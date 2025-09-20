Nail Marks Symptoms: नाखूनों पर होने वाले छोटे-छोटे धब्बे, सफेद रेखाएं या हल्के निशान कई बार हमें मामूली लगते हैं, लेकिन ये संकेत हमारे शरीर की गहराई से जुड़े हैं. नाखून सिर्फ हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं होते, बल्कि यह हमारे सेहत के लिए भी होते हैं.

इस पर डॉ. तन्वी वैद्य बताती हैं कि नाखूनों पर बने अलग-अलग निशान या रेखाएं कई बार शरीर में vitamin deficiency या किसी गंभीर रोग का इशारा हो सकती हैं. तो आइए जानते हैं कि नाखून हमारे बारे में क्या कहते हैं.

सफेद धब्बे

कई बार नाखूनों पर छोटे-छोटे सफेद धब्बे दिखाई देते हैं. ये अक्सर शरीर में zinc या calcium deficiency का संकेत होते हैं.

अगर ये निशान बार-बार दिख रहे हैं तो यह nutritional deficiency की ओर इशारा कर सकते हैं.

लंबे समय तक इसे नज़रअंदाज़ करने पर बाल झड़ना, थकान और कमजोर हड्डियों जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

लंबी रेखाएं या खांचे

नाखूनों पर बनने वाली सीधी रेखाएं या खांचे कई बार iron deficiency का संकेत देती हैं.

यह anemia symptoms से जुड़ा हो सकता है.

पीले नाखून

जब नाखून पीले दिखने लगते हैं तो यह सिर्फ fungal infection ही नहीं, बल्कि शरीर में vitamin E deficiency या respiratory issues की भी ओर इशारा हो सकते हैं.

स्मोकिंग करने वालों में यह समस्या ज्यादा देखी जाती है.

लगातार पीले नाखून रहना chronic disease का भी संकेत हो सकता है.

नीले या काले निशान

अगर नाखून पर नीला या काला निशान लंबे समय तक बना रहे तो यह oxygen deficiency और poor blood circulation का संकेत हो सकता है.

कई बार यह heart issues की वजह से भी होता है.

ऐसे में तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

नाखून की देखभाल के लिए जरूरी टिप्स

संतुलित आहार लें

पानी पर्याप्त पिएं ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे

नाखूनों को साफ और मॉइस्चराइज्ड रखें

लंबे समय तक अगर निशान बने रहें तो डॉक्टर की सलाह लें

अगर नाखूनों पर अचानक धब्बे, रेखाएं या रंग में बदलाव दिखे तो इसे नजरअंदाज न करें. ऐसे संकेत शरीर में हो रही विटामिन की कमी और कुछ बीमारियों की तरफ इशारा करते हैं. जिन्हें समय रहते पहचान लेना बेहद जरूरी है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

