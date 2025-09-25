हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थMayonnaise Flammability: क्या आग से नहीं जलती है मायोनीज, जानें यह सेहत के लिए कितनी खतरनाक?

Mayonnaise Flammability: क्या आग से नहीं जलती है मायोनीज, जानें यह सेहत के लिए कितनी खतरनाक?

Mionij safety: मायोनीज मुख्य रूप से तेल, अंडे की जर्दी और एसिड (जैसे सिरका या नींबू का रस) से बनी होती है. इसमें लगभग 80 प्रतिशत तेल होता है.चलिए आपको बताते हैं कि क्या इसमें आग लगता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 25 Sep 2025 12:43 PM (IST)
Mionij: मियोनेज को अक्सर हम स्नैक्स और फास्ट फूड के साथ खाते हैं, जैसे मोमोज, सैंडविच, बर्गर या फ्राइज. यह स्वाद में बहुत अच्छा लगता है और खाने का अनुभव बढ़ाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मायोनीज जल सकती है और खतरनाक हो सकती है यदि इसे सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए. हाल ही में, एक अजीब घटना में, एक ग्राहक ने स्पेन के सेविला शहर में स्थित एक कैफे में मायोनीज न मिलने पर गुस्से में आकर कैफे में आग लगा दी। इस घटना में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन कैफे को लगभग 11,700 डॉलर का नुकसान हुआ. यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और कई लोगों ने मायोनीज की ज्वलनशीलता पर सवाल उठाए.

मायोनीज की ज्वलनशीलता

मायोनीज मुख्य रूप से तेल, अंडे की जर्दी और एसिड (जैसे सिरका या नींबू का रस) से बनी होती है. इसमें लगभग 80 प्रतिशत तेल होता है, जो इसे एक प्रकार का कुकिंग ऑयल बनाता है. तेल सामान्यतः ज्वलनशील होता है, और मायोनीज में भी यह गुण पाया जाता है. हालांकि, इसकी ज्वलनशीलता तेल की तुलना में कम होती है, लेकिन यह खतरनाक हो सकती है.

मायोनीज और मोमोज का सही तरीका

मायोनीज को आमतौर पर मोमोज या अन्य स्नैक्स के साथ ठंडा या हल्का गर्म करके खाया जाता है. यह स्वाद और मज़ा बढ़ाता है. लेकिन गरम मोमोज या तलने वाली चीज़ों पर सीधे मायोनीज डालना सुरक्षित नहीं होता. उच्च तापमान पर मायोनीज में मौजूद तेल अलग हो सकता है और आग का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए, ठंडी या कमरे के तापमान पर खाए जाने वाले स्नैक्स में इसका इस्तेमाल सुरक्षित है.

सुरक्षा सावधानियां

  • खुली आग से दूर रखें: मायोनीज को खुले बर्नर या गर्म सतहों से दूर रखें
  • सुरक्षित स्टोरिंग: एयरटाइट कंटेनर में रखें और ठंडी जगह पर स्टोर करें
  • गर्म करते समय सावधानी: धीमी आंच पर गरम करें और अचानक तापमान परिवर्तन से बचें

मायोनीज में तेल की उच्च मात्रा के कारण यह जल सकती है, लेकिन यह तेल की तुलना में कम ज्वलनशील होती है. फिर भी, इसे खतरनाक माना जाता है और सावधानी बरतनी चाहिए. खासकर खुली आग, गर्म सतह और गरम स्नैक्स के साथ सीधे इस्तेमाल करने से बचें. मोमोज और अन्य ठंडे या हल्के गर्म स्नैक्स में इसका इस्तेमाल सुरक्षित है और खाने का मजा बढ़ाता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 25 Sep 2025 12:43 PM (IST)
