Palash Muchhal Health: स्मृति मंधाना की शादी की तैयारियां सोमवार को सांगली में पूरे जोश के साथ चल रही थीं, लेकिन अचानक हालात ऐसे बने कि पूरे समारोह को रोकना पड़ा. शादी स्थल पर ही स्मृति के पिता, श्रीनिवास मंधाना, को तेज सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें तुरंत ICU में भर्ती कराया गया. इसी बीच, उनके मंगेतर पलाश मुच्छल भी वायरल इंफेक्शन की वजह से डॉक्टरों की देखरेख में थे, हालांकि अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, स्मृति मंधाना के मंगेतर और संगीतकार पलाश मुच्छल की तबीयत भी अचानक बिगड़ गई. वायरल इंफेक्शन और बढ़ी हुई एसिडिटी के कारण उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया. हालांकि इलाज के बाद उसी शाम उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया. पलाश सीधे होटल वापस लौट आए. चलिए आपको बताते हैं कि उनके पिता की हेल्थ अपडेट क्या है.

मंधाना के पिता की तबियत कैसी है?

स्मृति मंधना के फैमिली डॉक्टर, डॉ. नमन शाह, ने बताया कि मेडिकल टीम उनके पिता की हालत पर लगातार नजर रख रही है. उनका कहना है कि अगर श्रीनिवास मंधना की तबीयत उम्मीद के मुताबिक सुधरती है, तो उन्हें आज ही अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है.

उन्होंने PTI को बताया, “करीब 1.30 बजे श्रीनिवास मंधना के बाएं हिस्से में सीने में दर्द हुआ. मेडिकल टर्म में इसे ‘ऐंजाइना’ कहते हैं. लक्षण दिखते ही उनके बेटे ने मुझे कॉल किया. हमने एंबुलेंस भेजी और उन्हें अस्पताल शिफ्ट किया. जांच में ECG और दूसरे टेस्ट में पता चला कि कार्डियक एंजाइम्स बढ़े हुए हैं, इसलिए उन्हें कुछ समय और ऑब्जर्वेशन में रखना जरूरी है.”

शादी कब होगी?

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी की नई तारीख अभी तय नहीं की गई है. कोई नई घोषणा नहीं हुई है और फिलहाल समारोह को अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया गया है. मंधाना की शादी को लेकर फैंस बेहद उत्साहित थे. पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर उनकी शादी से जुड़ी कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे थे. हालांकि अब हेल्थ रीजन की वजह से शादी पोस्टपोन होने के बाद फैंस को इंतजार करना पड़ेगा. शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही थीं. मेहंदी, हल्दी और संगीत जैसी पारंपरिक रस्में पूरे उत्‍साह के साथ की जा रही थीं. माहौल को और मजेदार बनाने के लिए कपल ने दूल्हा–दुल्हन टीम के बीच एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच भी आयोजित किया था. इस मैच ने मेहमानों का खूब मनोरंजन किया और पूरे कार्यक्रम में हंसी-ठिठोली का माहौल नजर आया.

इसे भी पढ़ें- Kidney Disease: दुनियाभर में मौत की 9वीं सबसे बड़ी वजह है किडनी की यह बीमारी, ये लक्षण दिखते ही तुरंत हो जाएं अलर्ट

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator