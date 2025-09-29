हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थNeck Weight From Phone: गर्दन झुकाकर फोन देखने से नेक पर पड़ता है इतने किलो वजन, कोई डॉक्टर भी नहीं बताएगा यह बात

Neck Weight From Phone: गर्दन झुकाकर फोन देखने से नेक पर पड़ता है इतने किलो वजन, कोई डॉक्टर भी नहीं बताएगा यह बात

Poor posture problems: आजकल इंसान घंटों समय फोन पर ही निकाल दे रहा है, इससे सेहत पर काफी गंभीर असर पड़ रहा है. चलिए आपको बताते हैं कि इससे आपके गर्दन पर कितनी भार पड़ता है.

By : सोनम | Updated at : 29 Sep 2025 02:38 PM (IST)
Preferred Sources

Neck Pain From Mobile Use: मोबाइल पर घंटों चैटिंग करनी हो या फिर लैपटॉप पर बैठकर घंटों काम करना हो, इंसान शरीर का पूरा भार झुकाकर काम करता है. इससे गर्दन में तमाम तरह की दिक्कत होने लगती है, जैसे कि गर्दन में अकड़न, गर्दन का टेढ़ा होना. यह सिर्फ आपके साथ ही नहीं होता, बल्कि एक संस्था की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में करीब 50 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जो क्रॉनिक बैक पेन का सामना कर रहे हैं. यह आंकड़ा कई साल पुराना है, तो अब इसमें इजाफा होने की संभावना है. चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप गर्दन झुकाकर फोन देखते हैं, तो इससे कितने किलो का भार नेक पर पड़ता है.

मांसपेशियों पर पड़ता है दबाव

अगर आप घंटों बैठकर फोन चलाते हैं, तो इसका असर गर्दन पर बहुत दबाव पड़ता है. इससे गर्दन झुक जाती है. डॉक्टर्स के अनुसार, इस बीमारी को टेक्स्ट नेक सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है. इसमें गर्दन में अकड़न और हाथ सुन्न हो जाते हैं. इसके साथ ही सिर दर्द, कंधे व गर्दन में दर्द, सर्वाइकल जैसी स्थिति भी बन जाती है. पहले इस तरह के ज्यादातर मामले 40 से 50 साल की उम्र के बाद होते थे, लेकिन अब 18 से 25 साल की उम्र में ही इसका असर देखने को मिलने लगता है.

कितना किलो पड़ता है असर?

अगर आप सीधा बैठते हैं, तो गर्दन पर 4 से 5 किलो का वजन रहता है. Sit Strong बुक में हैरियट ग्रिफे के अनुसार, एक एडल्ट के सिर का वजन 4.5 से 5 किलो तक होता है. अगर आप सीधा बैठने की जगह गलत पोस्चर में बैठते हैं, तो आपका सिर, गर्दन से 15 डिग्री बाहर निकलता है और आपके सिर का वजन बढ़कर 12 किलो हो जाता है. अगर आपका सिर 30 डिग्री निकलता है, तो वजन बढ़कर 18 किलो हो जाता है और 45 डिग्री है तो 22 किलो, वहीं अगर यह 60 डिग्री है तो नेक पर भार 27 किलो पड़ता है. यानी कि अगर आप घंटों बैठकर फोन पर काम करते हैं, तो आपकी गर्दन में अकड़न आ जाती है और मांसपेशियों पर काफी दबाव पड़ता है. इससे आपके नेक में मौजूद लिगामेंट्स में लचीलापन खत्म हो जाता है.

हो सकती हैं तमाम तरह की दिक्कतें

ऑर्थोपेडिशियन एक्सपर्ट इसको लेकर बताते हैं कि  अगर आपको लगातार सिर दर्द रहता है, तो बाद में यह स्थिति माइग्रेन में बदल जाती है, जिसे ‘टेंस नर्वस हेडेक’ के नाम से जाना जाता है. अगर यह स्थिति लंबी चली, तो जान जाने की संभावना भी होती है. इसलिए आपको बैठते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है कि पोस्चर सही तरीके से हो, ताकि गर्दन पर ज्यादा असर न पड़े.

