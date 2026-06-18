टॉयलेट के दाग और जंग को तुरंत गायब करेगी यह अनोखी चीज, मिनटों में चमकेगा घर का कोना-कोना

How To Use Citric Acid For Cleaning At Home: घर की सफाई के लिए बाजार में कई तरह के केमिकल क्लीनर मौजूद हैं, लेकिन अगर आप कोई प्राकृतिक और कम खर्च वाला विकल्प ढूंढ रहे हैं तो साइट्रिक एसिड आपके बहुत काम आ सकता है. यह एक ऐसा प्राकृतिक तत्व है जो नींबू, संतरा और अन्य खट्टे फलों में पाया जाता है. यही वजह है कि इसे सफाई के लिए एक असरदार और पर्यावरण के लिए सही विकल्प माना जाता है.

क्या होती है खासियत?

साइट्रिक एसिड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जिद्दी दाग, चूने की परत, जंग और बैक्टीरिया को हटाने में मदद कर सकता है. इसके साथ ही इसके इस्तेमाल से घर में ताजगी भरी खुशबू भी बनी रहती है. यही कारण है कि आजकल कई लोग केमिकल क्लीनर की जगह इसका इस्तेमाल करना पसंद कर रहे हैं.

केतली की आसानी से सफाई

अगर आपकी केतली के अंदर सफेद परत जम गई है, तो साइट्रिक एसिड उसे आसानी से साफ कर सकता है. इसके लिए केतली में आधा पानी भरें और उसमें एक से दो चम्मच साइट्रिक एसिड पाउडर मिला दें. पानी उबालने के बाद उसे करीब 15 से 20 मिनट तक छोड़ दें. इसके बाद पानी फेंककर केतली को अच्छी तरह धो लें. इससे जमी हुई परत साफ हो सकती है.

बाथरूम की सफाई में भी कारगर

बाथरूम की सफाई में भी यह काफी उपयोगी साबित हो सकता है. टॉयलेट बाउल में दो से तीन चम्मच साइट्रिक एसिड डालकर एक घंटे के लिए छोड़ दें. यदि दाग ज्यादा पुराने हैं तो इसे रातभर भी छोड़ा जा सकता है. इसके बाद में ब्रश से रगड़कर फ्लश कर दें। इससे जिद्दी दाग हटाने में मदद मिल सकती है.

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इन चीजों की भी आसानी से सफाई

वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर और कॉफी मशीन में समय के साथ खारे पानी की वजह से परत जमने लगती है. ऐसे में साइट्रिक एसिड एक प्राकृतिक डीस्केलर की तरह काम करता है. मशीन के डिटर्जेंट कंपार्टमेंट में चार से पांच चम्मच साइट्रिक एसिड डालकर खाली हॉट साइकिल चला सकते हैं. इससे मशीन के अंदर जमा गंदगी और परत साफ होने में मदद मिलती है.

जंग खाई चीजों को भी कर सकते हैं साफ

अगर घर में लोहे के औजार, सिंक या कोई धातु की चीज जंग खा गई है, तो साइट्रिक एसिड यहां भी काम आ सकता है. गर्म पानी में दो से तीन चम्मच साइट्रिक एसिड मिलाकर जंग लगी वस्तु को कुछ घंटों के लिए भिगो दें. इसके बाद में ब्रश से साफ करके पानी से धो लें. इसके अलावा नल और शॉवरहेड पर जमा मिनरल्स की परत हटाने के लिए भी साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जा सकता है. गर्म पानी में इसे मिलाकर कपड़ा भिगोएं और नल या शॉवरहेड पर लपेट दें, करीब एक घंटे बाद साफ करने पर उनकी चमक वापस आ सकती है.

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