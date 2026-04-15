हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
APBoardResultsAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडTips To Keep Curd Fresh Longer: ऐसे जमाएंगे तो कभी खट्टा नहीं होगा दही, जान लें ट्रिक

Tips To Keep Curd Fresh Longer: ऐसे जमाएंगे तो कभी खट्टा नहीं होगा दही, जान लें ट्रिक

How To Maintain Curd Taste: दही का खट्टा होना एक नेचुरल प्रक्रिया है. दूध में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलते हैं, जिससे दही का स्वाद हल्का खट्टा होता है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 15 Apr 2026 03:42 PM (IST)
Preferred Sources

How To Stop Curd From Getting Sour In Summer: गर्मियों में दही खाना लगभग हर घर में रोज का हिस्सा होता है. यह न सिर्फ शरीर को ठंडक देता है, बल्कि पाचन को भी दुरुस्त रखता है. लेकिन जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती है, एक परेशानी भी बढ़ जाती है दही का जल्दी खट्टा हो जाना. कई बार रात में जमाया दही सुबह तक इतना खट्टा हो जाता है कि खाने का मन ही नहीं करता. अच्छी बात यह है कि कुछ आसान तरीकों से आप दही को ज्यादा देर तक ताज़ा और सही स्वाद वाला रख सकते हैं.

किस बात का रखें ध्यान?

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि दही का खट्टा होना एक नेचुरल प्रक्रिया है. दूध में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलते हैं, जिससे दही का स्वाद हल्का खट्टा होता है. लेकिन ज्यादा गर्मी में यही प्रक्रिया तेज हो जाती है, जिससे दही जल्दी खट्टा हो जाता है. दही जमाने के लिए दूध का चुनाव बहुत अहम होता है. हमेशा ताजा और अच्छे क्वालिटी वाला दूध इस्तेमाल करें. एक्सपायरी के करीब दूध में बैक्टीरिया पहले से ज्यादा होते हैं, जिससे दही जल्दी खराब हो सकता है. दूध को अच्छे से उबालकर हल्का गुनगुना होने पर ही उसमें जामन स्टार्टर डालें.

साफ-सफाई का रखें ध्यान

साफ-सफाई का भी खास ध्यान रखें. जिन बर्तनों में दही जमा रहे हैं, वे पूरी तरह साफ और सूखे होने चाहिए. थोड़ी सी भी गंदगी या बैक्टीरिया दही के स्वाद और टेक्सचर को खराब कर सकते हैं. गर्मी में सही जगह चुनना भी जरूरी है. दही को ऐसी जगह रखें जहां बहुत ज्यादा गर्मी या सीधी धूप न हो. बहुत गर्म माहौल में दही जल्दी खट्टा हो जाता है. अगर किचन ज्यादा गर्म है, तो घर के किसी ठंडे कोने में दही जमाना बेहतर रहेगा.

एक तरीका यह भी

एक छोटा सा आसान तरीका यह भी है कि दूध में दही जमाने से पहले एक चम्मच चीनी मिला दें. इससे अच्छे बैक्टीरिया को संतुलित तरीके से बढ़ने में मदद मिलती है और दही जल्दी खट्टा नहीं होता. इसके साथ ही, हमेशा ताज़ा दही का जामन इस्तेमाल करें. दही जमने के बाद उसे बाहर ज्यादा देर न रखें. तुरंत फ्रिज में रख दें. ठंडा तापमान बैक्टीरिया की गति को धीमा कर देता है, जिससे दही का स्वाद लंबे समय तक सही रहता है. ध्यान रखें कि दही को हमेशा एयरटाइट डिब्बे में रखें, ताकि उसमें बाहर की गंध न जाए.

इसे भी पढ़ें-Rajma Chawal: विदेशी डिशेज को पछाड़ 'राजमा-चावल' ने बनाया रिकॉर्ड, दुनिया की बेहतरीन बीन्स डिश में शामिल

 चीनी मिलाकर भी जमा सकते हैं दही

अगर आप मीठा दही पसंद करते हैं, तो दूध में पहले से चीनी मिलाकर भी दही जमा सकते हैं. इससे स्वाद भी अच्छा रहेगा और खट्टापन भी कम लगेगा. दही को खट्टा होने से बचाना कोई मुश्किल काम नहीं है. बस सही दूध, साफ बर्तन, संतुलित तापमान और सही स्टोरेज का ध्यान रखें. इन छोटी-छोटी बातों को अपनाकर आप हर बार स्वादिष्ट, गाढ़ा और बिल्कुल सही दही तैयार कर सकते हैं.

इसे भी पढ़ें-Dosa Healthy or Unhealthy: सुबह के नाश्ते में ले रहे हैं डोसा? तो करें ये बदलाव, जानें एक्सपर्ट की राय

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 15 Apr 2026 03:42 PM (IST)
Tags :
Curd How To Set Curd In Summer Tips To Keep Curd Fresh Longer
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फूड
Tips To Keep Curd Fresh Longer: ऐसे जमाएंगे तो कभी खट्टा नहीं होगा दही, जान लें ट्रिक
ऐसे जमाएंगे तो कभी खट्टा नहीं होगा दही, जान लें ट्रिक
फूड
Papad Cone Chaat Recipe: घर पर ऐसे बनाएं स्ट्रीट स्टाइल Papad Cone Chaat, आसान रेसिपी से पाएं चटपटा स्वाद
घर पर ऐसे बनाएं स्ट्रीट स्टाइल Papad Cone Chaat, आसान रेसिपी से पाएं चटपटा स्वाद
फूड
Dosa Healthy or Unhealthy: सुबह के नाश्ते में ले रहे हैं डोसा? तो करें ये बदलाव, जानें एक्सपर्ट की राय
सुबह के नाश्ते में ले रहे हैं डोसा? तो करें ये बदलाव, जानें एक्सपर्ट की राय
फूड
Rajma Chawal: विदेशी डिशेज को पछाड़ 'राजमा-चावल' ने बनाया रिकॉर्ड, दुनिया की बेहतरीन बीन्स डिश में शामिल
विदेशी डिशेज को पछाड़ 'राजमा-चावल' ने बनाया रिकॉर्ड, दुनिया की बेहतरीन बीन्स डिश में शामिल
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान पर अमेरिका की ये बात सुनकर आग उगलने लगा ड्रैगन, बोला- 'सरासर झूठ, हम देंगे करारा जवाब...'
ईरान पर अमेरिका की ये बात सुनकर आग उगलने लगा ड्रैगन, बोला- 'सरासर झूठ, हम देंगे करारा जवाब...'
आईपीएल 2026
RCB vs LSG: आज बेंगलुरु और लखनऊ का मैच, किसकी होगी जीत? मैच से पहले यहां मिलेगा जवाब
आज बेंगलुरु और लखनऊ का मैच, किसकी होगी जीत? मैच से पहले यहां मिलेगा जवाब
बिहार
सम्राट के पीछे 3 बड़े नेताओ का हाथ! बेटे के मुख्यमंत्री बनने पर क्या बोले पिता शकुनी चौधरी?
सम्राट के पीछे 3 बड़े नेताओ का हाथ! बेटे के मुख्यमंत्री बनने पर क्या बोले पिता शकुनी चौधरी?
इंडिया
'दिल्ली में आवास, असम में FIR फिर तेलंगाना HC क्यों गए पवन खेड़ा?' हिमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी ये दलील
'दिल्ली में आवास, असम में FIR फिर तेलंगाना HC क्यों गए पवन खेड़ा?' हिमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी ये दलील
टेलीविजन
'नागिन' की इस एक्ट्रेस संग चौथी क्लास में रिलेटिव ने की थी गंदी हरकत, पपीता खाकर करना चाहती थीं अबॉर्शन
इस एक्ट्रेस संग चौथी क्लास में रिलेटिव ने की थी गंदी हरकत, पपीता खाकर करना चाहती थीं अबॉर्शन
बिहार
बिहार में 36% अति पिछड़ा जाति, फिर भी CM पद क्यों नहीं? सवर्ण और OBC का रहा बोलबाला, कब खत्म होगा EBC का इंतजार?
बिहार में 36% अति पिछड़ा जाति, फिर भी CM पद क्यों नहीं? सवर्ण और OBC का रहा बोलबाला
Home Tips
Washing Machine Stain Problem: क्या आपकी वॉशिंग मशीन भी लगा रही कपड़ों पर दाग, जानें क्यों होता है ऐसा?
क्या आपकी वॉशिंग मशीन भी लगा रही कपड़ों पर दाग, जानें क्यों होता है ऐसा?
टेक्नोलॉजी
Apple ने दी थी Grok को ऐप स्टोर से हटाने की धमकी, यहां जान लें क्या है पूरा मामला
Apple ने दी थी Grok को ऐप स्टोर से हटाने की धमकी, यहां जान लें क्या है पूरा मामला
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
Embed widget