इसे भी पढ़ें: Kidney Health Tips: सितंबर में भी झुलसा रही भयंकर उमस और गर्मी, अपना ख्याल कैसे रखें किडनी के मरीज?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 29 Sep 2025 02:38 PM (IST)
Tags :
Text Neck Syndrome Poor Posture Problems Neck Pain From Mobile Use
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
Asia Cup 2025: पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
क्रिकेट
2025 एशिया कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौन सा अवॉर्ड? अभिषेक-तिलक और कुलदीप को क्या-क्या मिला, जानें सबकुछ
2025 एशिया कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौन सा अवॉर्ड? अभिषेक-तिलक और कुलदीप को क्या-क्या मिला, जानें सबकुछ
साउथ सिनेमा
2025 में आईं 10 ब्लॉकबस्टर, जिनमें से आधे के रिकॉर्ड 'ओजी' ने पलक झपकते ही तोड़ दिए
2025 में आईं 10 ब्लॉकबस्टर, जिनमें से आधे के रिकॉर्ड 'ओजी' ने पलक झपकते ही तोड़ दिए
Advertisement

वीडियोज

Indian Oil की बड़ी खोज: Andaman की धरती के नीचे छुपा है gas का खज़ाना! Paisa Live
Share Market की अगली चाल: RBI meeting, 20 नए IPO और विदेशी निवेशकों की नजर! Paisa Live
Max Hospital में इलाज? इन 4 बीमा कंपनियों पर अब भरोसा न करें Cashless Claims के लिए!| Paisa Live
Riot Control Drill:परेड ग्राउंड में सेना की स्पेशल ड्रिल,दंगाइयों को काबू करने की दी गई खास ट्रेनिंग
Durga Puja Pandal Controversy: मुर्शिदाबाद के Pandal में 'एंटी-इंडिया' चेहरों को असुर दिखाया!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
Asia Cup 2025: पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
क्रिकेट
2025 एशिया कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौन सा अवॉर्ड? अभिषेक-तिलक और कुलदीप को क्या-क्या मिला, जानें सबकुछ
2025 एशिया कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौन सा अवॉर्ड? अभिषेक-तिलक और कुलदीप को क्या-क्या मिला, जानें सबकुछ
साउथ सिनेमा
2025 में आईं 10 ब्लॉकबस्टर, जिनमें से आधे के रिकॉर्ड 'ओजी' ने पलक झपकते ही तोड़ दिए
2025 में आईं 10 ब्लॉकबस्टर, जिनमें से आधे के रिकॉर्ड 'ओजी' ने पलक झपकते ही तोड़ दिए
विश्व
Indian Rupee Strong Value: 20 से ज्यादा देशों में भारतीय रुपया आपको बना देगा अमीर! जीभरकर खर्च करिए नहीं पड़ेगी कम, पढ़ें लिस्ट
20 से ज्यादा देशों में भारतीय रुपया आपको बना देगा अमीर! जीभरकर खर्च करिए नहीं पड़ेगी कम, पढ़ें लिस्ट
यूटिलिटी
बिहार से इन तीन राज्यों के लिए चलेंगी अमृत भारत ट्रेनें, जानें रूट, टाइमिंग से लेकर किराया तक सबकुछ
बिहार से इन तीन राज्यों के लिए चलेंगी अमृत भारत ट्रेनें, जानें रूट, टाइमिंग से लेकर किराया तक सबकुछ
शिक्षा
अभिषेक शर्मा से सूर्य कुमार यादव तक, एशिया कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे पढ़ा-लिखा कौन?
अभिषेक शर्मा से सूर्य कुमार यादव तक, एशिया कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे पढ़ा-लिखा कौन?
हेल्थ
Processed Food Heart Disease Risk: पिज्जा-बर्गर और नूडल्स जैसे प्रोसेस्ड फूड का ले रहे मजा तो हो जाएं सावधान, दिल में घर बना लेंगी ये बीमारियां
पिज्जा-बर्गर और नूडल्स जैसे प्रोसेस्ड फूड का ले रहे मजा तो हो जाएं सावधान, दिल में घर बना लेंगी ये बीमारियां
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget