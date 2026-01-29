नाखूनों से पहचानें सेहत का हाल, ये संकेत हो सकते हैं खतरनाक, तुरंत लें मेडिकल सलाह

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थनाखूनों से पहचानें सेहत का हाल, ये संकेत हो सकते हैं खतरनाक, तुरंत लें मेडिकल सलाह

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 29 Jan 2026 08:03 AM (IST)
हम में से ज्यादातर लोग अपने नाखूनों को सिर्फ सुंदरता से जोड़कर देखते हैं. कोई उन्हें रंगता है, कोई काटता है, तो कोई उन पर डिजाइन बनवाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके नाखून केवल सजावट का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि आपकी सेहत का आईना भी हैं. डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, नाखूनों का रंग, बनावट और आकार हमारे शरीर के अंदर चल रही कई बीमारियों के संकेत दे सकता है.

कई बार दिल, फेफड़े, जिगर, थायरॉइड या यहां तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के शुरुआती लक्षण भी नाखूनों में बदलाव के रूप में दिखाई देने लगते हैं. अगर नाखूनों का रंग अचानक बदल जाए, उन पर अजीब धब्बे दिखने लगें, या वे मोटे, टूटने वाले या सूजे हुए लगें. तो इसे नजरअंदाज करना खतरे से खाली नहीं होता है. तो आइए जानते हैं कि नाखूनों में दिखने वाले ये बदलाव किन बीमारियों की ओर इशारा कर सकते हैं. 

कैसे सेहत का हाल नाखूनों से पहचानें?

1. पीले नाखून - अगर आपके नाखून पीले पड़ने लगे हैं, तो इसका सबसे आम कारण फंगल इंफेक्शन हो सकता है. इस स्थिति में नाखून धीरे-धीरे मोटे, कमजोर और टूटने वाले हो जाते हैं. हालांकि कुछ मामलों में पीले नाखून थायराइड की बीमारी, फेफड़ों की समस्या, सोरायसिस या डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों का संकेत भी हो सकते हैं. अगर लंबे समय तक नाखून पीले बने रहें, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.
 
2. सफेद नाखून या सफेद धब्बे- नाखूनों पर सफेद धब्बे दिखना एक आम समस्या है, जिसे मेडिकल भाषा में ल्यूकोनिशिया कहा जाता है. अक्सर ये धब्बे नाखून पर हल्की चोट लगने, एलर्जी या किसी संक्रमण के कारण हो जाते हैं. कुछ मामलों में यह दवाइयों के साइड इफेक्ट या शरीर में पोषक तत्वों की कमी का भी संकेत हो सकता है. अगर सफेद धब्बे बार-बार दिखें या पूरे नाखून सफेद पड़ने लगें, तो जांच करवाना जरूरी है.
 
3. नीले नाखून - अगर आपके नाखून नीले या बैंगनी रंग के दिखाई देने लगें, तो यह शरीर में ऑक्सीजन की कमी का संकेत हो सकता है. यह स्थिति दिल या फेफड़ों से जुड़ी बीमारी की ओर इशारा करती है. इसके अलावा, नीले नाखून विल्सन रोग, चांदी की विषाक्तता या विटामिन B12 की कमी के कारण भी हो सकते हैं. यह एक गंभीर संकेत है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
 
नाखूनों पर गहरे लाल आधे चांद (Dark Red Half Moon)
 
आमतौर पर नाखूनों के नीचे हल्का सफेद आधा चांद दिखता है, लेकिन अगर यह गहरे लाल रंग का हो जाए, तो सावधान हो जाएं.  अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी (AAD) के अनुसार, यह ल्यूपस, हृदय रोग और गठिया (आर्थराइटिस) जैसी बीमारियों का संकेत हो सकता है. ऐसे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है.
 
नाखूनों के आसपास सूजन (Swollen Nail Folds)

अगर नाखूनों के चारों ओर की त्वचा लाल, सूजी हुई और दर्दनाक हो जाए, तो इसे क्रोनिक पैरॉनिचिया कहा जाता है. यह समस्या अक्सर एलर्जी, नमी में रहने या फंगल इंफेक्शन की वजह से होती है. इसका इलाज समय पर न किया जाए तो यह गंभीर रूप ले सकती है. आमतौर पर इसका इलाज दवाइयों और क्रीम से किया जाता है.

नाखूनों पर गहरी धारियां (Dark Lines on Nails)

अगर नाखून के नीचे कोई नई या बदलती हुई गहरी धारियां दिखाई दें, और वह किसी चोट की वजह से न हों, तो यह एक गंभीर चेतावनी हो सकती है. AAD के अनुसार, कुछ मामलों में यह त्वचा कैंसर (मेलानोमा) का संकेत हो सकता है. ऐसी स्थिति में तुरंत अस्पताल जाकर जांच करवाना बेहद जरूरी है.

नाखूनों का क्लबिंग (Clubbing of Nails)

जब नाखून चौड़े, गोल और स्पंज जैसे मुलायम हो जाते हैं, तो इसे नाखूनों का क्लबिंग कहा जाता है.  क्लबिंग आमतौर पर लंबे समय से चल रही बीमारियों का संकेत होती है, जैसे कि फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग या गंभीर फेफड़ों की समस्याएं.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 29 Jan 2026 08:02 AM (IST)
Advertisement

पर्सनल कार्नर

Embed widget