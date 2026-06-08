हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडRice Breakfast Recipes: रात को बचे चावल से बना सकते हैं बेहतरीन नाश्ता, उंगलियां चाट-चाटकर खाएंगे बच्चे

Rice Breakfast Recipes: रात को बचे चावल से बना सकते हैं बेहतरीन नाश्ता, उंगलियां चाट-चाटकर खाएंगे बच्चे

Indian Breakfast Recipes: थोड़ी-सी क्रिएटिविटी और कुछ सामान्य सामग्री की मदद से बचे हुए चावल को एकदम नई डिश में बदला जा सकता है इन मजेदार और टेस्टी रेसिपीज में इस्तेमाल करें.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 08 Jun 2026 12:41 PM (IST)
Preferred Sources

How To Use Leftover Rice For Breakfast: भारतीय घरों में चावल अक्सर ज्यादा बन जाते हैं और अगले दिन तक बच ही जाते हैं. कई लोग इन्हें दोबारा गर्म करके खा लेते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें फेंक देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात के बचे हुए चावल से ऐसा स्वादिष्ट नाश्ता तैयार किया जा सकता है जिसे बच्चे भी बड़े चाव से खाएं? थोड़ी-सी क्रिएटिविटी और कुछ सामान्य सामग्री की मदद से बचे हुए चावल को एकदम नई डिश में बदला जा सकता है. अगर आपके फ्रिज में रात के बचे चावल रखे हैं, तो अगली सुबह उन्हें फेंकने की बजाय इन मजेदार और टेस्टी रेसिपीज में इस्तेमाल करें.

 झटपट बनाएं वेज फ्राइड राइस

सुबह के समय अगर जल्दी में नाश्ता तैयार करना हो तो बचे हुए चावल सबसे अच्छे साबित हो सकते हैं. कड़ाही में थोड़ा तेल गर्म करें, उसमें प्याज, गाजर, शिमला मिर्च जैसी सब्जियां डालें और फिर चावल मिलाकर हल्का-सा भून लें. स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा सोया सॉस या अपनी पसंद के मसाले डाल सकते हैं. कुछ ही मिनटों में स्वादिष्ट फ्राइड राइस तैयार हो जाएंगे.

कुरकुरा चावल चीला

बेसन और सूजी के चीले तो आपने कई बार खाए होंगे, लेकिन चावल का चीला भी उतना ही स्वादिष्ट होता है. बचे हुए चावल को मिक्सर में पीस लें और उसमें हरी मिर्च, प्याज, धनिया और मसाले मिलाकर घोल तैयार करें. तवे पर इसे फैलाकर सुनहरा होने तक सेंकें. यह नाश्ता बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आएगा.

 चावल के टेस्टी पॉप्स

अगर बच्चे रोज एक जैसा नाश्ता खाकर बोर हो गए हैं तो चावल के पॉप्स ट्राई करें. चावल में उबली सब्जियां, मसाले और थोड़ा चीज मिलाकर छोटी-छोटी बॉल्स बनाएं. इन्हें ब्रेड क्रम्ब्स में लपेटकर सुनहरा होने तक फ्राई करें. बाहर से कुरकुरे और अंदर से नरम ये पॉप्स बच्चों के फेवरेट बन सकते हैं.

चावल का पराठा

बचे हुए चावल का पराठा भी एक बेहतरीन विकल्प है. चावल को हल्का मैश करके उसमें नमक, हरी मिर्च, धनिया और मसाले मिलाएं. इस मिश्रण को आटे की लोई में भरकर पराठा बेलें और तवे पर सेंक लें. दही या अचार के साथ इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है.

चावल के पकौड़े

शाम के स्नैक की तरह चावल के पकौड़े नाश्ते में भी खूब पसंद किए जाते हैं. चावल में उबला आलू, प्याज, हरी मिर्च और मसाले मिलाकर छोटे-छोटे पकौड़े तैयार करें. इन्हें सुनहरा होने तक तलें और चाय या चटनी के साथ परोसें.

इसे भी पढ़ें- Summer Superfood Sattu: पीएम मोदी ने भीषण गर्मी से बचने के लिए सत्तू को बताया रामबाण, शेफ कुणाल कपूर ने बताई रेसिपी

लेमन राइस का मजा लें

अगर आपको साउथ इंडियन स्वाद पसंद है तो बचे हुए चावल से लेमन राइस बनाना सबसे आसान तरीका है. राई, करी पत्ता, मूंगफली और नींबू के रस के साथ तैयार यह डिश स्वाद और खुशबू दोनों में शानदार होती है. अब अगली बार जब रात के चावल बच जाएं, तो उन्हें बेकार समझकर फेंकने की बजाय इन स्वादिष्ट नाश्तों में बदल दें. यकीन मानिए, बच्चे उंगलियां चाटते रह जाएंगे.

इसे भी पढ़ें- Kanpur Famous Mohan Khasta: घर में आसानी से कैसे बनाएं कानपुर के फेमस मोहन खस्ते, एक क्लिक में जान लीजिए रेसीपी

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 08 Jun 2026 12:41 PM (IST)
Tags :
Leftover Rice Rice Breakfast Recipes Easy Breakfast Ideas
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Iran War Live Updates: ईरान के इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले, धमाकों की आवाज से दहला तेल अवीव, कतर PM ने अराघची से की बातचीत
ईरान के इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले, धमाकों की आवाज से दहला तेल अवीव, कतर PM ने अराघची से की बातचीत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में INDIA अलायंस को मैनेज कर लेंगे अखिलेश यादव? सपा के इस कदम से नाराज हो सकती है कांग्रेस!
UP में INDIA अलायंस को मैनेज कर लेंगे अखिलेश यादव? सपा के इस कदम से नाराज हो सकती है कांग्रेस!
इंडिया
ममता बनर्जी को बंगाल के बाद दिल्ली में भी लगेगा बड़ा झटका, राज्यसभा के ये दो सांसद दे सकते हैं इस्तीफा  
TMC को बंगाल के बाद दिल्ली में भी लगेगा झटका, राज्यसभा के ये दो सांसद दे सकते हैं इस्तीफा  
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत और वेस्टइंडीज की टक्कर, कब और कहां देख पाएंगे लाइव? जानें सारी डिटेल्स
टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत और वेस्टइंडीज की टक्कर, कब और कहां देख पाएंगे लाइव?
Advertisement

वीडियोज

Tata Tiago EV facelift review: petrol भूल जाओ? #tata #tatatiago #autolive
Insha Ghai ने Bigg Boss, Khatron Ke Khiladi और कंटेंट क्रिएशन के सफर पर की खुलकर बात
'Gullak 5' में हर परिवार को दिखेगी अपनी कहानी, बोलीं Helly Shah
Sansani | Crime News:45 साल की मम्मी और 23 साल का आशिक! | Punjab
Sansani | Crime News:45 साल की मम्मी और 23 साल का आशिक! सीक्रेट ने 16 साल की बेटी को दी खौफनाक मौत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran War Live Updates: ईरान के इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले, धमाकों की आवाज से दहला तेल अवीव, कतर PM ने अराघची से की बातचीत
ईरान के इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले, धमाकों की आवाज से दहला तेल अवीव, कतर PM ने अराघची से की बातचीत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में INDIA अलायंस को मैनेज कर लेंगे अखिलेश यादव? सपा के इस कदम से नाराज हो सकती है कांग्रेस!
UP में INDIA अलायंस को मैनेज कर लेंगे अखिलेश यादव? सपा के इस कदम से नाराज हो सकती है कांग्रेस!
इंडिया
ममता बनर्जी को बंगाल के बाद दिल्ली में भी लगेगा बड़ा झटका, राज्यसभा के ये दो सांसद दे सकते हैं इस्तीफा  
TMC को बंगाल के बाद दिल्ली में भी लगेगा झटका, राज्यसभा के ये दो सांसद दे सकते हैं इस्तीफा  
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत और वेस्टइंडीज की टक्कर, कब और कहां देख पाएंगे लाइव? जानें सारी डिटेल्स
टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत और वेस्टइंडीज की टक्कर, कब और कहां देख पाएंगे लाइव?
इंडिया
थलापति विजय का राहुल गांधी को गिफ्ट, कांग्रेस को सौंपी तमिलनाडु की राज्यसभा सीट, स्टालिन की DMK ने कसा तंज 
थलापति विजय का कांग्रेस को तोहफा, तमिलनाडु की राज्यसभा सीट सौंपी, स्टालिन की DMK ने कसा तंज 
बॉलीवुड
Bandar BO Day 3: बॉबी देओल की 'बंदर' वीकेंड पर भी नहीं कर पाई कमाल, संडे को बस इतनी हुई कमाई
बॉबी देओल की 'बंदर' वीकेंड पर भी नहीं कर पाई कमाल, संडे को बस इतनी हुई कमाई
ट्रेंडिंग
Philippines Earthquake: ताश के पत्तों की तरह ढह गईं इमारतें, दिल दहला देंगे फिलीपींस में भूकंप से तबाही के वीडियो
ताश के पत्तों की तरह ढह गईं इमारतें, दिल दहला देंगे फिलीपींस में भूकंप से तबाही के वीडियो
ऑटो
अब प्लास्टिक की बोतल और पुराने कपड़ों से बन रहीं गाड़ियां, कार कंपनियों ने क्यों लिया ये फैसला?
अब प्लास्टिक की बोतल और पुराने कपड़ों से बन रहीं गाड़ियां, कार कंपनियों ने क्यों लिया ये फैसला?
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget