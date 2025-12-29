साल 2025 क्रिकेट लिए खास और यादगार रहा, भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी (ODI) और एशिया कप (T20) का खिताब जीता. अभिषेक शर्मा भारत के लिए सबसे बड़ी टी20 इंटरनेशनल पारी खेलने वाले बल्लेबाज रहे, लेकिन इस लिस्ट में पहले नंबर पर मौजूद मोहम्मद ईशान को अधिकतर फैंस जानते भी नहीं होंगे.

मोहम्मद ईशान स्पेन टीम के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 7 दिसंबर को क्रोएशिया के खिलाफ 63 गेंदों में 160 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. 253.96 की स्ट्राइक रेट से खेली इस पारी में ईशान ने 17 छक्के और 5 चौके लगाए थे. बता दें की इतिहास में सिर्फ 5 ही बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में 150 रन बनाए हैं.

अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास

अभिषेक शर्मा इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, उन्होंने 2 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ ये ऐतिहासिक पारी खेली. उन्होंने 54 गेंदों में 13 छक्के और 7 चौकों की मदद से 135 रन बनाए थे. ये मैच वानखेड़े में हुआ था. ये सिर्फ इस साल की ही नहीं बल्कि भारतीय द्वारा टी20 इंटरनेशनल में इतिहास की सबसे बड़ी पारी बनी. उन्होंने शुभमन गिल (126) का रिकॉर्ड तोडा था.

1. मोहम्मद ईशान (160)

स्पेन के बल्लेबाज मोहम्मद ईशान ने 7 दिसंबर को क्रोएशिया के खिलाफ 63 गेंदों में 160 रन बनाए थे. इसमें उन्होंने 17 छक्के और 5 चौके लगाए.

2. फिल साल्ट (141*)

इंग्लैंड के बल्लेबाज फिल साल्ट ने 12 सितम्बर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 141 रनों की पारी खेली थी. 60 गेंदों में खेली इस पारी में उन्होंने 8 छक्के और 15 चौके लगाए.

3. अभिषेक शर्मा (135)

अभिषेक शर्मा ने 2 फरवरी को वानखेड़े में इंग्लैंड के खिलाफ 54 गेंदों में 135 रन बनाए थे, इसमें उन्होंने 13 छक्के और 7 चौके लगाए.

4. जान फ्रीलिंक (134)

नामीबिया के बल्लेबाज जान फ्रीलिंक ने 28 सितंबर को नाइजीरिया के खिलाफ 65 गेंदों में 6 छक्के और 15 चौकों की मदद से 134 रन बनाए थे.

5. डेवाल्ड ब्रेविस (125*)

दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने 12 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 56 गेंदों में नाबाद 125 रन बनाए थे. इस पारी में उन्होंने 8 छक्के और 12 चौके लगाए थे.

6. ब्रेंडन टेलर (123)

जिम्बाब्वे के ब्रेंडन टेलर ने बोत्सवाना टीम के खिलाफ 28 सितंबर को 123 रन बनाए थे. 54 गेंदों में खेली इस पारी में उन्होंने 5 छक्के और 16 चौके लगाए.

7. एंड्रू डोनोवन (122*)

लिस्ट में 7वें नंबर पर फिलीपींस के बल्लेबाज एंड्रू डोनोवन हैं, जिन्होंने 12 जुलाई को साउथ कोरिया के खिलाफ नाबाद 122 रन बनाए थे. 54 गेंदों में खेली इस पारी में उन्होंने 7 छक्के और 11 चौके लगाए थे.