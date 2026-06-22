हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडHimalayan Breakfast: बटर-टी से लेकर सेल रोटी तक, पहाड़ों के लोगों को दिनभर फौलादी एनर्जी देती हैं ये चीजें

Himalayan Breakfast: बटर-टी से लेकर सेल रोटी तक, पहाड़ों के लोगों को दिनभर फौलादी एनर्जी देती हैं ये चीजें

Traditional Himalayan Food: नेपाल, तिब्बत, सिक्किम और हिमालयी क्षेत्रों के गांवों में नाश्ते की थाली में ऐसे व्यंजन शामिल होते हैं जो शरीर को गर्म रखने के साथ लंबे समय तक ऊर्जा भी देते हैं. 

Written By : सोनम |  Updated at : 22 Jun 2026 10:16 AM (IST)
Preferred Sources

What Himalayan Villagers Eat For Breakfast: हिमालयी क्षेत्रों में सुबह का नाश्ता सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं होता, बल्कि पूरे दिन की एनर्जी जुटाने का जरिया भी माना जाता है. ऊंचे पहाड़, ठंडा मौसम, लंबी पैदल यात्राएं और कठिन लाइफस्टाइल यहां के लोगों के खानपान को खास बनाती हैं. यही वजह है कि नेपाल, तिब्बत, सिक्किम और हिमालयी क्षेत्रों के गांवों में नाश्ते की थाली में ऐसे व्यंजन शामिल होते हैं जो शरीर को गर्म रखने के साथ लंबे समय तक ऊर्जा भी देते हैं. 

कैसे होती है लोगों के दिन की शुरुआत?

हिमालयी इलाकों में दिन की शुरुआत अक्सर बटर टी से होती है. तिब्बती संस्कृति में इसे पो चा या गुर-गुर चा के नाम से जाना जाता है. चाय, मक्खन और नमक से तैयार यह पेय सामान्य चाय से काफी अलग होता है. इसकी गाढ़ी बनावट और ऊंची कैलोरी ठंडे मौसम में शरीर को गर्म रखने में मदद करती है. पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए यह सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि दिनभर की मेहनत के लिए ऊर्जा का सोर्स भी है. 

सेल रोटी 

नेपाल और नेपाली समुदायों में सेल रोटी काफी लोकप्रिय नाश्ता है. चावल के आटे से बनी यह गोलाकार और हल्की कुरकुरी रोटी त्योहारों और खास मौकों पर विशेष रूप से बनाई जाती है. बाहर से कुरकुरी और अंदर से मुलायम सेल रोटी को अक्सर चाय, आलू की सब्जी या अचार के साथ खाया जाता है. यह स्वाद और परंपरा का अनोखा मेल मानी जाती है. 

ठंडे पहाड़ी इलाकों में क्या खाते हैं लोग?

ठंडे पहाड़ी इलाकों में थुकपा भी सुबह के भोजन का हिस्सा हो सकता है. नूडल्स, सब्जियों और कई बार मांस से तैयार यह गर्मागर्म सूप शरीर को अंदर तक गर्माहट देता है. कड़ाके की ठंड में रहने वाले लोगों के लिए थुकपा सिर्फ भोजन नहीं बल्कि ठंड से लड़ने का एक आसान और स्वादिष्ट तरीका है. 

इसे भी पढ़ें- Summer Superfood Sattu: पीएम मोदी ने भीषण गर्मी से बचने के लिए सत्तू को बताया रामबाण, शेफ कुणाल कपूर ने बताई रेसिपी

गुंद्रुक का भी खास महत्व

हिमालयी रसोई में गुंद्रुक का भी खास महत्व है. यह सरसों या मूली के पत्तों को किण्वित और सुखाकर तैयार किया जाता है. इसका खट्टा स्वाद भारी भोजन के साथ संतुलन बनाने का काम करता है. सर्दियों के मौसम में यह विशेष रूप से उपयोगी माना जाता है क्योंकि इससे लंबे समय तक हरी सब्जियों का स्वाद और पोषण दोनों बनाए रखे जा सकते हैं.

पर्वतीय क्षेत्रों का पारंपरिक नाश्ता

धिंडो भी नेपाल और सिक्किम के कई पर्वतीय क्षेत्रों का पारंपरिक नाश्ता है. इसे बाजरा, मक्का या कुट्टू के आटे को उबलते पानी में पकाकर तैयार किया जाता है. धिंडो को दाल, अचार, सब्जी या गुंद्रुक के साथ खाया जाता है. यह पौष्टिक होने के साथ लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करता है.

 याक या गाय के दूध से बनने वाला पारंपरिक हिमालयी चीज

इसके अलावा चुरपी, जो याक या गाय के दूध से बनने वाला पारंपरिक हिमालयी चीज है, और तिब्बती ब्रेड जैसे खाद्य पदार्थ भी सुबह के भोजन में शामिल होते हैं. देखने में साधारण लगने वाले ये व्यंजन ऊर्जा से भरपूर होते हैं.

इसे भी पढ़ें- Rice Breakfast Recipes: रात को बचे चावल से बना सकते हैं बेहतरीन नाश्ता, उंगलियां चाट-चाटकर खाएंगे बच्चे

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 22 Jun 2026 10:16 AM (IST)
Tags :
Himalayan Breakfast Himalayan Food Traditional Himalayan Food
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फूड
Himalayan Breakfast: बटर-टी से लेकर सेल रोटी तक, पहाड़ों के लोगों को दिनभर फौलादी एनर्जी देती हैं ये चीजें
बटर-टी से लेकर सेल रोटी तक, पहाड़ों के लोगों को दिनभर फौलादी एनर्जी देती हैं ये चीजें
फूड
Bhature Making Tips: घर पर नहीं बनते बाजार जैसे फूले-फूले भटूरे, आटा गूंथते समय बस कर लीजिए ये काम
घर पर नहीं बनते बाजार जैसे फूले-फूले भटूरे, आटा गूंथते समय बस कर लीजिए ये काम
फूड
Bihar Thekua Recipe: PM Modi के गिफ्ट के बाद चर्चा में बिहार का ठेकुआ, जानिए इसकी आसान रेसिपी
PM Modi के गिफ्ट के बाद चर्चा में बिहार का ठेकुआ, जानिए इसकी आसान रेसिपी
फूड
Kids Tiffin Menu: बच्चों के टिफिन मेन्यू में शामिल कर लें ये 5 चीजें, रोजाना खाली होकर आएगा लंच बॉक्स
बच्चों के टिफिन मेन्यू में शामिल कर लें ये 5 चीजें, रोजाना खाली होकर आएगा लंच बॉक्स
Advertisement

वीडियोज

Sairaab: Nayanika को हुआ कैंसर, बीमारी की खबर सुन गहरी चिंता में डूबा Ishan
Sansani | Crime News:कौन है रजनी की जिंदगी के खूंखार विलेन? | Parking Controversy
Bollywood News: यश की नई फिल्म 'टॉक्सिक' का धमाका, फादर्स डे पर हुआ आधिकारिक ऐलान (21.06.26)
BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev
Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
थलापति विजय का 52वां बर्थडे, राहुल गांधी ने खास अंदाज में किया विश, कहा- 'तमिल लोगों के...'
थलापति विजय का 52वां बर्थडे, राहुल गांधी ने खास अंदाज में किया विश, कहा- 'तमिल लोगों के...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र टिप्पणी मामले में बड़ा एक्शन, रीवा से आरोपी नागेश्वर सिंह गिरफ्तार
अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र टिप्पणी मामले में बड़ा एक्शन, रीवा से आरोपी नागेश्वर सिंह गिरफ्तार
विश्व
भारत संग बॉर्डर विवाद पर बालेन शाह मान ही नहीं रहे, यूके के मीडिएशन पर सफाई भी दी और अड़े भी, 'जरूरत पड़ी तो...'
भारत संग बॉर्डर विवाद पर बालेन शाह मान ही नहीं रहे, यूके के मीडिएशन पर सफाई भी दी और अड़े भी, 'जरूरत पड़ी तो...'
बॉलीवुड
Maa Inti Bangaram BO Day 3: संडे को 'मा इंति बंगारम' पर हुई नोटों की बारिश, डबल डिजिट में की कमाई, तीन दिन में कमा डाले इतने करोड़
संडे को 'मा इंति बंगारम' पर हुई नोटों की बारिश, डबल डिजिट में की कमाई, जानें- कलेक्शन
स्पोर्ट्स
इस इंडियन क्रिकेटर ने किया रिटायरमेंट का ऐलान, कुछ दिनों बाद ही बदला फैसला, मगर अब इस देश के लिए खेलेगा क्रिकेट!
इस इंडियन क्रिकेटर ने किया रिटायरमेंट का ऐलान, कुछ दिनों बाद ही बदला फैसला, मगर अब इस देश के लिए खेलेगा क्रिकेट!
विश्व
US-Iran Peace Talk: पहले दौर की मीटिंग के बीच ट्रंप ने ऐसा क्या कहा? भड़क गया ईरान, कमरे से बाहर चला गया डेलिगेशन, फिर क्या हुआ?
पहले दौर की मीटिंग के बीच ट्रंप ने ऐसा क्या कहा? भड़क गया ईरान, कमरे से बाहर चला गया डेलिगेशन, फिर क्या हुआ?
ट्रेंडिंग
UAE छोड़ भारत आई महिला को दुबई से हुआ प्यार, कर दी स्वदेश और विदेश की तुलना- वीडियो वायरल
UAE छोड़ भारत आई महिला को दुबई से हुआ प्यार, कर दी स्वदेश और विदेश की तुलना- वीडियो वायरल
ऑटो
'सड़कों पर चल रही गाड़ियों में नहीं डाला जा सकता E30 फ्यूल' BMW के CEO ने कही ये बात
'सड़कों पर चल रही गाड़ियों में नहीं डाला जा सकता E30 फ्यूल' BMW के CEO ने कही ये बात
ABP NEWS
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
ABP NEWS
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
ABP NEWS
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
ABP NEWS
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
Embed widget