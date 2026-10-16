How To Fix Dirty Tap Water At Home: घर में नल खोलते ही अगर साफ पानी की जगह पीला, भूरा या गंदा पानी आने लगे तो चिंता होना स्वाभाविक है. आखिर जिस पानी का इस्तेमाल पीने, खाना बनाने और रोजमर्रा के कामों में किया जाता है, उसका अचानक रंग बदलना किसी को भी परेशान कर सकता है. ऐसी स्थिति में सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गंदा पानी आने की वजह हमेशा घर की पाइपलाइन या टंकी ही नहीं होती. कई बार इसकी वजह घर के बाहर पानी की सप्लाई वाली पाइपलाइन में हुआ बदलाव भी हो सकता है.

अगर नल का पानी अचानक गंदा आने लगा है, तो सबसे पहले यह देखें कि गंदगी सिर्फ गर्म पानी में है या ठंडे पानी में भी. यह छोटी सी जांच समस्या की वजह समझने में काफी मदद कर सकती है.

सबसे पहले चेक करें- गर्म और ठंडे दोनों नल का पानी

अगर ठंडे पानी का रंग सामान्य है लेकिन गर्म पानी गंदा या बदरंग दिखाई दे रहा है, तो समस्या घर के वॉटर हीटर में हो सकती है. लंबे समय तक इस्तेमाल के दौरान वॉटर हीटर के अंदर तलछट जमा हो सकती है. ऐसे में गर्म पानी के साथ यह गंदगी बाहर आ सकती है. अगर सिर्फ गर्म पानी का रंग बदला है, तो वॉटर हीटर को चेक करवाना बेहतर है. जरूरत पड़ने पर उसे फ्लश या ड्रेन करवाया जा सकता है. अगर समस्या ज्यादा पुरानी है, तो प्लंबर से इसकी जांच करवानी चाहिए.





अगर गर्म और ठंडा दोनों पानी गंदा है तो क्या करें?

अगर घर के सभी नलों से अचानक गंदा पानी आ रहा है, तो इसकी वजह घर के बाहर पानी की मुख्य पाइपलाइन में हुआ बदलाव हो सकती है. पानी की मेन लाइन में किसी तरह की मरम्मत, टूट-फूट या रखरखाव का काम होने पर पाइप के अंदर जमा प्राकृतिक तलछट हिल सकती है. कई बार पानी का बहाव अचानक सामान्य से तेज हो जाने पर भी पाइप के नीचे जमा मिट्टी या तलछट ऊपर आ जाती है. इसके बाद यही पानी घरों की सप्लाई में पहुंच सकता है. सड़क पर सफाई के दौरान हाइड्रेंट से पानी लेने या पानी की लाइन में वाल्व को घुमाने जैसी गतिविधियों से भी पाइप के अंदर जमा तलछट हिल सकती है. इसलिए अगर पानी अचानक गंदा हुआ है और घर के कई नलों में एक साथ यही समस्या दिखाई दे रही है, तो इसे केवल अपने घर की पाइपलाइन की खराबी मान लेना सही नहीं होगा.

क्या ऐसा पानी पीना सुरक्षित है?

गंदा या बदरंग पानी देखकर उसे इस्तेमाल करने को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है. पाइपलाइन में जमा तलछट पानी के तेज बहाव के कारण हिलकर पानी के साथ आ सकती है. हालांकि, अगर पानी का रंग लंबे समय तक खराब बना रहता है या समस्या बार-बार हो रही है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. खासकर पीने या खाना बनाने के लिए ऐसे पानी का इस्तेमाल करने से पहले समस्या की वजह पता करना बेहतर है. अगर पानी कई दिनों तक साफ नहीं होता या कुछ समय ठीक रहने के बाद फिर से गंदा आने लगता है, तो संबंधित पानी सप्लाई विभाग या प्लंबर से संपर्क करके जांच करवानी चाहिए.





पानी अपने आप साफ हो जाए तो क्या करें?

कई बार पानी की सप्लाई में हुई परेशानी खत्म होने के बाद कुछ समय में पानी दोबारा साफ आने लगता है. अगर मुख्य पाइपलाइन में जमा तलछट की वजह से पानी बदरंग हुआ था, तो सप्लाई सामान्य होने के बाद यह समस्या खुद भी दूर हो सकती है. इसके बाद घर की पाइपलाइन में बचा हुआ गंदा पानी निकालना जरूरी है. इसके लिए घर के नलों को कुछ देर तक चलाया जा सकता है, ताकि पुराना पानी बाहर निकल जाए. पाइपलाइन में जमा पानी को फ्लश करने के लिए बाथटब को एक-दो बार भरकर खाली करना भी एक तरीका हो सकता है.

कब नहीं करना चाहिए नजरअंदाज?

अगर पानी कुछ देर बाद साफ हो जाता है तो भी यह ध्यान रखें कि समस्या दोबारा तो नहीं आ रही. अगर कई दिनों तक पानी बदरंग बना रहता है, बार-बार गंदा पानी आता है या कुछ समय साफ रहने के बाद फिर वही परेशानी शुरू हो जाती है, तो इसकी जांच जरूरी है.

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घर में नल का पानी अचानक गंदा आने पर घबराकर तुरंत पूरी पाइपलाइन बदलवाने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले गर्म और ठंडे पानी की अलग-अलग जांच करें. अगर सिर्फ गर्म पानी गंदा है तो वॉटर हीटर इसकी वजह हो सकता है. वहीं, अगर घर के कई नलों में एक साथ गंदा पानी आ रहा है, तो पानी की मुख्य सप्लाई लाइन में हुई गड़बड़ी या उसमें जमा तलछट इसकी वजह हो सकती है.

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