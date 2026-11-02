How To Get Rid Of Musty Odor In Sweaters: ऊनी कपड़े सर्दियों में गर्माहट तो देते हैं, लेकिन कई बार इन्हें पहनने या लंबे समय तक रखने के बाद इनमें अजीब सी गंध आने लगती है. खासकर जब कपड़े ठीक से सूखे न हों या उन्हें ऐसी जगह रखा गया हो, जहां नमी ज्यादा हो, तो बदबू और बढ़ सकती है. कई लोग ऐसी गंध आने पर कपड़े को बेकार समझने लगते हैं, लेकिन हर बार ऐसा करना जरूरी नहीं है. सही तरीके से धोने और सुखाने से ऊनी कपड़ों की इस तरह की गंध को कम किया जा सकता है.

ऊनी कपड़ों में बदबू क्यों आने लगती है?

कपड़ों में बदबू का सबसे बड़ा कारण नमी हो सकती है. जब पसीने या धुलाई के बाद कपड़ों में नमी लंबे समय तक बनी रहती है, तो बैक्टीरिया, फफूंद और मिल्ड्यू के पनपने के लिए अनुकूल माहौल बन सकता है. यही वजह है कि गीले कपड़े अगर लंबे समय तक कपड़ों की टोकरी में पड़े रहें या वॉशिंग मशीन में धुले जाने के बाद छोड़ दिए जाएं, तो उनमें सीलन जैसी गंध आने लगती है.

कपड़ों को धोने के बाद अगर पूरी तरह सुखाए बिना अलमारी में रख दिया जाए, तब भी यही समस्या हो सकती है. कम हवा वाली या ज्यादा नमी वाली जगह पर रखे ऊनी कपड़ों में यह गंध और ज्यादा महसूस हो सकती है.





धोने के समय सफेद सिरके का इस्तेमाल करें

अगर ऊनी कपड़ों में सीलन या बदबू आ गई है, तो धोते समय सफेद सिरके का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसकी नेचुरल अम्लीय प्रकृति बदबू को कम करने में मदद करती है. कपड़ों की मात्रा के हिसाब से वॉशिंग मशीन में करीब एक चौथाई कप से एक कप तक सफेद सिरका डाला जा सकता है. हालांकि, ऊनी कपड़ों के मामले में सबसे पहले उनके केयर लेबल को जरूर देखें. कपड़े पर दिए गए निर्देशों के अनुसार ही धुलाई करें, ताकि फैब्रिक को नुकसान न पहुंचे.

बेकिंग सोडा भी आ सकता है काम

बदबू कम करने के लिए बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. यह गंध को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है और कपड़ों में मौजूद कुछ गंदगी या दाग को हटाने में भी मददगार हो सकता है. वॉश साइकिल में जरूरत के अनुसार बेकिंग सोडा मिलाया जा सकता है. लेकिन ऊनी कपड़ों को धोने से पहले उनके केयर इंस्ट्रक्शन जरूर देख लें और उसी के अनुसार तरीका चुनें.

कपड़े धोने के बाद तुरंत सुखाएं

धोने के बाद ऊनी कपड़ों को वॉशिंग मशीन में पड़े रहने देना बदबू की समस्या को बढ़ा सकता है. इसलिए धुलाई पूरी होने के बाद कपड़ों को जल्द से जल्द बाहर निकालें और अच्छी तरह सुखाएं. अगर कपड़े हवा में सुखा रहे हैं, तो ऐसी जगह चुनें जहां पर्याप्त रोशनी और हवा आती हो. धूप में सुखाने का तरीका अपनाने से पहले यह जरूर देख लें कि कपड़े के केयर लेबल पर ऐसा करने की अनुमति है या नहीं. ड्रायर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी कपड़े के निर्देशों के अनुसार ही तापमान रखें.





ऊनी कपड़ों को पूरी तरह सुखाना जरूरी

सिर्फ ऊपर से सूखा महसूस होना काफी नहीं है. कपड़े को रखने से पहले यह सुनिश्चित करें कि उसमें कहीं भी नमी न बची हो. हल्की सी नमी भी लंबे समय तक कपड़े के अंदर रहने पर सीलन जैसी गंध पैदा कर सकती है. इसलिए कपड़ों को अलमारी में रखने से पहले उन्हें पूरी तरह सूखने दें. खासकर मोटे ऊनी कपड़ों में अंदर तक नमी रह सकती है, इसलिए उन्हें अच्छी तरह सुखाना जरूरी है.

गीले कपड़ों को टोकरी में ज्यादा देर न रखें अगर कोई ऊनी कपड़ा पसीने या किसी वजह से नम है, तो उसे कई घंटों तक बंद कपड़ों की टोकरी में रखने से बचें. नमी के साथ बंद जगह में पड़े रहने से बदबू बढ़ सकती है. इसी तरह, धुले हुए कपड़ों को भी वॉशिंग मशीन में लंबे समय तक न छोड़ें. धुलाई पूरी होते ही उन्हें निकालकर सुखाने के लिए डाल दें.

वॉशिंग मशीन की सफाई भी जरूरी

कई बार बदबू सिर्फ कपड़ों की वजह से नहीं होती. अगर वॉशिंग मशीन के अंदर गंदगी, फफूंद या किसी तरह का जमाव बना हुआ है, तो वह कपड़ों तक भी पहुंच सकता है. इसलिए मशीन की नियमित सफाई करना जरूरी है. वॉशिंग मशीन की सफाई के लिए उसके निर्देशों को देखें और उसी के अनुसार सफाई करें. मशीन साफ रखने से कपड़ों में बार-बार आने वाली सीलन या गंदी गंध की समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है.

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अलमारी में नमी जमा न होने दें

ऊनी कपड़ों को धोने के बाद पूरी तरह सुखाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उन्हें सही जगह पर रखना भी है. ज्यादा नमी वाली या कम हवादार जगह में रखे कपड़ों में दोबारा बदबू आ सकती है. अलमारी या कपड़ों की स्टोरेज वाली जगह में नमी कम रखने के लिए नमी सोखने वाली चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है. बेकिंग सोडा, चॉक या सिलिका जेल पाउच जैसी चीजें नमी सोखने में मदद कर सकती हैं और इन्हें स्टोरेज वाली जगह में रखा जा सकता है.

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