सुबह उठते ही आने लगती है छींक तो हो जाएं अलर्ट, इस बीमारी के हो सकते हैं लक्षण

सुबह की शुरुआत आमतौर पर ताजगी, चाय की खुशबू और नए दिन की उम्मीद से होती है. लेकिन कुछ लोगों के लिए सुबह का मतलब होता है, लगातार छींकें, बहती नाक और रुमाल की तलाश. आंख खुलते ही छीं-छीं की आवाजें आने लगती हैं और समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या. अक्सर हम सोचते हैं कि शायद रात में ठंड लग गई होगी या हल्का सा जुकाम हो गया है. लेकिन जब यही समस्या रोज होने लगे और दिन चढ़ते-चढ़ते अपने आप ठीक भी हो जाए, तो सवाल उठता है क्या ये सिर्फ ठंड है या शरीर किसी बड़ी समस्या की ओर इशारा कर रहा है.

सुबह उठते ही बार-बार छींक आना एक आम लेकिन नजरअंदाज की जाने वाली समस्या है. बहुत से लोग इसे हल्के में लेते हैं, जबकि यह एलर्जी, साइनस या नाक से जुड़ी किसी बीमारी का संकेत हो सकता है. अच्छी बात यह है कि समय रहते इसके कारण समझ लिए जाएं, तो इससे आसानी से राहत पाई जा सकती है. आइए जानते हैं कि सुबह छींक क्यों आती है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, किन बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं और इससे बचाव कैसे किया जाए.

सुबह उठते ही छींक क्यों आती है?

1. प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र - छींक आना हमारे शरीर का एक प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र है. जब नाक के अंदर कोई चीज जैसे धूल, गंदगी, तेज गंध या ठंडी हवा जाती है, तो शरीर छींक के जरिए उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है.

2. आपका बिस्तर ही बन सकता है समस्या की जड़ - जिस बिस्तर पर आप सुकून की नींद लेते हैं, वही कभी-कभी छींक की वजह बन जाता है. गद्दे, तकिये और चादरों में बहुत बारीक धूल के कण (डस्ट माइट्स) होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, ये कण रात भर बिस्तर में जमा रहते हैं. सुबह जैसे ही आप करवट बदलते हैं या उठते हैं, ये धूल हवा में उड़ जाती है और आपकी नाक में चली जाती है. नाक इसे खतरा समझकर तुरंत प्रतिक्रिया देती है और छींकें शुरू हो जाती हैं.

3. कमरे में जमा एलर्जी फैलाने वाली चीजें - अगर आपके घर में पालतू जानवर हैं, तो उनके बाल भी बिस्तर और कमरे में जमा हो सकते हैं. खुली खिड़की से परागकण (पोलन), धूल और बाहर की गंदगी रात भर कमरे में आ जाती है. सुबह उठते ही जब आपकी नाक इन सबके संपर्क में आती है, तो वह जरूरत से ज्यादा रिएक्शन कर बैठती है.

4. तापमान में अचानक बदलाव - रात में आप रजाई या कंबल के अंदर गर्म माहौल में होते हैं. सुबह उठते ही पंखा, एसी या ठंडी हवा से सामना होता है. यह अचानक तापमान बदलना नाक की संवेदनशील त्वचा को परेशान करता है और छींक आने लगती है. इसे एलर्जी नहीं बल्कि नाक की संवेदनशील प्रतिक्रिया भी कहा जा सकता है.

5. तेज खुशबू और केमिकल्स - कुछ लोग रात में तेज परफ्यूम लगाते हैं, मच्छर भगाने वाली मशीन चलती रहती है या नया डिटर्जेंट इस्तेमाल किया जाता है. बंद कमरे में ये गंध रात भर जमा हो जाती है और सुबह नाक में जलन पैदा करती है.

6. पेट की गड़बड़ी भी हो सकती है कारण - कई बार रात में एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स की समस्या होती है. इससे पेट का एसिड गले और नाक के पीछे के हिस्से को परेशान करता है. इसके कारण सुबह छींक और हल्की खांसी होने लगती है.

सुबह छींक आना किन बीमारियों का संकेत हो सकता है?

1. एलर्जिक राइनाइटिस - यह सबसे आम कारण है. इसमें शरीर धूल, पराग या जानवरों के बालों को दुश्मन समझ कर प्रतिक्रिया करता है. इसके लक्षण सुबह लगातार छींक आना, नाक बहना या बंद होना, आंखों में खुजली या पानी, गले में खराश होना.

2. साइनसाइटिस - अगर छींक के साथ सिरदर्द, चेहरे पर दबाव या नाक भारी लगे, तो यह साइनस की समस्या हो सकती है.

3. फीवर - मौसमी एलर्जी जिसमें नाक, आंख और गले में जलन होती है.

रोज सुबह छींक आए तो क्या करें

1. बिस्तर और कमरे की सफाई करें. चादर और तकिए के कवर हर हफ्ते गर्म पानी में धोएं. भारी पर्दे और कालीन हटाएं. सूखे झाड़ू के बजाय गीले कपड़े से सफाई करें.

2. जल्दी-जल्दी न उठें, पहले कुछ मिनट बैठें, उठते ही गुनगुने पानी से चेहरा धोएं और एक गिलास सादा पानी पिएं.

3. नमक मिले गुनगुने पानी से नाक साफ करना फायदेमंद है.

4. कमरे में धूल कम रखें, पालतू जानवरों को बिस्तर से दूर रखें, जरूरत हो तो एयर प्यूरीफायर का यूज करें.

