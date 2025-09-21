हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थVitamin Deficiency Tredness: किस विटामिन की कमी से होती है थकान? जानें कैसे करें पूरा

Vitamin Deficiency Tredness: किस विटामिन की कमी से होती है थकान? जानें कैसे करें पूरा

Vitamin Deficiency Tredness: क्या आपको विटामिन की कमी की वजह से थकान महसूस होती है. लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करें तो यहां पर जानिए विटामिटन की कमी से कैसे बचकर रहें.

By : एबीपी न्यूज़ | Edited By: Meenu Jha | Updated at : 21 Sep 2025 08:38 AM (IST)

Vitamin Deficiency Tredness: कई बार हमारे शरीर में vitamin deficiency भी थकान का मुख्य कारण बन सकती है. लेकिन हमें समझ नहीं आता कि, आखिर इसे दूर कैसे किया जाए. इसे लेकर डॉ. बिमल छाजेड़ का कहना है कि सही समय पर विटामिन की कमी को पहचानकर उसे पूरा करना आपके लिए बहुत जरूरी है. इसलिए जान लें कि, किस विटामिन की कमी की वजह से थकान महसूस होती है.

थकान के पीछे कौन-कौन से विटामिन्स जिम्मेदार हैं?

विटामिन B12

  • कमजोरी, याददाश्त में कमी चक्कर आना. अगर ऐसा कुछ होने लगे तो आपको अंडे, दूध, पनीर खाना चाहिए.
  • विटामिन B12 की कमी से red blood cells कम बनते हैं और शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है.

ये भी पढ़े- Nail Marks Symptoms: नाखून के ऊपर दिख रहा है ये निशान तो समझ लीजिए इस चीज की हो गई कमी, कई इशारे करते हैं हमारे नाखून

विटामिन D

  • मांसपेशियों में दर्द, हड्डियों में कमजोरी होना. इसके लिए आपको सूर्य की रोशनी, दूध और मछली खानी चाहिए.
  • विटामिन D हमारे हड्डियों और इम्यूनिटी को पूरी तरह से कमजोर कर देती है.

विटामिन C

  • जल्दी थकान हो जाना विटामिट C की कमी के लक्षण हैं इसके लिए आपको संतरा आवंला खाना चाहिए.
  • यह vitamin शरीर के immune system को बढ़ाने में मदद करता है.

आयरन

  • बालों का झड़ना और स्किन में एलर्जी हो जाना. इसलिए लिए दाल, सब्जियां, गुड़ खाना चाहिए.

थकान दूर करने के लिए एक्सपर्ट की सलाह

  • डॉ. बिमल छाजेड़ बताते हैं कि अपनी diet में विटामिन की कमीहोने दें.
  • जरूरत पड़ने पर supplements का सेवन डॉक्टर की सलाह से करें.
  • नियमित exercise और पानी पीनाभूलें.
  • समय-समय पर blood test कराकर विटामिन की कमी पता करें.

दरअसल, अक्सर लोग सोचते हैं कि, थकान ज्यादा काम की वजह लग रही होगी या फिर नींद पूरी नहीं होने के कारण ऐसा लग रहा होगा. लेकिन कभी-कभी विटामिट की कमी से भी शरीर में थकावट लगने लगती है. इसलिए आपको इस पर ध्यान देना और आहार सही लेना होगा. अगर आप बार-बार थकान महसूस करते हैं, तो इसे नजरअंदाजकरें. अक्सर यह सिर्फ नींद की कमी नहीं, बल्कि vitamin deficiency का संकेत हो सकता है. सही डाइट और लाइफस्टाइल को बदलकर आप अपने इनर्जी लेवन को जल्द से जल्द बढ़ा सकते हैं.

इसे भी पढ़ें- Hand Tremors: किस बीमारी में जवानी में ही कांपने लगते हैं हाथ, जानिए ये कितनी खतरनाक?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 21 Sep 2025 08:38 AM (IST)
Tags :
Vitamin Deficiency Tiredness Health
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
मोदी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाने पर नाराज हो गए थे लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह ने क्या बताया ?
मोदी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाने पर नाराज हो गए थे लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह ने क्या बताया ?
दिल्ली NCR
'प्रधान मंत्री जी, कुछ तो करो', दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर बोले अरविंद केजरीवाल
'प्रधान मंत्री जी, कुछ तो करो', दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर बोले अरविंद केजरीवाल
बॉलीवुड
Birthday Special: इस वीकेंड ओटीटी पर यहां देख डालें करीना कपूर ये शानदार फिल्में, बेबो ने दी है कई ब्लॉकबस्टर हिट्स
इस वीकेंड ओटीटी पर यहां देख डालें करीना कपूर ये शानदार फिल्में, बेबो ने दी है कई ब्लॉकबस्टर हिट्स
स्पोर्ट्स
Who is Mithun Manhas: जानिए कौन हैं मिथुन मनहास, जो बन सकते हैं BCCI अध्यक्ष
जानिए कौन हैं मिथुन मनहास, जो बन सकते हैं BCCI अध्यक्ष
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News:जानिए बॉलीवुड गलियारों की चर्चित खबरें | ABP NEWS
Solar Eclipse: Surya Grahan पर Prateek Bhatt और Swami Vedbhuti की तीखी बहस
Solar Eclipse Impact: भारत में न दिखने पर भी असर, ज्योतिषियों की चेतावनी!
IPO Alert: GK Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription & review
IPO Alert: Saatvik Green Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मोदी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाने पर नाराज हो गए थे लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह ने क्या बताया ?
मोदी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाने पर नाराज हो गए थे लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह ने क्या बताया ?
दिल्ली NCR
'प्रधान मंत्री जी, कुछ तो करो', दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर बोले अरविंद केजरीवाल
'प्रधान मंत्री जी, कुछ तो करो', दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर बोले अरविंद केजरीवाल
बॉलीवुड
Birthday Special: इस वीकेंड ओटीटी पर यहां देख डालें करीना कपूर ये शानदार फिल्में, बेबो ने दी है कई ब्लॉकबस्टर हिट्स
इस वीकेंड ओटीटी पर यहां देख डालें करीना कपूर ये शानदार फिल्में, बेबो ने दी है कई ब्लॉकबस्टर हिट्स
स्पोर्ट्स
Who is Mithun Manhas: जानिए कौन हैं मिथुन मनहास, जो बन सकते हैं BCCI अध्यक्ष
जानिए कौन हैं मिथुन मनहास, जो बन सकते हैं BCCI अध्यक्ष
विश्व
'बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी', अब किस देश पर भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति को भी दे डाली धमकी? 
'बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी', अब किस देश पर भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप? राष्ट्रपति को भी दे डाली धमकी
जम्मू और कश्मीर
J&K: यासीन मलिक पर पीडीपी की चिट्ठी के बाद बोले CM उमर अब्दुल्ला, कहा- 'राजनीति न हो, अदालत पर छोड़ें फैसला'
जम्मू-कश्मीर: यासीन मलिक पर पीडीपी की चिट्ठी के बाद बोले CM उमर अब्दुल्ला, कहा- 'राजनीति न हो, अदालत पर छोड़ें फैसला'
जनरल नॉलेज
Mughal Chakhna History: शराब के साथ क्या खाते थे मुगल, जानें कितना पुराना है चखना का इतिहास?
शराब के साथ क्या खाते थे मुगल, जानें कितना पुराना है चखना का इतिहास?
ट्रेंडिंग
है कोई टक्कर में? 72 लाख की शराब पी गया बिहार का मोटूलाल! जमीन जायदाद सब नशे में उड़ाई- वीडियो वायरल
है कोई टक्कर में? 72 लाख की शराब पी गया बिहार का मोटूलाल! जमीन जायदाद सब नशे में उड़ाई- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Embed widget