Pregnancy Sickness: गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में vomiting सामान्य हैं. लेकिन कुछ महिलाओं के लिए यह स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि उन्हें hyperemesis gravidarum नामक रोग हो जाता है. ये सिर्फ शारीरिक असुविधा ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालता है.

हाल ही में द लैंसेट में प्रकाशित एक अध्ययन ने यह दिखाया है कि HG न केवल महिलाओं की शारीरिक स्थिति को प्रभावित करता है, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर जोखिम पैदा करता है.

HG सामान्य स्थिति नहीं है

HG होने पर महिलाओं को लगातार उल्टी होती है. यह स्थिति dehydration, वजन कम होने का कारण बन जाती है. HG कुछ महिलाओं में गर्भावस्था के पहले trimester में नजर आती है. अधिकांश मामलों में लक्षण दूसरे trimester तक कम हो जाते हैं, लेकिन इसका प्रभाव काफी ज्यादा होता है.

मानसिक स्वास्थ्य पर HG का असर

इस नए अध्ययन में दुनिया भर के 477,000 महिलाओं का विश्लेषण किया गया. इसके बाद 18 देशों और 135 हेल्थ केयर वाली जगहों से डेटा इकट्ठा किया गया. अध्ययन में देखा गया कि HG महिलाओं में 24 अलग-अलग मेंटल हेल्थ के लभण नजर आ रहे हैं. परिणाम बताते हैं कि HG वाली महिलाओं में मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का रिस्क 50% से अधिक बढ़ा हुआ था, जिसमें डिप्रेशन का खतरा लगभग तीन गुना ज्यादा था.

शारीरिक गंभीरता और मानसिक स्वास्थ्य

अध्ययन में यह भी देखा गया कि WHO के अनुसार HG की physical severityऔर mental health outcomes का सीधा संबंध नहीं है. वहीं डॉ. थॉमस पोलाक का कहना है कि, ये कुछ ही महिलाओं में देखने को मिलता है. इसलिए इससे बचने के लिए डॉक्टर से संपर्क में रहें.

HG से बचाव कैसे करें

HG के शुरुआती लक्षण दिखते ही डॉक्टर से संपर्क करें.

पानी पीना और खाना बेहतर रखना होगा.

अगर कांउसिलिंग की जरूरत पड़े तो वो भी लेना चाहिए.

vitamin B1 deficiency होने जैसी गंभीर स्थितियों पर ध्यान दें.

परिवार और पार्टनर का सहयोग मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करता है.

HG सिर्फ pregnancy का सामान्य हिस्सा नहीं है. यह एक गंभीर समस्या है, जिसे समय रहते पहचानना जरूरी है. महिलाओं के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि उनकी मेंटल हेल्थ उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितना की उनका शरीर.

