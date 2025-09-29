हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थKidney Health Tips: सितंबर में भी झुलसा रही भयंकर उमस और गर्मी, अपना ख्याल कैसे रखें किडनी के मरीज?

Kidney Health Tips: सितंबर में भी झुलसा रही भयंकर उमस और गर्मी, अपना ख्याल कैसे रखें किडनी के मरीज?

September Heat: मौसम कोई भी सबसे ज्यादा दिक्कत किडनी के मरीजों को होती है, उन्हें तमाम चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. चलिए आपको बताते हैं कि गर्मी में किडनी के मरीज अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं.

By : सोनम | Updated at : 29 Sep 2025 01:21 PM (IST)
Preferred Sources

Humidity Health Risks: देशभर के ज्यादातर हिस्से से मानसून धीरे-धीरे जा रहा है, बारिश न होने के चलते उमस और गर्मी काफी पड़ने लगी है. शरीर से ऐसे पसीना निकल रहा मानों मई-जून का महीना हो. शरीर से पसीना निकलने की वजह से डिहाइड्रेटेड का खतरा बना रहता है, ऐसे में किडनी समेत अन्य कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. चलिए आपको बताते हैं कि इस भयानक उमस और गर्मी में किडनी के मरीज अपना ख्याल कैसे रखें.

गर्मी में किडनी को होने वाली दिक्कतें

गर्मी में शरीर में पानी की कमी के चलते शरीर डिहाइड्रेट का शिकार हो जाता है, जिसका जुड़ाव किडनी के साथ सीधे तौर पर है. अगर आपका शरीर बार-बार डिहाइड्रेट होता है, तो इससे किडनी के फंक्शन पर असर पड़ता है. अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो फिर यूरिन मार्ग में इंफेक्शन, किडनी में स्टोन और किडनी फेलियर की स्थिति भी बन जाती है. ऐसे में हाई बीपी, यूरिन और ब्लड शुगर से जुड़ी समस्या किडनी के मरीजों को काफी परेशान कर सकती हैं.

चाव के लिए क्या करना चाहिए?

इससे बचने के लिए किडनी के मरीज तमाम तरह के कदम उठा सकते हैं, जैसे कि-

पानी का संतुलित मात्रा में सेवन

किडनी के मरीजों को चाहिए कि वे डॉक्टर से लगातार सलाह लेते रहें और कितनी मात्रा में रोज पानी पीना है, इसका खास ख्याल रखें. क्योंकि अगर आप जरूरत से ज्यादा पानी का सेवन करते हैं तो किडनी का भार बढ़ सकता है और कम पानी डिहाइड्रेशन की समस्या को उत्पन्न कर सकता है. योग, स्ट्रेचिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी आप इस दौरान कर सकते हैं, जिससे किडनी पर कम असर पड़े.

हल्की डाइट

उमस और गर्मी भरे इस सितंबर के महीने में कोशिश करना चाहिए कि अपनी डाइट में फ्रूट्स, उबली सब्जियां और हेल्दी सलाद शामिल करें. बाहर का तला-भुना और मसालेदार खाने से बचना चाहिए, वरना किडनी पर इसका असर होता है.

कम नमक का सेवन

इस दौरान एक काम और जो आपको करना चाहिए, वह है कि नमक का कम सेवन करना चाहिए. ज्यादा नमक का सेवन ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, जो किडनी के मरीजों के लिए काफी खतरनाक हो सकता है. ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि नमक और प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाकर रखें.

शुगर और बीपी पर कंट्रोल

डायबिटीज और हाई बीपी किडनी रोग के सबसे प्रमुख कारणों में से एक हैं. इस सितंबर के महीने में भीषण गर्मी और उमस में यह कोशिश करना चाहिए कि इन दोनों को कंट्रोल में रखा जाए.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

Fortis Hospital, Vasant Kunj, New Delhi में Director & HOD, Nephrology and Kidney Transplant के पद पर तैनात Dr. Sanjeev Gulati अपने वीडियो में बताते हैं कि ऐसे मौसम में हमें पर्याप्त तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए, इसके अलावा ज्यादा धूप में निकलने से बचना चाहिए, जिससे किडनी पर असर न हो.

इसे भी पढ़ें- Processed Food Heart Disease Risk: पिज्जा-बर्गर और नूडल्स जैसे प्रोसेस्ड फूड का ले रहे मजा तो हो जाएं सावधान, दिल में घर बना लेंगी ये बीमारियां

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 29 Sep 2025 01:21 PM (IST)
September Heat Humidity Health Risks Kidney Patient Care
Embed widget