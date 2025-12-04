Winter Food: जैसे-जैसे ठंड बढ़ने लगती है, वैसे-वैसे शरीर को एनर्जी और गर्माहट देने वाली चीजें खाने की जरूरत भी बढ़ जाती है. सर्दियों में लोग ऐसी चीजें खाना पसंद करते हैं जो न सिर्फ स्वाद में अच्छी हो बल्कि ताकत भी दें. ऐसे में बाहरी तली-भुनी चीजें खाने से जहां शरीर को नुकसान हो सकता है, वहीं घर पर बनी सर्दियों के कुछ खास लड्डू शरीर को नेचुरल गर्माहट देते है. इन लड्डू को आजकल खूब पसंद किया जा रहा है, जिसे रोज खाने से मांसपेशियों की मजबूती, पाचन और एनर्जी मिलती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सर्दियों में किस चीज के लड्डू घर पर बना कर रख लेने चाहिए जो शरीर के लिए पावरहाउस साबित हो सकते हैं.

कौन से लड्डू बनाकर रख लेने चाहिए सर्दियों में?

सर्दियों में चना दाल और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाकर घर पर रख लेने चाहिए. चना दाल और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू शरीर को गर्माहट देते हैं और सर्दी से बचाते हैं. वहीं इन लड्डुओं को सर्दियों के लिए पावरहाउस भी माना जाता है. ऐसे में अगर आप रोजाना सर्दियों में चना दाल और ड्राई फ्रूट्स का एक लड्डू भी खाते हैं तो शरीर को अच्छी मात्रा में प्रोटीन और हेल्दी फैट मिलते हैं. इससे मांसपेशियां मजबूत होती है और शरीर में ताकत बनी रहती है.

चना दाल और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू देते हैं गर्माहट

सर्दियों के मौसम में यह लड्डू नेचुरल गर्माहट देता है. चना दाल, घी और ड्राई फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन ठंड के मौसम के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है.

पाचन को बनाता है बेहतर

अगर ठंड में आपका पाचन बिगड़ जाता है तो चना दाल और ड्राई फ्रूट्स लड्डू का सेवन काफी फायदेमंद माना जाता है. यह पेट को हल्का रखता है और पाचन को शक्ति को मजबूत करता है.

चना दाल क्यों है खास?

चने को प्रोटीन का सबसे अच्छा वेज सोर्स माना जाता है. इसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन b1, b2, b3, b9, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को ठंड से बचाने और ऊर्जा बढ़ाने में मदद करते हैं.

कैसे बनाएं चना दाल और ड्राई फ्रूट्स लड्डू?

सामग्री

चना दाल

घी

गुड़

इलायची पाउडर

केसर

आटा

काजू

बादाम

मखाना

चना दाल और ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाने के स्टेप्स

स्टेप-1- चना दाल और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में घी डालकर चना दाल को गोल्डन होने तक भून लें. इसमें ध्यान रखें की दाल छिलके वाली न हो. फिर भुनी हुई दाल को ठंडा करके मिक्सर में पीस लें.

चना दाल और स्टेप-2- इसके बाद कढ़ाई में थोड़ा घी डालकर मूंगफली , काजू, बादाम और मखाना को रोस्ट कर लें और इन्हें भी ठंडा करके दरदरा पीस लें.

इसके बाद कढ़ाई में थोड़ा स्टेप-3- अब थोड़ा सा गेहूं का आटा घी में भून लें. आटा भून जाने पर इसमें पिसी हुई चना दाल मिला लें.

स्टेप-4- सारी चीजों को भूनने के बाद दूसरी कढ़ाई में गुड़ और थोड़ा पानी डालकर एक तार की चाशनी तैयार करें. इसमें चना दाल का मिश्रण, ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें.

स्टेप-5- सारी चीजों को गुड़ की चाशनी में डालकर मिलाने के बाद उस मिक्सर को हल्का ठंडा होने दें. मिक्सर के हल्का ठंडा होने के बाद हाथों में घी लगाकर इसके छोटे-छोटे लड्डू बना लें.

