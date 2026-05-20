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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडHouse Party Drinks: रम विद हाजमोला और वोदका विद रसना... पीने के शौकीन गेस्ट को पिलाएं ये दो कॉकटेल, लूट लेंगे महफिल

House Party Drinks: रम विद हाजमोला और वोदका विद रसना... पीने के शौकीन गेस्ट को पिलाएं ये दो कॉकटेल, लूट लेंगे महफिल

Guest Party Drinks: जो गेस्ट ड्रिंक करते हैं, उनको लेकर हमें यह सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि उन्हें क्या सर्व करें, जिससे उनका दिल खुश हो जाए. चलिए आपको बताते हैं इसके लिए.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 20 May 2026 02:00 PM (IST)
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Easy Homemade Cocktails For Guests: घर पर आए मेहमानों को हम अलग-अलग चीजें खाने-पीने को देते हैं, ताकि उनकी खातिरदारी में कोई कमी न रहे. हालांकि, इस दौरान जो गेस्ट ड्रिंक नहीं करते, उनको लेकर हमें उतनी परेशानी नहीं होती, लेकिन जो गेस्ट ड्रिंक करते हैं, उनको लेकर हमें यह सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि उन्हें क्या सर्व करें, जिससे उनका दिल खुश हो जाए. ऐसे में लोग कुछ नया, मजेदार और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला टेस्ट ट्राय करना चाहते हैं. यही वजह है कि इन दिनों रम विद हाजमोला और वोदका विद रसना जैसे अनोखे कॉकटेल तेजी से चर्चा में हैं.

रम विद हाजमोला, क्या है कमाल?

हाजमोला का खट्टा-चटपटा स्वाद बचपन से लोगों का फेवरेट रहा है. अब इसी देसी फ्लेवर को लोग रम के साथ मिलाकर नया ट्विस्ट दे रहे हैं. इसको बनाने के लिए आपको एक लंबा-सा ग्लास लेना है. उसमें दो हाजमोला के टुकड़े डालकर पीस लेना है. उसके बाद आपको इसमें थोड़ा-सा लाइम जूस डालना है. इसके साथ ही आपको 2-3 आइस क्यूब और 60 एमएल रम डाल देनी है और ऊपर से कोका-कोला डाल दीजिए. इसका स्वाद आपको अनोखेपन का एहसास कराएगा और आप जिसके सामने इसको सर्व करेंगे, वह भी आपकी ड्रिंक च्वाइस का फैन हो जाएगा.

वोदका विद रसना कैसे मेहमानों को कर देगा लट्टू?

वहीं दूसरी तरफ, वोदका विद रसना उन लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है. इसके लिए आपको करना यह है कि आपके घर में जो रसना पड़ा है, उसमें शुगर ऐड करनी है. इसके साथ ही आपको उसमें थोड़ा-सा नींबू का जूस भी ऐड कर लेना है. उसके बाद ग्लास में आइस क्यूब डालकर रसना डाल दीजिए और ऊपर से 60 एमएल वोदका डालकर इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए. एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मिक्स करते समय इसको पूरी तरह से अच्छे से करना है, वरना जो वोदका है, वह ऊपर काफी अजीब-सा टेस्ट दे सकता है. अच्छी तरीके से मिलाने के बाद आप इसको पिलाइए और यकीन मानिए कि आपका गेस्ट इसको पीकर खुश हो जाएगा.

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इन बातों का जरूर रखें ध्यान

इन दोनों कॉकटेल की सबसे खास बात यह है कि इन्हें बनाने में ज्यादा खर्च नहीं आता और घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है. यही कारण है कि हाउस पार्टी, रूफटॉप गेट-टुगेदर और दोस्तों की नाइट पार्टी में ये ड्रिंक्स तेजी से फेमस हो रहे हैं और लोग इनको बनाने का नुस्खा एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं. जिससे इनकी लोकप्रियता और बढ़ रही है. हालांकि, एक्सपेरिमेंटल ड्रिंक्स ट्राय करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. शराब की मात्रा संतुलित रखें और बहुत ज्यादा फ्लेवर मिलाने से बचें, वरना स्वाद बिगड़ सकता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 20 May 2026 01:59 PM (IST)
Tags :
Rum With Hajmola Vodka With Rasna Desi Cocktails
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