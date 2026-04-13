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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडRajma Chawal: विदेशी डिशेज को पछाड़ 'राजमा-चावल' ने बनाया रिकॉर्ड, दुनिया की बेहतरीन बीन्स डिश में शामिल

Rajma Chawal: विदेशी डिशेज को पछाड़ 'राजमा-चावल' ने बनाया रिकॉर्ड, दुनिया की बेहतरीन बीन्स डिश में शामिल

TasteAtlas Ranking Rajma: भारत में एक बड़ी आबादी है, जो राजमा चावल खाना पसंद करती है. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे राजमा चावल ने दुनियाभर में अपना दबदबा कायम किया है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 13 Apr 2026 11:42 AM (IST)
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Rajma Chawal Ranked In World Top Bean Dishes: भारतीय खाने के लिए यह एक गर्व का पल है. घर-घर में बनने वाला सादा लेकिन बेहद पसंदीदा राजमा चावल अब दुनिया के बेहतरीन बीन्स डिशेज में अपनी जगह बना चुका है. अपने गाढ़े स्वाद, सुकून देने वाले एहसास और घरेलू फ्लेवर के लिए पहचाना जाने वाला यह नॉर्थ इंडियन खाना अब इंटरनेशनल पहचान हासिल कर रहा है. 

दुनिया के टॉप 100 बीन्स डिशेज में शामिल

हाल ही में जारी रैंकिंग के मुताबिक, दुनियाभर के खाने को रेट करने वाले प्लेटफॉर्म TasteAtlas ने राजमा और राजमा चावल को दुनिया के टॉप 100 बीन्स डिशेज की सूची में शामिल किया है. यह रैंकिंग हजारों यूजर्स की राय के आधार पर तैयार की गई है, जिससे साफ है कि अब दुनियाभर के लोग भारतीय स्वाद को भी खूब पसंद कर रहे हैं.

 14वें और  25वें  स्थान पर कब्जा

इस सूची में राजमा अकेले 14वें स्थान पर रहा, जबकि राजमा चावल की जोड़ी 25वें स्थान पर पहुंची. यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि इस लिस्ट में ब्राजील, पुर्तगाल, मैक्सिको और तुर्की जैसे देशों के मशहूर व्यंजन भी शामिल हैं. राजमा चावल असल में एक सिंपल लेकिन बेहद स्वादिष्ट डिश है. इसमें लाल राजमा को मसालों के साथ पकाया जाता है और फिर इसे सफेद चावल के साथ परोसा जाता है. जम्मू-कश्मीर, पंजाब और दिल्ली जैसे इलाकों में यह सिर्फ खाना नहीं, बल्कि एक इमोशन है. कई लोगों के लिए यह बचपन और घर के खाने की यादें ताजा कर देता है. 

क्यों खास है राजमा चावल

इस डिश की खासियत इसकी सादगी में ही छिपी है. राजमा को रातभर भिगोकर रखा जाता है और फिर प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, जीरा, धनिया और मिर्च जैसे मसालों के साथ धीमी आंच पर पकाया जाता है. यही धीमी कुकिंग इसका असली स्वाद निकालती है, जिससे ग्रेवी गाढ़ी और खुशबूदार बनती है. जब इसे नरम-फुल्के चावल के साथ खाया जाता है, तो स्वाद और पोषण का परफेक्ट संतुलन बनता है.

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भारत का राजमा चावल विश्व स्तर पर शीर्ष 25 दालों के व्यंजनों की सूची में शामिल हो गया है।

पहले स्थान पर किसका कब्जा

जहां एक तरफ राजमा चावल ने भारत का नाम रोशन किया, वहीं इस सूची में पहला स्थान पुर्तगाल की मशहूर डिश Sopa da pedra को मिला. यह एक रिच डिश है, जिसमें बीन्स के साथ सॉसेज, पोर्क और सब्जियां डाली जाती हैं. टॉप 10 में ब्राजील की फेजोआदा, मैक्सिको की सोपा तारास्का और मिस्र की फुल मेडामेस जैसी डिशेज भी शामिल हैं. इससे यह पता चलता है कि अलग-अलग देशों में बीन्स को कितने अलग और दिलचस्प तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है. राजमा चावल का इस ग्लोबल लिस्ट में शामिल होना इस बात का संकेत है कि अब भारतीय घरेलू खाने को भी दुनिया पहचान रही है. आमतौर पर भारतीय खाने की पहचान रेस्टोरेंट वाले भारी-भरकम व्यंजनों से होती है, लेकिन अब घर के साधारण खाने भी लोगों का दिल जीत रहे हैं.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 13 Apr 2026 11:42 AM (IST)
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