Heart Attack Treatment: घर में अकेले हैं और पड़ गया हार्ट अटैक तो क्या करें? मदद मिलने से पहले ऐसे बचेगी जान

Heart Attack Treatment: घर में अकेले हैं और पड़ गया हार्ट अटैक तो क्या करें? मदद मिलने से पहले ऐसे बचेगी जान

Heart Attack: पिछले कुछ समय में हार्ट अटैक के मामले काफी तेजी बढ़ रहे हैं. अगर आप अकेले में अकेले में हैं और हार्ट अटैक आ जाए तो क्या करें. चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.

By : सोनम | Updated at : 08 Oct 2025 03:43 PM (IST)
Preferred Sources

Heart Attack Symptoms: आपने पिछले कुछ महीनों में यह लगातार सुना या फिर पढ़ा होगा कि लोगों को दिल के दौरे पड़ रहे हैं. नाचते वक्त, खाते-पीते वक्त शादियों में लोग गिर जा रहे हैं और उनकी मौत हो जा रही है. कोरोना के बाद हार्ट अटैक के मामले काफी तेजी के साथ बढ़े हैं. आप सोचिए कि आप घर में अकेले हैं और उस वक्त आपको हार्ट अटैक आता है, तो आप क्या करेंगे. क्योंकि उस वक्त आपकी मदद के लिए कोई तो होगा नहीं. अगर आप यह सोचकर घबरा गए हैं, तो घबराइए मत. चलिए आज हम आपको एक्सपर्ट के कुछ उपाय बताते हैं, जिसमें अगर आप अकेले घर में हैं और हार्ट अटैक जैसी दिक्कत होती है, तो आप इससे बचाव कैसे कर सकते हैं.

कब आता है हार्ट अटैक?

हार्ट अटैक भले ही आपको लगे कि यह अचानक आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह अचानक नहीं होता है. यह तब होता है, जब हमारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल और फैट जमा हो जाती हैं. जिससे प्लाक बनता है, ये प्लाक न केवल खून के बहाव में दिक्कत करता है, बल्कि दिल की मांसपेशियों को भी नुकसान पहुंचाता है. डॉक्टर कहते हैं कि अधिकतर दिल के दौरे तब होते हैं जब लोग अकेले होते हैं, जिससे यह और भी खतरनाक और जानलेवा हो जाता है.

हार्ट अटैक आने पर क्या करें?

एक्सपर्ट बताते हैं कि आपको इसको लेकर अवेयर रहना होता है, ताकि आप खुद की जिंदगी बचा सकें. हार्ट अटैक के कुछ लक्षण होते हैं, जिसमें सीने में तेज़ या दबाव वाला दर्द, दर्द का हाथों (खासकर बाएं हाथ), गर्दन, जबड़े और पीठ तक फैलना, सांस लेने में कठिनाई, तेज थकान, मितली और उल्टी और जरूरत से ज्यादा पसीना आना. अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत दिखती है, डॉक्टर के अनुसार इस तरह के मामलों को हल्के में नहीं लेना चाहिए. इसके अलावा, महिलाओं में लक्षण अलग हो सकते हैं, जैसे गर्दन, हाथ या पीठ में तेज दर्द. कई बार दिल का दौरा अचानक नहीं पड़ता. बहुत से लोगों को इसके चेतावनी संकेत घंटों, दिनों या हफ्तों पहले दिख सकते हैं. लगातार सीने में दर्द या दबाव रहना, जो आराम करने से भी न जाए, दिल के दौरे का शुरुआती संकेत हो सकता है.

दिल का दौरा पड़ने पर क्या करें?

एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर आप अकेले हैं और हार्ट अटैक आता है तो सबसे पहले तुरंत इमरजेंसी सर्विस को कॉल करें. ऑपरेटर को स्थिति बताएं और उनकी सलाह का पालन करें. दूसरी सबसे जरूरी बात यह है कि जैसे ही दिल का दौरा पड़ने के लक्षण महसूस हों, एक एस्पिरिन की गोली चबाकर निगल लें. डॉक्टरों के अनुसार यह हार्ट अटैक के मामलों को गंभीर होने से रोकती है. अगर आपको लग रहा है कि आपको हार्ट अटैक के लक्षण दिख रहे हैं, तो तुरंत ऐसी पोजिशन में बैठ जाएं जो आपके लिए आरामदायक हो. जब तक एम्बुलेंस या डॉक्टर न आएं, किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या पड़ोसी को तुरंत कॉल करें ताकि वे मदद कर सकें.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 08 Oct 2025 03:43 PM (IST)
Heart Attack Heart Attack Symptoms Heart Attack Treatment
