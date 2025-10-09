हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थVitamin D Deficiency In India: प्रदूषण और भागदौड़ भरी जिंदगी से भारतीयों को हो रहा तगड़ा नुकसान, बॉडी में घट रहा यह विटामिन

Air Pollution: इंसान के जीवन में जो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैे, उनमें से एक है धूप. लेकिन आजकल प्रदूषण की बढत ने लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी को बढ़ा दिया है, चलिए जानते हैं कैसे.

By : सोनम | Updated at : 09 Oct 2025 03:12 PM (IST)
Sunlight Exposure and Health: इंसान के जीवन में जो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, उनमें से एक है धूप. अगर आपको सही से धूप न मिले तो कई तरह की बीमारी हो सकती है. गर्मियों में चटक धूप और सर्दियों में हल्की धूप लोगों की दिनचर्या का हिस्सा रही है. लेकिन अब हालात बदल रहे हैं. शहरों में फैले प्रदूषण ने न सिर्फ हवा को खराब किया है बल्कि धूप की चमक भी फीकी कर दी है. इसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ रहा है. खासकर उस विटामिन पर, जिसे हम "सनशाइन विटामिन" यानी विटामिन-डी के नाम से जानते हैं. चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.

प्रदूषण धूप को क्यों रोक रहा है?

हवा में मौजूद धूल, धुआं और जहरीले कण सूरज की किरणों को धरती तक सही से पहुंचने नहीं देते. स्किन पर पड़ने वाली UVB किरणें ही वो ताकत होती हैं, जिनसे शरीर विटामिन-डी बनाता है. लेकिन जब ये रोशनी प्रदूषण की परतों से टकराकर कमजोर पड़ जाती है, तो शरीर को उसका पूरा फायदा नहीं मिल पाता. यही वजह है कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में रहने वाले लोग धूप में खड़े होने के बावजूद विटामिन-डी की कमी से जूझ रहे हैं.

भारत में समस्या इतनी बड़ी क्यों है?

सवाल ये उठता है कि जहां सालभर धूप रहती है, वहां लोग इसकी कमी से कैसे जूझ रहे हैं? वजहें कई हैं. जैसे कि लोग सुबह-शाम के बजाय दिनभर ऑफिस या घर के अंदर रहते हैं. फैशन और सनस्क्रीन के चलते धूप से बचने की कोशिश करते हैं. इसके अलावा अब प्रदूषण ने तो बची-खुची रोशनी भी कम कर दी है. रिसर्च बताती है कि प्रदूषण वाले इलाकों में रहने वालों को धूप में ज्यादा समय बिताना पड़ता है, फिर भी उतना विटामिन-डी नहीं बन पाता, जितना साफ-सुथरे माहौल में थोड़ी देर धूप लेने से बन जाता है.

विटामिन-डी की कमी से क्या होता है?

विटामिन-डी हड्डियों के लिए बेहद जरूरी है. इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स (हड्डियां टेढ़ी होना) और बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी दिक्कतें बढ़ जाती हैं. लगातार थकान रहना, मांसपेशियों में दर्द, डिप्रेशन और बार-बार बीमार पड़ना भी इसके लक्षण हो सकते हैं. हैरानी की बात है कि भारत जैसे देश में 70 प्रतिशत से ज्यादा लोग किसी न किसी स्तर पर इसकी कमी से जूझ रहे हैं.

क्या करना जरूरी है?

अगर आपको इससे बचना है, तो कोशिश करें कि सुबह की हल्की धूप में 20 से 30 मिनट जरूर बैठें. अगर आप मेट्रो शहर में रहते हैं तो पार्क या खुले स्थानों में धूप लेने की आदत डालें. अपनी डाइट में अंडे, मछली और दूध जैसी चीजें खाएं, जिनमें विटामिन-डी पाया जाता है. जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट भी लिया जा सकता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 09 Oct 2025 03:12 PM (IST)
Vitamin D Deficiency AIR Pollution Sunlight Exposure And Health
Embed widget