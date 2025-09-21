Vitamin Deficiency Tredness: कई बार हमारे शरीर में vitamin deficiency भी थकान का मुख्य कारण बन सकती है. लेकिन हमें समझ नहीं आता कि, आखिर इसे दूर कैसे किया जाए. इसे लेकर डॉ. बिमल छाजेड़ का कहना है कि सही समय पर विटामिन की कमी को पहचानकर उसे पूरा करना आपके लिए बहुत जरूरी है. इसलिए जान लें कि, किस विटामिन की कमी की वजह से थकान महसूस होती है.

थकान के पीछे कौन-कौन से विटामिन्स जिम्मेदार हैं?

विटामिन B12

कमजोरी, याददाश्त में कमी चक्कर आना . अगर ऐसा कुछ होने लगे तो आपको अंडे, दूध, पनीर खाना चाहिए.

विटामिन B12 की कमी से red blood cells कम बनते हैं और शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है.

ये भी पढ़े- Nail Marks Symptoms: नाखून के ऊपर दिख रहा है ये निशान तो समझ लीजिए इस चीज की हो गई कमी, कई इशारे करते हैं हमारे नाखून

विटामिन D

मांसपेशियों में दर्द, हड्डियों में कमजोरी होना . इसके लिए आपको सूर्य की रोशनी , दूध और मछली खानी चाहिए .

विटामिन D हमारे हड्डियों और इम्यूनिटी को पूरी तरह से कमजोर कर देती है .

विटामिन C

जल्दी थकान हो जाना विटामिट C की कमी के लक्षण हैं इसके लिए आपको संतरा आवंला खाना चाहिए .

यह vitamin शरीर के immune system को बढ़ाने में मदद करता है .

आयरन

बालों का झड़ना और स्किन में एलर्जी हो जाना . इसलिए लिए दाल , सब्जियां , गुड़ खाना चाहिए .

थकान दूर करने के लिए एक्सपर्ट की सलाह

डॉ . बिमल छाजेड़ बताते हैं कि अपनी diet में विटामिन की कमी न होने दें .

जरूरत पड़ने पर supplements का सेवन डॉक्टर की सलाह से करें .

नियमित exercise और पानी पीना न भूलें .

समय-समय पर blood test कराकर विटामिन की कमी पता करें .

दरअसल, अक्सर लोग सोचते हैं कि, थकान ज्यादा काम की वजह लग रही होगी या फिर नींद पूरी नहीं होने के कारण ऐसा लग रहा होगा. लेकिन कभी-कभी विटामिट की कमी से भी शरीर में थकावट लगने लगती है. इसलिए आपको इस पर ध्यान देना और आहार सही लेना होगा. अगर आप बार-बार थकान महसूस करते हैं, तो इसे नजरअंदाज न करें. अक्सर यह सिर्फ नींद की कमी नहीं, बल्कि vitamin deficiency का संकेत हो सकता है. सही डाइट और लाइफस्टाइल को बदलकर आप अपने इनर्जी लेवन को जल्द से जल्द बढ़ा सकते हैं.

इसे भी पढ़ें- Hand Tremors: किस बीमारी में जवानी में ही कांपने लगते हैं हाथ, जानिए ये कितनी खतरनाक?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator