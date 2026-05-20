हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडInternational Tea Day: ग्रीन टी-माचा और लैवेंडर टी... दुनिया में कितनी तरह की चाय मशहूर? जानें इन्हें बनाने के तरीके

International Tea Day: ग्रीन टी-माचा और लैवेंडर टी... दुनिया में कितनी तरह की चाय मशहूर? जानें इन्हें बनाने के तरीके

Benefits Of Herbal Tea: किसी के दिन की शुरुआत बेड टी से होती है, तो कोई शाम की थकान दूर करने के लिए चाय का सहारा लेता है. दुनिया में सिर्फ एक-दो नहीं, बल्कि कई तरह की चाय मशहूर हैं

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 20 May 2026 08:48 PM (IST)
Preferred Sources

How Many Types Of Tea Are Famous Around The World: 21 मई को दुनियाभर में इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है. भारत समेत कई देशों में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और भावनाओं का हिस्सा बन चुकी है. किसी के दिन की शुरुआत बेड टी से होती है, तो कोई शाम की थकान दूर करने के लिए चाय का सहारा लेता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक-दो नहीं, बल्कि कई तरह की चाय मशहूर हैं और हर चाय को बनाने का तरीका भी अलग होता है. 

क्यों अलग-अलग तरीके से बनती है चाय?

दरअसल, ज्यादातर असली चाय कैमेलिया साइनेंसिस नाम के पौधे की पत्तियों से बनती है. इन्हीं पत्तियों को अलग-अलग तरीके से प्रोसेस करके ब्लैक टी, ग्रीन टी, वूलॉन्ग टी, व्हाइट टी, पु-एर टी और डार्क टी तैयार की जाती है. वहीं लैवेंडर टी, कैमोमाइल टी, पेपरमिंट टी और हर्बल टी जैसी ड्रिंक्स तकनीकी रूप से चाय नहीं मानी जातीं, क्योंकि ये अलग पौधों और फूलों से तैयार होती हैं. 

ग्रीन टी- हेल्दी विकल्प

ग्रीन टी दुनिया की सबसे लोकप्रिय हेल्दी टी में गिनी जाती है. इसकी पत्तियों को तोड़ने के तुरंत बाद तेज गर्मी देकर प्रोसेस किया जाता है, ताकि ऑक्सीडेशन न हो और पत्तियों का हरा रंग बना रहे. ग्रीन टी को हल्के स्वाद और एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए जाना जाता है. चीन में इसे पैन में गर्म करके तैयार किया जाता है, जबकि जापान में स्टीम देकर प्रोसेस किया जाता है. 

जापान की खास टी- माचा टी

माचा टी जापान की खास चाय मानी जाती है. इसे बनाने के लिए पहले चाय की पत्तियों को छाया में उगाया जाता है, फिर उनकी नसें और डंठल हटाकर बारीक पाउडर तैयार किया जाता है. इस पाउडर को गर्म पानी में फेंटकर पिया जाता है. यही वजह है कि माचा टी सामान्य ग्रीन टी से काफी अलग होती है.

ब्लैक चाय

ब्लैक टी सबसे ज्यादा पी जाने वाली चायों में शामिल है. इसकी पत्तियों को पूरी तरह ऑक्सीडाइज किया जाता है, जिससे इसका रंग गहरा और स्वाद मजबूत हो जाता है. भारत की मसाला चाय और ब्रेकफास्ट टी इसी कैटेगरी में आती हैं. मसाला चाय में ब्लैक टी के साथ दूध, चीनी, अदरक, दालचीनी, इलायची और लौंग जैसे मसाले डाले जाते हैं.

ऊलोंग टी

ऊलोंग टी को पार्टली ऑक्सीडाइज्ड टी कहा जाता है. इसकी पत्तियों को हल्का सुखाने, हिलाने और फिर गर्म करने की प्रक्रिया से तैयार किया जाता है. इसका स्वाद ग्रीन टी और ब्लैक टी के बीच का माना जाता है.

इसे भी पढ़ें-Stress And Heart Health: लगातार तनाव से 20-30 की उम्र में हाई हो रहा बीपी, जानें ऑफिस स्ट्रेस क्यों बन रहा साइलेंट किलर?

व्हाइट टी

व्हाइट टी सबसे कम प्रोसेस की जाने वाली चाय है. इसकी पत्तियों को तोड़ने के बाद बस धीरे-धीरे सुखाया जाता है, जिससे इसका हल्का और नेचुरल फ्लेवर बना रहता है.

पु-एर टी और डार्क टी

पु-एर टी और डार्क टी खास तरह की फर्मेंटेड चाय होती हैं. इन्हें लंबे समय तक स्टोर और एज किया जाता है, जिससे इनका स्वाद समय के साथ और गहरा होता जाता है.

ऐसे बनाया जाता है इन्हें

वहीं लैवेंडर टी, कैमोमाइल टी, हिबिस्कस टी, रूइबोस टी और पेपरमिंट टी जैसी हर्बल टी फूलों, जड़ी-बूटियों और पत्तियों को गर्म पानी में भिगोकर तैयार की जाती हैं. इनमें ज्यादातर कैफीन नहीं होता, इसलिए लोग इन्हें रिलैक्सेशन और अच्छी नींद के लिए पीना पसंद करते हैं.

इसे भी पढ़ें-Heart Health: सुबह का सिरदर्द-थकान है साइलेंट किलर का अलर्ट, न करें इग्नोर वरना होंगे खतरनाक बीमारी के शिकार

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 20 May 2026 08:48 PM (IST)
Tags :
Green Tea Matcha Tea Lavender Tea
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फूड
International Tea Day: ग्रीन टी-माचा और लैवेंडर टी... दुनिया में कितनी तरह की चाय मशहूर? जानें इन्हें बनाने के तरीके
ग्रीन टी-माचा और लैवेंडर टी... दुनिया में कितनी तरह की चाय मशहूर? जानें इन्हें बनाने के तरीके
फूड
House Party Drinks: रम विद हाजमोला और वोदका विद रसना... पीने के शौकीन गेस्ट को पिलाएं ये दो कॉकटेल, लूट लेंगे महफिल
रम विद हाजमोला और वोदका विद रसना... पीने के शौकीन गेस्ट को पिलाएं ये दो कॉकटेल, लूट लेंगे महफिल
फूड
Oats Vs Poha: ओट्स या पोहा... वजन घटाने और दिनभर एनर्जी के लिए जान लें कौन सा नाश्ता है सबसे बेस्ट
ओट्स या पोहा... वजन घटाने और दिनभर एनर्जी के लिए जान लें कौन सा नाश्ता है सबसे बेस्ट
फूड
Protein Rich Dahi Paratha Recipe : प्रोटीन रिच दही पराठा के साथ ब्रेकफास्ट को बनाएं हेल्दी, यहां जाने रेसिपी
प्रोटीन रिच दही पराठा के साथ ब्रेकफास्ट को बनाएं हेल्दी, यहां जाने रेसिपी
Advertisement

वीडियोज

ABP Report | Modi Meloni Viral Video : Melody पर Rahul Gandhi का तीखा तंज, भारत में मचा भारी बवाल
Rahul Gandhi on PM Modi | Chitra Tripathi: मेलोनी से मिले मोदी...विपक्ष को लगी मिर्ची! | Modi-Meloni
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Vasudha: Chandrika की वापसी से कांपी karishma, क्या भुगतनी पड़ेगी अपने पापों की सजा?
Bollywood News: मुंबई इवेंट में पैपराजी पर बुरी तरह भड़के सलमान खान, वीडियो वायरल (20-05-26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत-इटली रिश्तों में नया आयाम: विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने पर सहमति, क्या बोले PM मोदी-मेलोनी?
भारत-इटली रिश्तों में नया आयाम: विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने पर सहमति, क्या बोले PM मोदी-मेलोनी?
इंडिया
ट्विशा शर्मा की मौत हत्या या सुसाइड? अब हो गया साफ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुए कई हैरान करने वाले खुलासे
ट्विशा शर्मा की मौत हत्या या सुसाइड? अब हो गया साफ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैरान करने वाले खुलासे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी में मायावती के इस फैसले से BJP खुश! योगी सरकार के मंत्री बोले- जिस तरह से जवाब दिया...
यूपी में मायावती के इस फैसले से BJP खुश! योगी सरकार के मंत्री बोले- जिस तरह से जवाब दिया...
क्रिकेट
पंजाब में दिनदहाड़े जो हुआ, वीडियो देख हरभजन सिंह को आया गुस्सा कहा- पुलिस...
पंजाब में दिनदहाड़े जो हुआ, वीडियो देख हरभजन सिंह को आया गुस्सा कहा- पुलिस...
टेलीविजन
करण कुंद्रा ने रोमांटिक अंदाज में तेजस्वी प्रकाश को किया प्रपोज, पहनाई डायमंड रिंग, एक्ट्रेस हुई इमोशनल
करण कुंद्रा ने तेजस्वी प्रकाश को किया प्रपोज, पहनाई डायमंड रिंग, एक्ट्रेस हुई इमोशनल
न्यूज़
CHINA-RUSSIA TALKS: पुतिन से मुलाकात के बाद गरजे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ईरान वॉर पर दो टूक, ट्रंप पर ऐसे साधा निशाना
पुतिन से मुलाकात के बाद गरजे राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ईरान वॉर पर दो टूक, ट्रंप पर ऐसे साधा निशाना
इंडिया
केरल में सतीशन 'सुपर बॉस', अपने पास रखे 35 विभाग, चेन्निथला बने होम मिनिस्टर, देखें लिस्ट
केरल में सतीशन 'सुपर बॉस', अपने पास रखे 35 विभाग, चेन्निथला बने होम मिनिस्टर, देखें लिस्ट
इंडिया
'पीएम मोदी नहीं देश को गाली...' राहुल के गद्दार वाले बयान पर टूट पड़ी बीजेपी, गिरिराज सिंह से लेकर पीयूष गोयल ने क्या कहा है?
'PM नहीं देश को गाली...' गद्दार वाले बयान पर टूट पड़ी BJP, गिरिराज से पीयूष गोयल किसने क्या कहा?
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget