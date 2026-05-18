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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडOats Vs Poha: ओट्स या पोहा... वजन घटाने और दिनभर एनर्जी के लिए जान लें कौन सा नाश्ता है सबसे बेस्ट

Oats Vs Poha: ओट्स या पोहा... वजन घटाने और दिनभर एनर्जी के लिए जान लें कौन सा नाश्ता है सबसे बेस्ट

Healthy Eating Habits: कोई सुबह की शुरुआत ओट्स से करना बेहतर मानता है, तो किसी के लिए मूंगफली, करी पत्ता और नींबू से बना गर्मागर्म पोहा सबसे अच्छा नाश्ता है. दोनों ही जल्दी तैयार हो जाते हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 18 May 2026 04:13 PM (IST)
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Which Is Better Oats Or Poha For Weight Loss: आजकल हेल्दी ब्रेकफास्ट को लेकर लोगों के बीच बहस लगातार बढ़ रही है. कोई सुबह की शुरुआत ओट्स से करना बेहतर मानता है, तो किसी के लिए मूंगफली, करी पत्ता और नींबू से बना गर्मागर्म पोहा सबसे अच्छा नाश्ता है. दोनों ही जल्दी तैयार हो जाते हैं, जेब पर भारी नहीं पड़ते और पेट के लिए भी हल्के माने जाते हैं. लेकिन जब बात वजन घटाने और पूरे दिन शरीर में एनर्जी बनाए रखने की आती है, तो मामला इतना आसान नहीं रह जाता. 

कौन सा ब्रेकफास्ट सबसे अच्छा? 

न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट वही है जो लंबे समय तक पेट भरा रखे, पाचन को सपोर्ट करे और शरीर को बिना भारी महसूस कराए पर्याप्त ऊर्जा दे. भारत में ओट्स और पोहा दोनों ही हेल्दी ब्रेकफास्ट के तौर पर तेजी से लोकप्रिय हुए हैं, लेकिन शरीर पर इनका असर अलग-अलग तरीके से पड़ता है. 

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ओट्स खाने के क्या होते हैं फायदे? 

ओट्स को फिटनेस और वेट लॉस से जोड़कर देखा जाता है. इसकी सबसे बड़ी वजह इसमें मौजूद बीटा-ग्लूकन नाम का घुलनशील फाइबर है, जो डाइजेशन प्रक्रिया को धीमा करता है और लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिसर्च के मुताबिक, बीटा-ग्लूकन पेट भरे होने का एहसास बढ़ाने और भूख कंट्रोल करने में मदद कर सकता है. यही कारण है कि ओट्स खाने के बाद बार-बार स्नैकिंग की जरूरत कम महसूस होती है. 

क्या ओट्स हेल्दी होते हैं?

इसके अलावा ओट्स धीरे-धीरे पचते हैं, जिससे शरीर को लगातार एनर्जी मिलती रहती है और ब्लड शुगर अचानक तेजी से नहीं बढ़ता. हालांकि एक्सपर्ट्स यह भी चेतावनी देते हैं कि फ्लेवर्ड इंस्टेंट ओट्स, जिनमें ज्यादा चीनी होती है, हेल्दी विकल्प नहीं माने जा सकते. सबसे बेहतर विकल्प प्लेन रोल्ड या स्टील-कट ओट्स  को माना जाता है.

पोहा क्या करता है हमारा हाल?

दूसरी तरफ पोहा को अक्सर कमतर आंका जाता है, क्योंकि यह ओट्स की तुलना में हल्का महसूस होता है. लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी खासियत भी है. चपटे चावल से बनने वाला पोहा आसानी से पच जाता है और जल्दी तैयार हो जाता है. जब इसमें सब्जियां, मूंगफली, राई और करी पत्ता डाला जाता है, तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू काफी बढ़ जाती है. मूंगफली प्रोटीन और हेल्दी फैट देती है, जबकि नींबू आयरन के अवशोषण को बेहतर बनाने में मदद करता है.

दोनों में आपके लिए बेहतर कौन?

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार, वजन घटाने के लिए सिर्फ एक मील पर फोकस करने के बजाय पूरे डाइट पैटर्न को समझना ज्यादा जरूरी है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि असली सवाल ओट्स बनाम पोहा नहीं, बल्कि यह है कि आपका नाश्ता कितना संतुलित है. ऐसा ब्रेकफास्ट जिसमें पर्याप्त फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी इंग्रीडिएंट्स हों, वही शरीर को लंबे समय तक एनर्जी और संतुष्टि देता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 18 May 2026 04:13 PM (IST)
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