकि, रोल को फ्रिज में इस तरह रखना जरूरी है कि वह गिरकर खाने के सामान पर न आए. साथ ही, इससे फ्रिज का दरवाजा ठीक से बंद होने में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए.





क्या पेपर टॉवल फ्रिज की नमी सोख सकता है?

पेपर टॉवल का काम ही तरल पदार्थ को सोखना है, इसलिए यह फ्रिज में जमा होने वाली थोड़ी-बहुत नमी को साफ करने में मदद कर सकता है. अगर बोतलों के आसपास या किसी शेल्फ पर पानी या कंडेनसेशन जमा हो गया है, तो पेपर टॉवल से उसे जल्दी पोंछा जा सकता है.

लेकिन यह समझना जरूरी है कि फ्रिज में पेपर टॉवल का रोल रखने से पूरे फ्रिज की नमी कम नहीं हो जाती. अगर फ्रिज में लगातार ज्यादा कंडेनसेशन हो रहा है या बार-बार पानी जमा हो रहा है, तो इसकी वजह फ्रिज का तापमान, दरवाजे की सील या एयरफ्लो हो सकता है. ऐसी स्थिति में सिर्फ पेपर टॉवल का इस्तेमाल करना समस्या का समाधान नहीं है.

क्या इससे फ्रिज में ज्यादा जगह बनती है?

नहीं. फ्रिज के अंदर पेपर टॉवल का रोल रखने से उसकी वास्तविक स्टोरेज क्षमता नहीं बढ़ती. यह हैक सिर्फ सफाई को आसान बनाने में मदद कर सकता है. अगर फ्रिज में जगह कम पड़ रही है, तो सही आकार के कंटेनर इस्तेमाल करना और शेल्फ व डोर कम्पार्टमेंट को व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर तरीका है. फ्रिज को जरूरत से ज्यादा सामान से भरने से भी बचना चाहिए.

फ्रिज में पेपर टॉवल का इस्तेमाल कैसे करें?

अगर आप इस हैक को आजमाना चाहते हैं, तो पेपर टॉवल के रोल को फ्रिज के दरवाजे में किसी सूखी और सुरक्षित जगह पर रखें. ऐसी जगह चुनें जहां रोल आसानी से गिर न सके और फ्रिज का दरवाजा भी बिना किसी रुकावट के बंद हो जाए. इसे खुले खाने के बिल्कुल पास रखने से बचें. अगर पेपर टॉवल गीला होकर कमजोर हो जाए और टूटने लगे, तो उसे वहीं छोड़ने के बजाय बदल देना चाहिए. इसके बाद जब भी फ्रिज में कोई छोटा स्पिल हो या किसी जगह नमी दिखाई दे, तो रोल से एक शीट निकालकर उसे साफ किया जा सकता है.





खाने के सामान के नीचे भी रख सकते हैं पेपर टॉवल?

कुछ लोग फ्रिज में रखे खाने के कंटेनर, सब्जियों या दूसरी चीजों के नीचे पेपर टॉवल रखते हैं. इसका मकसद थोड़ी-बहुत नमी, पानी की बूंदों या छोटे लीकेज को सोखना होता है. इससे सामान के नीचे की जगह कुछ समय तक सूखी रखने में मदद मिल सकती है. हालांकि, पेपर टॉवल को सही फूड स्टोरेज का विकल्प नहीं समझना चाहिए. अगर पेपर टॉवल गीला या गंदा हो जाए, तो उसे तुरंत बदल देना बेहतर है. साथ ही, इसे फ्रिज के एयर वेंट के ऊपर या उसके आसपास इस तरह नहीं रखना चाहिए कि हवा का रास्ता रुक जाए. फ्रिज के अंदर सही एयरफ्लो बना रहना जरूरी है.

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कहां नहीं करना चाहिए पेपर टॉवल का इस्तेमाल?

पेपर टॉवल छोटे स्पिल और थोड़ी नमी साफ करने के लिए उपयोगी है, लेकिन यह फ्रिज की पूरी सफाई का विकल्प नहीं है. अगर फ्रिज में ज्यादा खाना गिर गया है या कोई बड़ी गंदगी हो गई है, तो उस जगह को अच्छी तरह साफ करना चाहिए. फ्रिज की नियमित सफाई भी जरूरी है और इसके लिए कंपनी की ओर से दिए गए निर्देशों का पालन करना बेहतर होता है. अगर पेपर टॉवल बहुत ज्यादा गीला, गंदा या टूटने लगा है, तो उसे फ्रिज में पड़ा नहीं रहने देना चाहिए.

क्या फ्रिज वाला पेपर टॉवल हैक आजमाना चाहिए?

फ्रिज में पेपर टॉवल का रोल रखने वाला यह हैक काफी आसान है, लेकिन इसका फायदा मुख्य रूप से सुविधा और छोटी-मोटी सफाई तक सीमित है. इससे न तो फ्रिज में अतिरिक्त जगह बनती है और न ही यह फ्रिज की नमी को नियंत्रित करने का कोई पक्का तरीका है. अगर आपके फ्रिज के दरवाजे या शेल्फ पर अक्सर छोटे स्पिल या कंडेनसेशन की समस्या होती है, तो पेपर टॉवल पास रखना समय बचा सकता है. लेकिन अगर फ्रिज में लगातार ज्यादा नमी, बार-बार कंडेनसेशन या तापमान में असामान्य बदलाव दिखाई दे रहा है, तो इसकी वजह की जांच करना जरूरी है. ऐसी समस्या को सिर्फ पेपर टॉवल से ढकना सही तरीका नहीं है.

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