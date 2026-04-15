Tips To Keep Curd Fresh Longer: ऐसे जमाएंगे तो कभी खट्टा नहीं होगा दही, जान लें ट्रिक
How To Maintain Curd Taste: दही का खट्टा होना एक नेचुरल प्रक्रिया है. दूध में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलते हैं, जिससे दही का स्वाद हल्का खट्टा होता है.
How To Stop Curd From Getting Sour In Summer: गर्मियों में दही खाना लगभग हर घर में रोज का हिस्सा होता है. यह न सिर्फ शरीर को ठंडक देता है, बल्कि पाचन को भी दुरुस्त रखता है. लेकिन जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती है, एक परेशानी भी बढ़ जाती है दही का जल्दी खट्टा हो जाना. कई बार रात में जमाया दही सुबह तक इतना खट्टा हो जाता है कि खाने का मन ही नहीं करता. अच्छी बात यह है कि कुछ आसान तरीकों से आप दही को ज्यादा देर तक ताज़ा और सही स्वाद वाला रख सकते हैं.
किस बात का रखें ध्यान?
सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि दही का खट्टा होना एक नेचुरल प्रक्रिया है. दूध में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलते हैं, जिससे दही का स्वाद हल्का खट्टा होता है. लेकिन ज्यादा गर्मी में यही प्रक्रिया तेज हो जाती है, जिससे दही जल्दी खट्टा हो जाता है. दही जमाने के लिए दूध का चुनाव बहुत अहम होता है. हमेशा ताजा और अच्छे क्वालिटी वाला दूध इस्तेमाल करें. एक्सपायरी के करीब दूध में बैक्टीरिया पहले से ज्यादा होते हैं, जिससे दही जल्दी खराब हो सकता है. दूध को अच्छे से उबालकर हल्का गुनगुना होने पर ही उसमें जामन स्टार्टर डालें.
साफ-सफाई का रखें ध्यान
साफ-सफाई का भी खास ध्यान रखें. जिन बर्तनों में दही जमा रहे हैं, वे पूरी तरह साफ और सूखे होने चाहिए. थोड़ी सी भी गंदगी या बैक्टीरिया दही के स्वाद और टेक्सचर को खराब कर सकते हैं. गर्मी में सही जगह चुनना भी जरूरी है. दही को ऐसी जगह रखें जहां बहुत ज्यादा गर्मी या सीधी धूप न हो. बहुत गर्म माहौल में दही जल्दी खट्टा हो जाता है. अगर किचन ज्यादा गर्म है, तो घर के किसी ठंडे कोने में दही जमाना बेहतर रहेगा.
एक तरीका यह भी
एक छोटा सा आसान तरीका यह भी है कि दूध में दही जमाने से पहले एक चम्मच चीनी मिला दें. इससे अच्छे बैक्टीरिया को संतुलित तरीके से बढ़ने में मदद मिलती है और दही जल्दी खट्टा नहीं होता. इसके साथ ही, हमेशा ताज़ा दही का जामन इस्तेमाल करें. दही जमने के बाद उसे बाहर ज्यादा देर न रखें. तुरंत फ्रिज में रख दें. ठंडा तापमान बैक्टीरिया की गति को धीमा कर देता है, जिससे दही का स्वाद लंबे समय तक सही रहता है. ध्यान रखें कि दही को हमेशा एयरटाइट डिब्बे में रखें, ताकि उसमें बाहर की गंध न जाए.
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चीनी मिलाकर भी जमा सकते हैं दही
अगर आप मीठा दही पसंद करते हैं, तो दूध में पहले से चीनी मिलाकर भी दही जमा सकते हैं. इससे स्वाद भी अच्छा रहेगा और खट्टापन भी कम लगेगा. दही को खट्टा होने से बचाना कोई मुश्किल काम नहीं है. बस सही दूध, साफ बर्तन, संतुलित तापमान और सही स्टोरेज का ध्यान रखें. इन छोटी-छोटी बातों को अपनाकर आप हर बार स्वादिष्ट, गाढ़ा और बिल्कुल सही दही तैयार कर सकते हैं.
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Source: IOCL