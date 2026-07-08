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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow To Cut Bhindi: कहीं आप भी तो गलत तरीके से नहीं काट रहे भिंडी? जानें इसे काटने का सही तरीका

How To Cut Bhindi: कहीं आप भी तो गलत तरीके से नहीं काट रहे भिंडी? जानें इसे काटने का सही तरीका

How To Wash And Dry Bhindi: किसी को कुरकुरी भिंडी पसंद होती है तो किसी को मसाला भिंडी या भरवां भिंडी. लेकिन कई बार पूरी मेहनत के बाद भी भिंडी चिपचिपी बन जाती है और उसका स्वाद बिगड़ जाता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 08 Jul 2026 03:46 PM (IST)
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Tips To Remove Okra Stickiness: भिंडी भी एक ऐसी सब्जी है जो ज्यादातर भारतीय घरों में बनती है. किसी को कुरकुरी भिंडी पसंद होती है तो किसी को मसाला भिंडी या भरवां भिंडी. लेकिन कई बार पूरी मेहनत के बाद भी भिंडी चिपचिपी बन जाती है और उसका स्वाद बिगड़ जाता है. इसकी सबसे बड़ी वजह मसाले नहीं, बल्कि भिंडी काटने का गलत तरीका होता है. अगर आप भी भिंडी काटते समय कुछ छोटी-छोटी गलतियां करते हैं, तो आपकी सब्जी का स्वाद और टेक्सचर दोनों खराब हो सकते हैं. ऐसे में जानिए भिंडी काटने का सही तरीका, जिससे वह कम चिपचिपी रहे और स्वाद भी बेहतरीन आए. 

क्या गलती करते हैं हम?

सबसे पहली गलती जो कई लोग करते हैं, वह है भिंडी को धोने के तुरंत बाद काट देना. ऐसा करने से भिंडी में मौजूद नमी बढ़ जाती है और काटते समय ज्यादा लसलसापन निकलता है. बेहतर होगा कि पहले भिंडी को अच्छी तरह धो लें और फिर उसे छलनी या कपड़े पर फैलाकर पूरी तरह सूखने दें. चाहें तो साफ किचन टॉवल से भी उसे पोंछ सकते हैं. जब भिंडी पूरी तरह सूख जाए, तभी उसे काटें.

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तेज और सूखे चाकू का इस्तेमाल

भिंडी काटने के लिए हमेशा तेज और सूखे चाकू का इस्तेमाल करें. गीला चाकू या गीला चॉपिंग बोर्ड भिंडी की चिपचिपाहट को और बढ़ा सकता है. अगर काटते समय चाकू पर लसलसापन जमा होने लगे, तो उस पर हल्का-सा नींबू रगड़ सकते हैं. इससे चाकू साफ रहता है और भिंडी आसानी से कटती है.

काटते समय क्या रखें ध्यान?

भिंडी काटते समय उसके दोनों सिरों को पहले हल्का-सा काटकर अलग कर दें. इसके बाद अपनी रेसिपी के अनुसार उसे गोल या लंबाई में काटें. कोशिश करें कि सभी टुकड़े लगभग एक समान आकार के हों. इससे भिंडी एक जैसी पकती है और उसका स्वाद भी बेहतर आता है. अगर आप कुरकुरी भिंडी बना रहे हैं तो थोड़े पतले टुकड़े ठीक रहते हैं, जबकि मसाला या भरवां भिंडी के लिए बड़े टुकड़े ज्यादा अच्छे माने जाते हैं.

काटने के बाद उसे दोबारा पानी से बिल्कुल न धोएं

एक और जरूरी बात यह है कि भिंडी काटने के बाद उसे दोबारा पानी से बिल्कुल न धोएं. कई लोग सफाई के नाम पर ऐसा कर देते हैं, लेकिन इससे भिंडी और ज्यादा चिपचिपी हो जाती है. इसलिए पहले धोएं, अच्छी तरह सुखाएं और फिर सीधे काटकर पकाएं. अगर पकाते समय भी भिंडी में हल्का लसलसापन महसूस हो, तो उसमें थोड़ा-सा नींबू का रस, दही या अमचूर पाउडर डाल सकते हैं. इन चीजों की हल्की खटास चिपचिपाहट कम करने में मदद करती है और स्वाद भी बढ़ाती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 08 Jul 2026 03:46 PM (IST)
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