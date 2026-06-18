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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHome Cleaning Tips: टॉयलेट के दाग और जंग को तुरंत गायब करेगी यह अनोखी चीज, मिनटों में चमकेगा घर का कोना-कोना

Home Cleaning Tips: टॉयलेट के दाग और जंग को तुरंत गायब करेगी यह अनोखी चीज, मिनटों में चमकेगा घर का कोना-कोना

Bathroom Cleaning Hacks: सफाई के लिए बाजार में कई तरह के केमिकल क्लीनर मौजूद हैं, लेकिन अगर आप कोई प्राकृतिक और कम खर्च वाला विकल्प ढूंढ रहे हैं तो साइट्रिक एसिड आपके बहुत काम आ सकता है.

Reported By : सोनम |  Updated at : 18 Jun 2026 10:14 AM (IST)
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How To Use Citric Acid For Cleaning At Home: घर की सफाई के लिए बाजार में कई तरह के केमिकल क्लीनर मौजूद हैं, लेकिन अगर आप कोई प्राकृतिक और कम खर्च वाला विकल्प ढूंढ रहे हैं तो साइट्रिक एसिड आपके बहुत काम आ सकता है. यह एक ऐसा प्राकृतिक तत्व है जो नींबू, संतरा और अन्य खट्टे फलों में पाया जाता है. यही वजह है कि इसे सफाई के लिए एक असरदार और पर्यावरण के लिए सही विकल्प माना जाता है. 

क्या होती है खासियत?

साइट्रिक एसिड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जिद्दी दाग, चूने की परत, जंग और बैक्टीरिया को हटाने में मदद कर सकता है. इसके साथ ही इसके इस्तेमाल से घर में ताजगी भरी खुशबू भी बनी रहती है. यही कारण है कि आजकल कई लोग केमिकल क्लीनर की जगह इसका इस्तेमाल करना पसंद कर रहे हैं. 

केतली की आसानी से सफाई

अगर आपकी केतली के अंदर सफेद परत जम गई है, तो साइट्रिक एसिड उसे आसानी से साफ कर सकता है. इसके लिए केतली में आधा पानी भरें और उसमें एक से दो चम्मच साइट्रिक एसिड पाउडर मिला दें. पानी उबालने के बाद उसे करीब 15 से 20 मिनट तक छोड़ दें. इसके बाद पानी फेंककर केतली को अच्छी तरह धो लें. इससे जमी हुई परत साफ हो सकती है. 

बाथरूम की सफाई में भी कारगर

बाथरूम की सफाई में भी यह काफी उपयोगी साबित हो सकता है. टॉयलेट बाउल में दो से तीन चम्मच साइट्रिक एसिड डालकर एक घंटे के लिए छोड़ दें. यदि दाग ज्यादा पुराने हैं तो इसे रातभर भी छोड़ा जा सकता है. इसके बाद में ब्रश से रगड़कर फ्लश कर दें। इससे जिद्दी दाग हटाने में मदद मिल सकती है.

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इन चीजों की भी आसानी से सफाई

वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर और कॉफी मशीन में समय के साथ खारे पानी की वजह से परत जमने लगती है. ऐसे में साइट्रिक एसिड एक प्राकृतिक डीस्केलर की तरह काम करता है. मशीन के डिटर्जेंट कंपार्टमेंट में चार से पांच चम्मच साइट्रिक एसिड डालकर खाली हॉट साइकिल चला सकते हैं. इससे मशीन के अंदर जमा गंदगी और परत साफ होने में मदद मिलती है. 

जंग खाई चीजों को भी कर सकते हैं साफ

अगर घर में लोहे के औजार, सिंक या कोई धातु की चीज जंग खा गई है, तो साइट्रिक एसिड यहां भी काम आ सकता है. गर्म पानी में दो से तीन चम्मच साइट्रिक एसिड मिलाकर जंग लगी वस्तु को कुछ घंटों के लिए भिगो दें. इसके बाद में ब्रश से साफ करके पानी से धो लें. इसके अलावा नल और शॉवरहेड पर जमा मिनरल्स की परत हटाने के लिए भी साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जा सकता है. गर्म पानी में इसे मिलाकर कपड़ा भिगोएं और नल या शॉवरहेड पर लपेट दें, करीब एक घंटे बाद साफ करने पर उनकी चमक वापस आ सकती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 18 Jun 2026 10:14 AM (IST)
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Citric Acid For Cleaning Natural Cleaning Solution Eco Friendly Cleaner
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