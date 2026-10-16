Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsDirty Tap Water: नल से अचानक आने लगा है गंदा पानी? 1 मिनट में समझें असली वजह

Dirty Tap Water: नल से अचानक आने लगा है गंदा पानी? 1 मिनट में समझें असली वजह

Water Heater Problem: जिस पानी का इस्तेमाल पीने, खाना बनाने और रोजमर्रा के कामों में किया जाता है, उसका अचानक रंग बदलना किसी को भी परेशान कर सकता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 16 Oct 2026 03:58 PM (IST)
Preferred Sources

How To Fix Dirty Tap Water At Home: घर में नल खोलते ही अगर साफ पानी की जगह पीला, भूरा या गंदा पानी आने लगे तो चिंता होना स्वाभाविक है. आखिर जिस पानी का इस्तेमाल पीने, खाना बनाने और रोजमर्रा के कामों में किया जाता है, उसका अचानक रंग बदलना किसी को भी परेशान कर सकता है. ऐसी स्थिति में सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गंदा पानी आने की वजह हमेशा घर की पाइपलाइन या टंकी ही नहीं होती. कई बार इसकी वजह घर के बाहर पानी की सप्लाई वाली पाइपलाइन में हुआ बदलाव भी हो सकता है.

अगर नल का पानी अचानक गंदा आने लगा है, तो सबसे पहले यह देखें कि गंदगी सिर्फ गर्म पानी में है या ठंडे पानी में भी. यह छोटी सी जांच समस्या की वजह समझने में काफी मदद कर सकती है.

सबसे पहले चेक करें- गर्म और ठंडे दोनों नल का पानी

अगर ठंडे पानी का रंग सामान्य है लेकिन गर्म पानी गंदा या बदरंग दिखाई दे रहा है, तो समस्या घर के वॉटर हीटर में हो सकती है. लंबे समय तक इस्तेमाल के दौरान वॉटर हीटर के अंदर तलछट जमा हो सकती है. ऐसे में गर्म पानी के साथ यह गंदगी बाहर आ सकती है. अगर सिर्फ गर्म पानी का रंग बदला है, तो वॉटर हीटर को चेक करवाना बेहतर है. जरूरत पड़ने पर उसे फ्लश या ड्रेन करवाया जा सकता है. अगर समस्या ज्यादा पुरानी है, तो प्लंबर से इसकी जांच करवानी चाहिए.


Dirty Tap Water: नल से अचानक आने लगा है गंदा पानी? 1 मिनट में समझें असली वजह

अगर गर्म और ठंडा दोनों पानी गंदा है तो क्या करें?

अगर घर के सभी नलों से अचानक गंदा पानी आ रहा है, तो इसकी वजह घर के बाहर पानी की मुख्य पाइपलाइन में हुआ बदलाव हो सकती है. पानी की मेन लाइन में किसी तरह की मरम्मत, टूट-फूट या रखरखाव का काम होने पर पाइप के अंदर जमा प्राकृतिक तलछट हिल सकती है. कई बार पानी का बहाव अचानक सामान्य से तेज हो जाने पर भी पाइप के नीचे जमा मिट्टी या तलछट ऊपर आ जाती है. इसके बाद यही पानी घरों की सप्लाई में पहुंच सकता है. सड़क पर सफाई के दौरान हाइड्रेंट से पानी लेने या पानी की लाइन में वाल्व को घुमाने जैसी गतिविधियों से भी पाइप के अंदर जमा तलछट हिल सकती है. इसलिए अगर पानी अचानक गंदा हुआ है और घर के कई नलों में एक साथ यही समस्या दिखाई दे रही है, तो इसे केवल अपने घर की पाइपलाइन की खराबी मान लेना सही नहीं होगा.

क्या ऐसा पानी पीना सुरक्षित है?

गंदा या बदरंग पानी देखकर उसे इस्तेमाल करने को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है. पाइपलाइन में जमा तलछट पानी के तेज बहाव के कारण हिलकर पानी के साथ आ सकती है. हालांकि, अगर पानी का रंग लंबे समय तक खराब बना रहता है या समस्या बार-बार हो रही है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. खासकर पीने या खाना बनाने के लिए ऐसे पानी का इस्तेमाल करने से पहले समस्या की वजह पता करना बेहतर है. अगर पानी कई दिनों तक साफ नहीं होता या कुछ समय ठीक रहने के बाद फिर से गंदा आने लगता है, तो संबंधित पानी सप्लाई विभाग या प्लंबर से संपर्क करके जांच करवानी चाहिए.


Dirty Tap Water: नल से अचानक आने लगा है गंदा पानी? 1 मिनट में समझें असली वजह

पानी अपने आप साफ हो जाए तो क्या करें?

कई बार पानी की सप्लाई में हुई परेशानी खत्म होने के बाद कुछ समय में पानी दोबारा साफ आने लगता है. अगर मुख्य पाइपलाइन में जमा तलछट की वजह से पानी बदरंग हुआ था, तो सप्लाई सामान्य होने के बाद यह समस्या खुद भी दूर हो सकती है. इसके बाद घर की पाइपलाइन में बचा हुआ गंदा पानी निकालना जरूरी है. इसके लिए घर के नलों को कुछ देर तक चलाया जा सकता है, ताकि पुराना पानी बाहर निकल जाए. पाइपलाइन में जमा पानी को फ्लश करने के लिए बाथटब को एक-दो बार भरकर खाली करना भी एक तरीका हो सकता है.

कब नहीं करना चाहिए नजरअंदाज?

अगर पानी कुछ देर बाद साफ हो जाता है तो भी यह ध्यान रखें कि समस्या दोबारा तो नहीं आ रही. अगर कई दिनों तक पानी बदरंग बना रहता है, बार-बार गंदा पानी आता है या कुछ समय साफ रहने के बाद फिर वही परेशानी शुरू हो जाती है, तो इसकी जांच जरूरी है.

इसे भी पढ़ें: Soft Roti Making Tips: तवे पर नहीं फूलती रोटी? गुब्बारे जैसी फुलाने का जादुई हैक

घर में नल का पानी अचानक गंदा आने पर घबराकर तुरंत पूरी पाइपलाइन बदलवाने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले गर्म और ठंडे पानी की अलग-अलग जांच करें. अगर सिर्फ गर्म पानी गंदा है तो वॉटर हीटर इसकी वजह हो सकता है. वहीं, अगर घर के कई नलों में एक साथ गंदा पानी आ रहा है, तो पानी की मुख्य सप्लाई लाइन में हुई गड़बड़ी या उसमें जमा तलछट इसकी वजह हो सकती है.

इसे भी पढ़ें: How To Fix Undercooked Rice: अधपके चावल को फेंकने की न करें भूल! 5 मिनट में ऐसे करें ठीक

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 16 Oct 2026 03:58 PM (IST)
Tags :
Home Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
How To Clean Silver Anklet: पहनते-पहनते काली हो गई है चांदी की पायल? घर पर ही ऐसे करें साफ
पहनते-पहनते काली हो गई है चांदी की पायल? घर पर ही ऐसे करें साफ
Home Tips
Dal Spilling From Pressure Cooker: कुकर में बाहर निकल आती है दाल, ये हो सकती है वजह
कुकर में बाहर निकल आती है दाल, ये हो सकती है वजह
Home Tips
Smelly Clothes After Washing: धुलने के बाद भी कपड़ों से आती है बदबू? नोट करें 5 आसान हैक्स
धुलने के बाद भी कपड़ों से आती है बदबू? नोट करें 5 आसान हैक्स
Home Tips
Medicine Storage: घर में कहां रखनी चाहिए दवाइयां? नोट करें स्टोरेज के 5 जरूरी नियम
घर में कहां रखनी चाहिए दवाइयां? नोट करें स्टोरेज के 5 जरूरी नियम
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan के Bedroom में थी रहस्यमयी मौजूदगी? Koffee With Karan 9 में किया खुलासा!
Bigg Boss 20: Qazi Touqeer ने Sachin Tendulkar को कहा ‘Little Master’, सोशल मीडिया पर विवाद!
Gauahar Khan ने Qazi Touqeer के व्यवहार पर उठाए सवाल, Salman Khan से की Weekend Ka Vaar की मांग!
Yami Gautam ने किए Ayodhya में रामलला के दर्शन, Ramayana में Sita बनने की उठी मांग!
लखनऊ में मौत की पटकथा...नेपाल में 'गुप्त लीला' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
प्रशांत भूषण, नेहा बोरा...रिजीम चेंज वाले बयान राजनाथ सिंह का पलटवार, क्या है पूरा विवाद?
प्रशांत भूषण, नेहा बोरा...रिजीम चेंज वाले बयान राजनाथ सिंह का पलटवार, क्या है पूरा विवाद?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ: अमित कश्यप मामले में सजा का ऐलान, पत्नी और उसके प्रेमी को फांसी की सजा
मेरठ: अमित कश्यप मामले में सजा का ऐलान, पत्नी और उसके प्रेमी को फांसी की सजा
इंडिया
अभिजीत दीपके के CP में तिरंगा मार्च पर सुप्रीम कोर्ट बोला, 'हमें उम्मीद है कि...'
अभिजीत दीपके के CP में तिरंगा मार्च पर सुप्रीम कोर्ट बोला, 'हमें उम्मीद है कि...'
ओटीटी
South OTT Release: 'डीसी' से 'द ट्रेटर्स' तक, फ्राइडे को OTT पर साउथ की 7 फिल्मों-सीरीज की धूम, वीकेंड पर करें एंजॉय
फ्राइडे को OTT पर आईं साउथ की 7 फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर करें एंजॉय
क्रिकेट
सहवाग के बेटे आर्यवीर ने काटा बवाल, 19 चौके, 8 छक्के; 173 रन की खेली पारी
सहवाग के बेटे आर्यवीर ने काटा बवाल, 19 चौके, 8 छक्के; 173 रन की खेली पारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा जॉइन कई लेहला का...', सच होगा रवि किशन का तंज? अखिलेश से मिले BJP पार्षद
'सपा जॉइन कई लेहला का...', सच होगा रवि किशन का तंज? अखिलेश से मिले BJP पार्षद
इंडिया
महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर दिवाली से पहले सरकार लेगी फैसला, बुलाएगी संसदीय सत्र
महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर दिवाली से पहले सरकार लेगी फैसला, बुलाएगी संसदीय सत्र
ट्रेंडिंग
गांव पहुंचा जर्मन डिप्लोमेट, किसान ने उठवाया गोबर; देखें वीडियो
गांव पहुंचा जर्मन डिप्लोमेट, किसान ने उठवाया गोबर; देखें वीडियो
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget