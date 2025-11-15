हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थडाइट और आदतों में कर लेंगे ये बदलाव तो बेहतर रहेगी Gut Health, एक्सपर्ट ने बताए असरदार नियम

डाइट और आदतों में कर लेंगे ये बदलाव तो बेहतर रहेगी Gut Health, एक्सपर्ट ने बताए असरदार नियम

एम्स, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से प्रशिक्षित, 25 साल के अनुभव वाले मशहूर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में बेहद सरल लेकिन असरदार आदतें शेयर की हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 15 Nov 2025 02:47 PM (IST)
Preferred Sources

आज की तेज रफ्तार वाली जिंदगी में सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाने वाला हिस्सा हमारी आंत यानी Gut है. अक्सर लोग पेट की तकलीफों को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि हमारी गट हेल्थ ही शरीर की लगभग हर प्रक्रिया को प्रभावित करती है. पाचन से लेकर नींद, स्किन, मूड, इम्यूनिटी और एनर्जी तक.

हम सुबह कैसे उठते हैं, क्या खाते-पीते हैं, कब सोते हैं और दिनभर कौन-सी छोटी आदतें अपनाते हैं. ये सब मिलकर हमारी गट को हेल्दी और अनहेल्दी बनाते हैं. यही वजह है कि दुनिया भर के डॉक्टर और शोधकर्ता Gut Health को दूसरा दिमाग कहकर इस पर जोर देते हैं. इसी बीच एम्स, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से प्रशिक्षित, 25 साल के अनुभव वाले मशहूर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में बेहद सरल लेकिन असरदार आदतें शेयर की हैं. उनका कहना है कि आने वाले सालों में हमारा पेट कितना हेल्दी रहेगा, यह आज बनाई गई आदतों पर ही निर्भर करता है. तो आइए जानते हैं बेहतर Gut Health के लिए G एम्स-ट्रेंड डॉक्टर ने क्या असरदार नियम बताए हैं. 

1. सुबह की शुरुआत मोबाइल से नहीं - डॉ. सेठी का कहना है कि उठते ही फोन देखने से तनाव बढ़ता है, क्योंकि सुबह हमारे शरीर में कॉर्टिसोल पहले ही ज्यादा होता है. इस समय स्क्रीन स्क्रॉल करना दिमाग को और बेचैन करता है. इसके बजाय 1–2 मिनट अपने दिन के लिए आभार व्यक्त करें. यह वेगस नर्व को एक्टिव करता है, जिससे पाचन और मूड दोनों बेहतर होते हैं. 

2. सुबह 10 मिनट धूप जरूर लें - सुबह की हल्की धूप शरीर की सर्कैडियन रिदम को रीसेट करती है. इससे विटामिन D बेहतर बनता है,  मूड अच्छा रहता है और गट की आंत की घड़ी संतुलित होती है यानी आपके पाचन प्रणाली को दिनभर सही ढंग से काम करने में मदद मिलती है. 

3. खाने के बाद 10 मिनट पैदल चलें - डॉक्टर मानते हैं कि खाने के बाद हल्की वॉक पाचन के लिए सबसे आसान उपाय है. इससे खाना जल्दी और अच्छे से पचता है, ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ता, खाने के बाद आने वाली भारीपन वाली नींद नहीं आती है. खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट की वॉक काफी हैं. 

4. हफ्ते में तीन बार फर्मेंटेड चीजें खाएं - फर्मेंटेड चीजें आंत में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाती हैं. इनमें दही, केफिर, किम्ची और कांजी शामिल हैं. डॉ. सेठी कहते हैं इसके लिए किसी कैप्सूल की जरूरत नहीं, नेचुरल खाना ही काफी है. 

5. खाने-पीने में जड़ी-बूटियां और मसाले बढ़ाएं - भारत के पारंपरिक मसाले सिर्फ टेस्ट ही नहीं बढ़ाते, बल्कि आंत के लिए वरदान हैं जैसे हल्दी, अदरक, जीरा, सौंफ और काली मिर्च. ये पाचन में मदद करते हैं, आंत में सूजन घटाते हैं और माइक्रोबायोम को मजबूत करते हैं. 

6. दिन के खाने के लिए 12 घंटे की एक तय सीमा रखें - खाना सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सीमित कर दें. इससे आंत को रात में पर्याप्त आराम मिलता है, और डिटॉक्स प्रक्रिया बेहतर होती है. खाने का समय सीमित रहने से पाचन सुधरता है, वजन कंट्रोल में रहता है और नींद की क्वालिटी बढ़ती है. 

7. नियमित रूप से बेरीज खाएं - बेरीज आंत के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाती हैं और शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव कम करती हैं. उन्हें खाने से पहले इन्हें बेकिंग सोडा और पानी से अच्छी तरह धोने की सलाह दी जाती है ताकि किसी भी प्रकार के केमिकल  हट जाएं. 

8. 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें - नींद आंत के लिए उतनी ही जरूरी है जितना खाना, डॉ. सेठी कहते हैं माइक्रोबायोम रात में ही खुद को रिपेयर करता है,. देर रात तक जागने से न सिर्फ पाचन गड़बड़ होता है, बल्कि अगले दिन मीठा खाने की इच्छा भी बढ़ जाती है. इसलिए रोज कम से 7–8 घंटे की शांत, गहरी नींद जरूरी है. 

यह भी पढ़ें Kidney disease data: भारत में हर 10 में से 1 व्यक्ति किडनी रोग से परेशान, जानें पाकिस्तान, बांग्लादेश और बाकी पड़ोसी देशों का हाल

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 15 Nov 2025 02:47 PM (IST)
Tags :
Foods Improve Digestion Gut Health Health LIfestyle
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैस और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैस और कहां-कहां खराब हुआ गणित
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test Live Score, Day-2: रवींद्र जडेजा ने किया मार्क्रम को आउट, जुरेल ने पकड़ा अच्छा कैच; साउथ अफ्रीका का दूसरा विकेट गिरा
Live: रवींद्र जडेजा ने किया मार्क्रम को आउट, जुरेल ने पकड़ा अच्छा कैच; SA का दूसरा विकेट गिरा
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
बॉलीवुड
धर्मेंद्र की सेहत में अब सुधार, हेमा मालिनी और फैमिली कर रही दिग्गज अभिनेता के 90वें बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी?
धर्मेंद्र की सेहत में अब सुधार, हेमा मालिनी मनाएंगी दिग्गज अभिनेता का 90वां बर्थडे?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election Result 2025: सीएम फेस पर सस्पेंस..'छोटे भाई' Nitish Kumar के साथ रहेगी BJP? | NDA
Bihar Election Result : 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने को तैयार नितीश कुमार | PM Modi
Bihar Election Result : Nitish बिहार के भरोसा भी है और भविष्य भी | PM Modi
Bihar Election 2025: बिहार में Nitish की ताकत, किन मुद्दों पर महागठबंधन फिसला? | Tejashwi | RJD
Bihar Election Result: बिहार में प्रचंड जीत के बाद PM Modi ने Congress पर साधा निशाना | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैस और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैस और कहां-कहां खराब हुआ गणित
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test Live Score, Day-2: रवींद्र जडेजा ने किया मार्क्रम को आउट, जुरेल ने पकड़ा अच्छा कैच; साउथ अफ्रीका का दूसरा विकेट गिरा
Live: रवींद्र जडेजा ने किया मार्क्रम को आउट, जुरेल ने पकड़ा अच्छा कैच; SA का दूसरा विकेट गिरा
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
बॉलीवुड
धर्मेंद्र की सेहत में अब सुधार, हेमा मालिनी और फैमिली कर रही दिग्गज अभिनेता के 90वें बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी?
धर्मेंद्र की सेहत में अब सुधार, हेमा मालिनी मनाएंगी दिग्गज अभिनेता का 90वां बर्थडे?
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
60 साल पूरे होते ही खाते में आने लगेगा पेंशन का पैसा, यूपी सरकार देने जा रही बड़ी सौगात
60 साल पूरे होते ही खाते में आने लगेगा पेंशन का पैसा, यूपी सरकार देने जा रही बड़ी सौगात
नौकरी
आज से शुरू हो रही 22 राज्यों में टेरिटोरियल आर्मी भर्ती, यहां देखें पूरा शेड्यूल
आज से शुरू हो रही 22 राज्यों में टेरिटोरियल आर्मी भर्ती, यहां देखें पूरा शेड्यूल
ENT LIVE
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम एस3 रिव्यू: इमोशनल थ्रिलर में हुमा कुरेशी की डार्क भूमिका, शेफाली शाह और रसिका दुग्गल
दिल्ली क्राइम एस3 रिव्यू: इमोशनल थ्रिलर में हुमा कुरेशी की डार्क भूमिका, शेफाली शाह और रसिका दुग्गल
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Embed widget