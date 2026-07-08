हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow To Dry Wet Shoes: बारिश में गीले जूते सुखाने में न करें ये गलती, नोट करें झटपट सुखाने का सही तरीका

How To Dry Wet Shoes: बारिश में गीले जूते सुखाने में न करें ये गलती, नोट करें झटपट सुखाने का सही तरीका

Rainy Season Shoe Drying: बरसात जितना सुहाना होता है, उतनी ही परेशानी गीले जूतों की भी लेकर आता है. ऑफिस जाते समय, कॉलेज या बाजार में अचानक बारिश हो जाए तो जूते पूरी तरह भीग जाते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 08 Jul 2026 05:28 PM (IST)
Preferred Sources

Shoe Care During Monsoon: बारिश का मौसम जितना सुहाना होता है, उतनी ही परेशानी गीले जूतों की भी लेकर आता है. ऑफिस जाते समय, कॉलेज या बाजार में अचानक बारिश हो जाए तो जूते पूरी तरह भीग जाते हैं. कई लोग घर पहुंचते ही उन्हें धूप में रख देते हैं या हीटर के पास सुखाने लगते हैं, लेकिन ऐसा करना हर बार सही नहीं होता. गलत तरीके से जूते सुखाने पर उनका आकार बिगड़ सकता है, गोंद ढीली पड़ सकती है और उनमें से बदबू भी आने लगती है. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपके जूते जल्दी सूखें और लंबे समय तक अच्छे बने रहें, तो कुछ आसान बातों का ध्यान रखना जरूरी है. 

घर पर सबसे पहले करें ये काम

सबसे पहले जैसे ही घर पहुंचें, जूतों में भरा अतिरिक्त पानी निकाल दें. जूतों को हल्के से झटकें और फिर किसी सूखे तौलिये से बाहर और अंदर की नमी सोख लें. जितनी जल्दी अतिरिक्त पानी निकल जाएगा, जूते उतनी ही जल्दी सूखेंगे. इसके बाद जूतों के फीते और इनसोल निकाल दें. अक्सर इन दोनों हिस्सों में सबसे ज्यादा नमी रहती है. इन्हें अलग-अलग सुखाने से हवा अच्छी तरह लगती है और पूरा जूता जल्दी सूख जाता है. जब तक ये पूरी तरह सूख न जाएं, इन्हें वापस जूते में न लगाएं.

अखबार या पेपर टॉवल भर दें

अगर जूतों के अंदर ज्यादा पानी है तो उनमें पुराने अखबार या पेपर टॉवल भर दें. कागज अंदर की नमी को तेजी से सोख लेता है. अगर कागज गीला हो जाए तो कुछ घंटों बाद उसे बदल दें. यह तरीका बारिश के मौसम में सबसे आसान और असरदार माना जाता है. 

इसे भी पढ़ें- पोछा लगाते समय पानी में मिलाएं ये चीजें, सीसे की तरह चमक उठेगा घर का कोना-कोना

 पंखे के सामने रख दें

जूते सुखाने के लिए अच्छी हवा भी बहुत जरूरी होती है. उन्हें ऐसे कमरे में रखें जहां हवा का आना-जाना बना रहे या फिर पंखे के सामने रख दें. लगातार हवा मिलने से जूते प्राकृतिक तरीके से सूखते हैं और उन पर किसी तरह का नुकसान भी नहीं होता. कई लोग जूते जल्दी सुखाने के लिए उन्हें तेज धूप, हीटर या हाई सेटिंग वाले हेयर ड्रायर के सामने रख देते हैं. ऐसा करने से खासकर लेदर और सिंथेटिक जूतों की चमक फीकी पड़ सकती है, उनमें दरारें आ सकती हैं और उनका आकार भी खराब हो सकता है. इसलिए तेज गर्मी की बजाय सामान्य हवा में जूते सुखाना ज्यादा सुरक्षित होता है. 

इसका भी कर सकते हैं यूज

अगर आपके पास सिलिका जेल के छोटे पैकेट हैं, जो अक्सर नए जूतों या इलेक्ट्रॉनिक सामान के डिब्बों में मिलते हैं, तो उन्हें जूतों के अंदर रख सकते हैं. ये नमी को तेजी से सोखने में मदद करते हैं. वहीं, अगर कोई दूसरा विकल्प न हो तो कच्चे चावल से भरे डिब्बे में कुछ घंटों के लिए जूते रखे जा सकते हैं. चावल भी नमी कम करने में मदद करता है. जूते सूखने के बाद उनमें हल्का-सा बेकिंग सोडा छिड़ककर रातभर के लिए छोड़ दें. इससे नमी के कारण आने वाली बदबू काफी हद तक खत्म हो जाती है और जूते ताजगी बनाए रखते हैं. अगर बारिश के मौसम में रोजाना बाहर निकलना पड़ता है, तो जल्दी सूखने वाले या वाटर-रेसिस्टेंट जूतों का इस्तेमाल करना बेहतर रहता है. थोड़ी-सी सावधानी और सही तरीके से देखभाल करने पर आपके जूते न सिर्फ जल्दी सूखेंगे, बल्कि लंबे समय तक नए जैसे भी बने रहेंगे.

इसे भी पढ़ें- किचन सिंक से टपक रहा पानी तो अपनाएं ये ट्रिक्स, बिना प्लंबर के मिनटों में होगा ठीक

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 08 Jul 2026 05:28 PM (IST)
Tags :
How To Dry Wet Shoes Monsoon Shoe Care Tips Rainy Season Shoe Drying
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
How To Dry Wet Shoes: बारिश में गीले जूते सुखाने में न करें ये गलती, नोट करें झटपट सुखाने का सही तरीका
बारिश में गीले जूते सुखाने में न करें ये गलती, नोट करें झटपट सुखाने का सही तरीका
Home Tips
How To Cut Bhindi: कहीं आप भी तो गलत तरीके से नहीं काट रहे भिंडी? जानें इसे काटने का सही तरीका
कहीं आप भी तो गलत तरीके से नहीं काट रहे भिंडी? जानें इसे काटने का सही तरीका
Home Tips
House Fly Control Tips: घर में पोछा लगाने के बाद भी आ जाती हैं मक्खियां? हमेशा के लिए भगाने की नोट करें सीक्रेट ट्रिक
घर में पोछा लगाने के बाद भी आ जाती हैं मक्खियां? हमेशा के लिए भगाने की नोट करें सीक्रेट ट्रिक
Home Tips
Soft Roti Tips: आटे में गूंथते समय मिला लें यह एक चीज, हर रोटी बनेगी एकदम सॉफ्ट और स्वाद में बेहद लाजवाब
आटे में गूंथते समय मिला लें यह एक चीज, हर रोटी बनेगी एकदम सॉफ्ट और स्वाद में बेहद लाजवाब
Advertisement

वीडियोज

Mumbai Rains: हर तरफ से 'कटा', मुंबई बना टापू! |ABPLIVE
Sansani: ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में चलता-फिरता जंगल? | Nagpur
Breaking | Wayanad Landslide | Kerala: वायनाड में पहाड़ से उतरी तबाही! | Rain Alert | ABP News
Ram Mandir Chori Update | Janhit: चंपत ने बताया..चढ़ावा किसने चुराया? | UP News | Ayodhya | SIT
Rain Fury : मानसून की मार,सैलाब ही सैलाब!| Mumbai Weather Red Alert | Flood News | Delhi | China
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
निज्जर हत्याकांड में भारत को घसीटने वाले पूर्व कनाडा PM के दावे की निकली हवा, RCMP ने खोली पोल
निज्जर हत्याकांड में भारत को घसीटने वाले पूर्व कनाडा PM के दावे की निकली हवा, RCMP ने खोली पोल
बिहार
प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, इस नेता ने दिया इस्तीफा, बांकीपुर से BJP को दिया समर्थन
प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, इस नेता ने दिया इस्तीफा, बांकीपुर से BJP को दिया समर्थन
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Advance Booking: अजय देवगन की 'धमाल 4' की एडवांस बुकिंग हुई शुरू, जानें- रिलीज से पहले कितना कर डाला कलेक्शन
'धमाल 4' की एडवांस बुकिंग हुई शुरू, जानें- रिलीज से पहले कितना कर डाला कलेक्शन
क्रिकेट
इतिहास में दर्ज हुआ अर्जेंटीना और इजिप्ट का मैच, रिकॉर्ड बनने के साथ हुआ भयंकर विवाद; मेसी पर लगा आरोप
इतिहास में दर्ज हुआ अर्जेंटीना और इजिप्ट का मैच, रिकॉर्ड बनने के साथ हुआ भयंकर विवाद
विश्व
'कैंसर' है ईरान सरकार, जड़ से खत्म करना जरूरी...', ताबड़तोड़ एयरस्ट्राइक के बाद ट्रंप की तेहरान को धमकी
'कैंसर' है ईरान सरकार, जड़ से खत्म करना जरूरी...', ताबड़तोड़ एयरस्ट्राइक के बाद ट्रंप की तेहरान को धमकी
इंडिया
Indian Weapon Demand: ब्रह्मोस से आकाशतीर तक, दुनिया में बढ़ रही भारतीय हथियारों की मांग, इंडिया बनेगा डिफेंस किंग?
ब्रह्मोस से आकाशतीर तक, दुनिया में बढ़ रही भारतीय हथियारों की मांग, इंडिया बनेगा डिफेंस किंग?
इंडिया
Prabhas Mandal Encounter: 'बेटे ने गलत किया, नहीं चाहिए उसका शव, जो चाहो वो करो', बंगाल रेप आरोपी के एनकाउंटर पर बोली मां
'बेटे ने गलत किया, नहीं चाहिए उसका शव, जो चाहो वो करो', बंगाल रेप आरोपी के एनकाउंटर पर बोली मां
विश्व
मेलोनी पर डोनाल्ड ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
मेलोनी को लेकर ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बताया कैसे मिला Thukra Ke Mera Pyaar, रातभर में भेजा था ऑडिशन
Sanchita Bashu ने बताया कैसे मिला Thukra Ke Mera Pyaar, रातभर में भेजा था ऑडिशन
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Embed widget