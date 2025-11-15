छोटे बच्चों के कान में तेल डालना चाहिए या नहीं? एक्सपर्ट से जानें

हर पैरेंट अपने बच्चे के लिए हर वह काम करना चाहते हैं जिससे उनका बच्चा हेल्दी रहे और किसी तरह की तकलीफ न हो. खासकर छोटे बच्चों की देखभाल में जरा-सी लापरवाही भी मुश्किलें खड़ी कर सकती है. नहाने से लेकर खाना खिलाने तक, हर काम ध्यान से करना होता है. ऐसे ही एक काम बच्चों के कानों की सफाई है.

हम में से बहुत से लोग यह सोचकर बच्चों के कान में तेल डाल देते हैं कि इससे कान में जमी गंदगी आसानी से बाहर आ जाएगी. खासतौर पर पुराने समय से सरसों का तेल कान और नाक में डालने की परंपरा कई घरों में चलती आई है. कई लोग इसे अपनाते भी हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह एक घरेलू और सुरक्षित तरीका है. कई लोग इसे लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि क्या बच्चों के कान में तेल डालना सही है, क्या इससे उन्हें फायदा होता है. तो चलिए जानते है कि छोटे बच्चों के कान में तेल डालना चाहिए या नहीं.

छोटे बच्चों के कान में तेल डालना चाहिए या नहीं

विशेषज्ञों के अनुसार, कान में तेल डालने की प्रक्रिया को कर्ण पूर्ण कहा जाता है. यह कुछ स्थितियों में फायदेमंद हो सकती है, लेकिन हर उम्र के बच्चे के लिए यह सुरक्षित नहीं होती हैं. तेल earwax यानी कान की गंदगी को नरम कर देता है. इससे सफाई करने में आसानी होती है. कान का सूखापन भी कम हो सकता है. लेकिन, यह तभी सुरक्षित है जब डॉक्टर इसकी अनुमति दें, क्योंकि छोटे बच्चों के कान बहुत सेंसिटिव होते हैं.

किन बच्चों के कान में तेल नहीं डालना चाहिए?

1. 6 महीने से छोटे बच्चों में बिल्कुल नहीं - इस उम्र में कान बहुत नाज़ुक होते हैं. तेल डालने से इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, कान का पर्दा भी प्रभावित हो सकता है और गाढ़ा तेल अंदर रुक सकता है.

2. कान में दर्द, पानी, पीप या खुजली हो तो - ऐसी स्थिति में तेल डालना इंफेक्शन को और बढ़ा सकता है.

तेल डालते समय किन सावधानियों का ध्यान रखें?

1. हमेशा हल्के गर्म तेल का ही यूज करें.

2. ध्यान रखें कि तेल बहुत गर्म न हो, वरना कान जल सकता है.

3. तेल डालने के बाद कॉटन बॉल स्टिक से बहुत धीरे से सफाई करें.

4. अंदर तक स्टिक न डालें. इससे कान की गंदगी और अंदर जा सकता है. बच्चा बहुत छोटा है, तो खुद से सफाई न करें.

